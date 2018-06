Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3717fef5-9d93-45e7-9aa2-11d2d198e085","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tüntetők a kormány lemondását, a parlament feloszlatását sürgették és előrehozott választásokat követeltek.","shortLead":"A tüntetők a kormány lemondását, a parlament feloszlatását sürgették és előrehozott választásokat követeltek.","id":"20180624_Tobbezren_tuntettek_a_korrupcio_kormanyzati_elsikalasa_ellen__Bukarestben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3717fef5-9d93-45e7-9aa2-11d2d198e085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48f44113-e5f0-4f61-bd0f-7fe70dae0867","keywords":null,"link":"/vilag/20180624_Tobbezren_tuntettek_a_korrupcio_kormanyzati_elsikalasa_ellen__Bukarestben","timestamp":"2018. június. 24. 19:38","title":"Többezren tüntettek a korrupció kormányzati elsikálása ellen - Bukarestben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cca492aa-5271-4108-949e-ca9f8b07aa01","c_author":"Németh András","category":"tudomany","description":"Egymillió ázsiai munkás dolgozik jelenleg az Adidasnak, de a robotok náluk is olcsóbbak lesznek, ráadásul odahaza. ","shortLead":"Egymillió ázsiai munkás dolgozik jelenleg az Adidasnak, de a robotok náluk is olcsóbbak lesznek, ráadásul odahaza. ","id":"201821_ebredo_ero","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cca492aa-5271-4108-949e-ca9f8b07aa01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"082d649f-fba9-4939-b489-96992bbc9a5c","keywords":null,"link":"/tudomany/201821_ebredo_ero","timestamp":"2018. június. 24. 10:00","title":"Az Adidas már bevetette a robotjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cece5bc-7f01-4467-acb2-9d3852ed82cb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagy változás ez.","shortLead":"Nagy változás ez.","id":"20180624_Matol_vezethetnek_a_nok_SzaudArabiaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cece5bc-7f01-4467-acb2-9d3852ed82cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3230ad4-d13d-4125-bddd-2dfffc5065b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180624_Matol_vezethetnek_a_nok_SzaudArabiaban","timestamp":"2018. június. 24. 09:02","title":"Mától vezethetnek a nők Szaúd-Arábiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6326e3bd-0a6b-4763-aa87-e6d32642bfe1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Pályacsúccsal végzett az élen. ","shortLead":"Pályacsúccsal végzett az élen. ","id":"20180623_Red_Bull_Air_Race_Martin_Sonka_nyerte_a_budapesti_idomerot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6326e3bd-0a6b-4763-aa87-e6d32642bfe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59912cd3-c1ef-4e1b-803d-a98647ea24f0","keywords":null,"link":"/sport/20180623_Red_Bull_Air_Race_Martin_Sonka_nyerte_a_budapesti_idomerot","timestamp":"2018. június. 23. 21:12","title":"Red Bull Air Race: Martin Sonka nyerte a budapesti időmérőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a9249c8-1327-4193-a6be-590423e6a508","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban még úgy volt, hogy a Samsung fogja gyártani az új, 7 nm-es Snapdragon lapkakészleteket, azonban, a mostani értesülések szerint, másképp döntött a Qualcomm.","shortLead":"Korábban még úgy volt, hogy a Samsung fogja gyártani az új, 7 nm-es Snapdragon lapkakészleteket, azonban, a mostani...","id":"20180624_a_samsung_helyett_a_tsmc_gyarthatja_a_qualcomm_uj_lapkakeszletet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a9249c8-1327-4193-a6be-590423e6a508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8b04366-3517-4176-8ffd-5fc87a4e5ed9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180624_a_samsung_helyett_a_tsmc_gyarthatja_a_qualcomm_uj_lapkakeszletet","timestamp":"2018. június. 24. 08:03","title":"Ez a hír most nagyon rosszul érintheti a Samsungot: partnert válthat a Qualcomm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0065bbe-dacb-46ee-8770-d4a6c2d7ad29","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sokáig örülhetett a rekordjának az IBM, az amerikai Michigani Egyetem kutatói alulmúlták az 1 mm x 1 mm-es számítógépük méretét.","shortLead":"Nem sokáig örülhetett a rekordjának az IBM, az amerikai Michigani Egyetem kutatói alulmúlták az 1 mm x 1 mm-es...","id":"20180625_vilag_legkisebb_szamitogepe_michigani_egyetem_rakkutatas_tumorsejtek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0065bbe-dacb-46ee-8770-d4a6c2d7ad29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df54b340-778b-4457-a30a-f91596c79d5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180625_vilag_legkisebb_szamitogepe_michigani_egyetem_rakkutatas_tumorsejtek","timestamp":"2018. június. 25. 10:03","title":"Mindössze 0,04 mm³-es a világ legkisebb „számítógépe”, egy rizsszem is hatalmas mellette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"756f66c9-3979-4356-bb3a-a20d13a37f37","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bejelentette győzelmét Recep Tayyip Erdogan török elnök a nem hivatalos eredmények alapján a vasárnapi elnökválasztáson. Bülent Tezcan, a legfőbb ellenzéki párt, a kemalista Köztársasági Néppárt (CHP) szóvivője szerint az elnökválasztás nem dőlt el az első fordulóban.","shortLead":"Bejelentette győzelmét Recep Tayyip Erdogan török elnök a nem hivatalos eredmények alapján a vasárnapi...","id":"20180624_Erdogan_bejelentette_gyozelmet_az_allamfovalasztason_az_ellenzek_ezt_vitatja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=756f66c9-3979-4356-bb3a-a20d13a37f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84840ec4-527a-4e6e-82f4-0f356d848baa","keywords":null,"link":"/vilag/20180624_Erdogan_bejelentette_gyozelmet_az_allamfovalasztason_az_ellenzek_ezt_vitatja","timestamp":"2018. június. 24. 22:46","title":"Erdogan bejelentette győzelmét az államfőválasztáson, az ellenzék ezt vitatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70cd5a37-6be0-485e-aead-a70dc89da9f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már válaszoltam – mondta az Országház folyosóján sétáló miniszterelnök az Indexnek, mielőtt a portál munkatársa egyáltalán bármit kérdezett volna tőle.","shortLead":"Már válaszoltam – mondta az Országház folyosóján sétáló miniszterelnök az Indexnek, mielőtt a portál munkatársa...","id":"20180625_Orban_azelott_megvalaszolja_egy_interju_kerdeseit_hogy_azokat_feltettek_volna_neki","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70cd5a37-6be0-485e-aead-a70dc89da9f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059fe871-f17d-4f95-9b62-1bd08ee99b4c","keywords":null,"link":"/itthon/20180625_Orban_azelott_megvalaszolja_egy_interju_kerdeseit_hogy_azokat_feltettek_volna_neki","timestamp":"2018. június. 25. 15:03","title":"Orbán azelőtt “megválaszolja” egy interjú kérdéseit, hogy azokat feltették volna neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]