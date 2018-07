Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"Agyonlőtte fiát egy amerikai nő, amiért öregek otthonába akarta küldeni" - A 92 éves asszony fia barátnőjével is végzett volna, de a nőnek sikerült kicsavarnia a kezéből a revolvert.

"Rémálom és valóság" - Szubjektív lapajánló. Jakus Ibolya.

"Az ellenzéki jelölt sem fogadna saját magára, hogy legyőzi a Fideszt Józsefvárosban" - De ha lenne rá pénze, azt sem fogadásra költeni, sokkal inkább a kampányára. A VIII. kerületben vasárnap tartanak időközi választást, Kocsis Máté székéért a fideszes alpolgármester, Sára Botond, valamint a független, de az ellenzék által támogatott Győri Péter küzd.

"Fotó: Orbán a bajor poharazgatásra is magával vitte Rogánt és Vajnát"

"Lehet, hogy ön is kipróbálhatja már az új Androidot?" - Megjelent (és letölthető) az Android P harmadik bétája, amelyről azt állítják, hogy már egészen olyan, mint a végleges változat.

"Ha kap 30 e-mailt, ugye kitalálja, miről fog szólni a harmincadik?" - Statisztikák szerint évről évre emelkedik a felhasználókat, online vásárlókat célzó adathalász-támadások száma. A kibervédelemmel foglalkozó Quadron közleményében felidézi: tavaly a legtöbb eset június–július között, a nyári szezon közepén történt, ebben az időszakban a felhasználók átlagosan minden harmincadik elektronikus levele adathalász e-mail volt.

"Csengetett, Mylord? – Magyarországra jöhetnek a kultsorozat sztárjai" - Közösségi gyűjtés indult a közönségtalálkozó megrendezéséért, a rajongók már összeadtak rá egymillió forintot. Öt színész szívesen eljönne.

"Gombnyomásra adná a Google a lakást, a bútort és az albérlőt is – jön a lakásökoszisztéma" - A bank nemcsak lakást ajánl, hanem lebonyolítja a vásárlást, bebútorozza az ingatlant, és még bérlőt is keres. Éveken belül óriásira nőhet az instant ingatlanbefektetések piaca, melyért a bankoknak a fogyasztókról hatalmas adatbázisokkal rendelkező nagy techcégekkel, például a Google-lal vagy az Amazonnal kell majd megküzdeniük. A VIII. kerületben vasárnap tartanak időközi választást, Kocsis Máté székéért a fideszes alpolgármester, Sára Botond, valamint a független, de az ellenzék által támogatott Győri Péter küzd. Utóbbi a HVG Portréjában szerepel a legfrissebb lapszámban. Ajánló.","shortLead":"De ha lenne rá pénze, azt sem fogadásra költeni, sokkal inkább a kampányára. A VIII. kerületben vasárnap tartanak...","id":"20180705_Az_ellenzeki_jelolt_sem_fogadna_sajat_magara_hogy_legyozi_a_Fideszt_Jozsefvarosban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e502464e-c4e4-457a-9bac-855d69f86d31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca2edb66-88c1-4a23-bbb7-cd83a262ee6f","keywords":null,"link":"/itthon/20180705_Az_ellenzeki_jelolt_sem_fogadna_sajat_magara_hogy_legyozi_a_Fideszt_Jozsefvarosban","timestamp":"2018. július. 05. 15:42","title":"Az ellenzéki jelölt sem fogadna saját magára, hogy legyőzi a Fideszt Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826cdc5a-667b-4d5c-b320-38cceea1ba7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180704_Barati_poharazgatas_Orban_a_bajorokhoz_is_elvitte_Vajnat_es_Rogant","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=826cdc5a-667b-4d5c-b320-38cceea1ba7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"538b3820-b1c9-4702-a088-642767ba5b5a","keywords":null,"link":"/itthon/20180704_Barati_poharazgatas_Orban_a_bajorokhoz_is_elvitte_Vajnat_es_Rogant","timestamp":"2018. július. 04. 13:09","title":"Fotó: Orbán a bajor poharazgatásra is magával vitte Rogánt és Vajnát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ab5c3f-0064-4833-afd4-30c7e3e2ae90","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megjelent (és letölthető) az Android P harmadik bétája, amelyről azt állítják, hogy már egészen olyan, mint a végleges változat.","shortLead":"Megjelent (és letölthető) az Android P harmadik bétája, amelyről azt állítják, hogy már egészen olyan, mint a végleges...","id":"20180705_android_p_harmadik_beta_letoltese","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3ab5c3f-0064-4833-afd4-30c7e3e2ae90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358c7ab4-ce6d-4c07-9a15-079384662729","keywords":null,"link":"/tudomany/20180705_android_p_harmadik_beta_letoltese","timestamp":"2018. július. 05. 09:03","title":"Lehet, hogy ön is kipróbálhatja már az új Androidot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67323c75-39a5-4952-b514-6e5c481955d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Statisztikák szerint évről évre emelkedik a felhasználókat, online vásárlókat célzó adathalász-támadások száma. A kibervédelemmel foglalkozó Quadron közleményében felidézi: tavaly a legtöbb eset június–július között, a nyári szezon közepén történt, ebben az időszakban a felhasználók átlagosan minden harmincadik elektronikus levele adathalász e-mail volt. ","shortLead":"Statisztikák szerint évről évre emelkedik a felhasználókat, online vásárlókat célzó adathalász-támadások száma...","id":"20180704_spam_email_csalas_atveres_csalo_webaruhaz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67323c75-39a5-4952-b514-6e5c481955d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9212908-1668-456f-839c-14180dd35688","keywords":null,"link":"/tudomany/20180704_spam_email_csalas_atveres_csalo_webaruhaz","timestamp":"2018. július. 04. 13:03","title":"Ha kap 30 e-mailt, ugye kitalálja, miről fog szólni a harmincadik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"762c9812-180b-45aa-9627-550cc5df79dc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közösségi gyűjtés indult a közönségtalálkozó megrendezéséért, a rajongók már összeadtak rá egymillió forintot. Öt színész szívesen eljönne.","shortLead":"Közösségi gyűjtés indult a közönségtalálkozó megrendezéséért, a rajongók már összeadtak rá egymillió forintot. Öt...","id":"20180705_csengetett_mylord_magyarorszagi_kozonsegtalalkozo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=762c9812-180b-45aa-9627-550cc5df79dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59ff063b-5a3f-434c-8774-29e6d5a3f040","keywords":null,"link":"/kultura/20180705_csengetett_mylord_magyarorszagi_kozonsegtalalkozo","timestamp":"2018. július. 05. 14:19","title":"Csengetett, Mylord? – Magyarországra jöhetnek a kultsorozat sztárjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275908b5-2ccb-49af-b02d-2582c5b9057a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A bank nemcsak lakást ajánl, hanem lebonyolítja a vásárlást, bebútorozza az ingatlant, és még bérlőt is keres. Éveken belül óriásira nőhet az instant ingatlanbefektetések piaca, melyért a bankoknak a fogyasztókról hatalmas adatbázisokkal rendelkező nagy techcégekkel, például a Google-lal vagy az Amazonnal kell majd megküzdeniük.","shortLead":"A bank nemcsak lakást ajánl, hanem lebonyolítja a vásárlást, bebútorozza az ingatlant, és még bérlőt is keres. Éveken...","id":"20180704_Gombnyomasra_adna_a_Google_a_lakast_a_butort_es_az_alberlot_is__jon_a_lakasokoszisztema","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=275908b5-2ccb-49af-b02d-2582c5b9057a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c7c4c6b-d2d4-478f-b726-ac04317fb03b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180704_Gombnyomasra_adna_a_Google_a_lakast_a_butort_es_az_alberlot_is__jon_a_lakasokoszisztema","timestamp":"2018. július. 04. 12:28","title":"Gombnyomásra adná a Google a lakást, a bútort és az albérlőt is – jön a lakásökoszisztéma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]