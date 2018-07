Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b62a7aca-d8f0-4909-8d10-9487361451ec","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megszavazta a francia parlament alsóháza azt a törvényjavaslatot, amely megtiltja a mobiltelefonok használatát a közoktatási intézményekben szeptembertől. A táblagépeket és az okosórákat is kisöprik a tantermekből. ","shortLead":"Megszavazta a francia parlament alsóháza azt a törvényjavaslatot, amely megtiltja a mobiltelefonok használatát...","id":"20180730_okosora_tablagep_okostelefon_francia_parlament_francia_iskola_kozoktatas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b62a7aca-d8f0-4909-8d10-9487361451ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e32d25a-3f97-40df-9dde-9eaae80ece2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180730_okosora_tablagep_okostelefon_francia_parlament_francia_iskola_kozoktatas","timestamp":"2018. július. 30. 20:46","title":"Totális tiltás jön a francia iskolákban, se mobilt, se táblagépet nem lehet használni, még az okosóra sem engedélyezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56bc1270-4ba8-4c83-a97f-15a58079884c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez biztos leegyszerűsíti majd a \"parlamenti munkát\". ","shortLead":"Ez biztos leegyszerűsíti majd a \"parlamenti munkát\". ","id":"20180730_Van_meg_hova_fejlodni_minden_parlamenti_helyet_a_kormanypart_nyert_Kambodzsaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56bc1270-4ba8-4c83-a97f-15a58079884c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76a89688-b2bc-48e1-a299-b85d9b1249a5","keywords":null,"link":"/vilag/20180730_Van_meg_hova_fejlodni_minden_parlamenti_helyet_a_kormanypart_nyert_Kambodzsaban","timestamp":"2018. július. 30. 05:58","title":"Van még hova fejlődni: minden parlamenti helyet a kormánypárt nyert Kambodzsában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0097c7a4-ef76-4c45-8239-623823dd8a77","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A konstrukció mindenkinek megéri.","shortLead":"A konstrukció mindenkinek megéri.","id":"20180730_Lakasokat_iskolakat_epitenek_brit_bevasarlokozpontok_uj_aruhazakert_cserebe","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0097c7a4-ef76-4c45-8239-623823dd8a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a40c23-5085-4ba9-969b-c87d6eca73a9","keywords":null,"link":"/kkv/20180730_Lakasokat_iskolakat_epitenek_brit_bevasarlokozpontok_uj_aruhazakert_cserebe","timestamp":"2018. július. 30. 14:23","title":"Lakásokat, iskolákat építenek brit bevásárlóközpontok új áruházakért cserébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"038e578a-6fc4-41b9-807b-ac43979040c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla webshopjában tűnt fel egy újdonság, amit a vevők azonnal el is kapkodtak.","shortLead":"A Tesla webshopjában tűnt fel egy újdonság, amit a vevők azonnal el is kapkodtak.","id":"20180730_tesla_uj_jarmu","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=038e578a-6fc4-41b9-807b-ac43979040c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e628347a-e96b-4aea-977d-ae4f6f614462","keywords":null,"link":"/cegauto/20180730_tesla_uj_jarmu","timestamp":"2018. július. 30. 08:26","title":"Amíg mindenki a Model 3-ra vár, a Tesla csendben bemutatott még egy \"járművet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eec2691-3e53-4496-b532-b82eea09c3fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A balatoni fejlesztések fenyegetik az ingyenes fürdőzési lehetőségeket, állítja egy online petíció, amely nyilvánosságra hozatná az önkormányzatok terveit, és 5 évre garantáltatná, hogy ne zárjanak be többet közülük.\r

\r

","shortLead":"A balatoni fejlesztések fenyegetik az ingyenes fürdőzési lehetőségeket, állítja egy online petíció, amely...","id":"20180730_Megmentenek_a_balatoni_szabadstrandokat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8eec2691-3e53-4496-b532-b82eea09c3fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4c700e7-196f-4176-b2ad-b2646d6ee9d2","keywords":null,"link":"/itthon/20180730_Megmentenek_a_balatoni_szabadstrandokat","timestamp":"2018. július. 30. 11:21","title":"Megmentenék a balatoni szabadstrandokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b20e1875-96ee-48d0-92e1-54a5bbf03420","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Annyi baleset történt, hogy a rendőrség már több országban is büntetéssel fenyegetőzik.","shortLead":"Annyi baleset történt, hogy a rendőrség már több országban is büntetéssel fenyegetőzik.","id":"20180730_Darwindijas_lehet_a_legujabb_tancos_kihivas__es_meg_videora_is_veszik","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b20e1875-96ee-48d0-92e1-54a5bbf03420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea635dd5-5b1c-4fec-9204-147a6e725794","keywords":null,"link":"/elet/20180730_Darwindijas_lehet_a_legujabb_tancos_kihivas__es_meg_videora_is_veszik","timestamp":"2018. július. 30. 11:55","title":"Darwin-díjas lehet a legújabb táncos kihívás – és még videóra is veszik a baleseteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a044c95-c6a4-4b9f-9dc2-d1dae4bd8616","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Körtés-vaníliás-gyömbéres édességet választottak meg az ország tortájának.","shortLead":"Körtés-vaníliás-gyömbéres édességet választottak meg az ország tortájának.","id":"20180731_A_Komaromi_kisleany_lett_az_orszag_tortaja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a044c95-c6a4-4b9f-9dc2-d1dae4bd8616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dd470e0-832d-4e75-b338-1472edfa7eb0","keywords":null,"link":"/elet/20180731_A_Komaromi_kisleany_lett_az_orszag_tortaja","timestamp":"2018. július. 31. 11:55","title":"A Komáromi kisleány lett az ország tortája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d9cd73-083e-469e-baa3-00f614f00cec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Corvin-tető bezárása érintette a tetőmozit is, de sikerült új helyszínt találniuk. ","shortLead":"A Corvin-tető bezárása érintette a tetőmozit is, de sikerült új helyszínt találniuk. ","id":"20180730_A_Corvin_Aruhazrol_a_Corvin_Plazara_koltozik_a_tetomozi","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07d9cd73-083e-469e-baa3-00f614f00cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fda523e-02c2-481e-977b-2a7b4a7dfc69","keywords":null,"link":"/kultura/20180730_A_Corvin_Aruhazrol_a_Corvin_Plazara_koltozik_a_tetomozi","timestamp":"2018. július. 30. 12:16","title":"A Corvin Áruházról a Corvin Plázára költözik a tetőmozi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]