[{"available":true,"c_guid":"13bff0f9-8350-4961-88cd-68bccb1a7226","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meg sem jelent a közgyűlésen, mert éppen nyaral.","shortLead":"Meg sem jelent a közgyűlésen, mert éppen nyaral.","id":"20180823_Gal_Sandor_a_Fidesz_szombathelyi_alelnoke_lett_a_Haladas_Sportkomplexum_vezetoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13bff0f9-8350-4961-88cd-68bccb1a7226&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c91595f1-6789-44bf-8c93-75247b5b896c","keywords":null,"link":"/itthon/20180823_Gal_Sandor_a_Fidesz_szombathelyi_alelnoke_lett_a_Haladas_Sportkomplexum_vezetoje","timestamp":"2018. augusztus. 23. 13:11","title":"Gál Sándor, a Fidesz szombathelyi alelnöke lett a Haladás Sportkomplexum vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c47c3db6-aa91-4b34-8d9d-1a7f002865a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A Google Maps Gödöllőtől majdnem Hatvanig vöröset, azaz szinte álló forgalmat mutatott 16:52-kor, a 17 kilométeres táv megtételére 1 óra 46 percet jósolt.","shortLead":"A Google Maps Gödöllőtől majdnem Hatvanig vöröset, azaz szinte álló forgalmat mutatott 16:52-kor, a 17 kilométeres táv...","id":"20180824_Tomegkarambol_volt_az_M3ason_17_kilometeres_a_dugo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c47c3db6-aa91-4b34-8d9d-1a7f002865a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"579e6fd4-94b4-4925-9156-278ac8349a20","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180824_Tomegkarambol_volt_az_M3ason_17_kilometeres_a_dugo","timestamp":"2018. augusztus. 24. 16:52","title":"Tömegkarambol volt az M3-ason, 17 kilométeres volt a dugó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1423561b-8b67-4012-ab3a-16f75365d9fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csatorna hetente egyszer összefoglalót készít a CNN híreiből, és élőben közvetítheti majd a rendkívüli eseményeket.","shortLead":"A csatorna hetente egyszer összefoglalót készít a CNN híreiből, és élőben közvetítheti majd a rendkívüli eseményeket.","id":"20180823_A_CNNnel_kotott_szakmai_megallapodast_az_ATV","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1423561b-8b67-4012-ab3a-16f75365d9fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdaacd39-d6f3-4a80-8dfc-f7e84e952d86","keywords":null,"link":"/itthon/20180823_A_CNNnel_kotott_szakmai_megallapodast_az_ATV","timestamp":"2018. augusztus. 23. 06:33","title":"A CNN-nel kötött szakmai megállapodást az ATV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1160cda5-950b-472e-b5de-c6d37c48a224","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy sávot lezártak miatta.","shortLead":"Egy sávot lezártak miatta.","id":"20180824_Beszakadt_a_telefonakna_egy_kisbusz_alatt_a_Budafoki_uton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1160cda5-950b-472e-b5de-c6d37c48a224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"469dabf2-13af-467a-bdc6-2edc77e87302","keywords":null,"link":"/itthon/20180824_Beszakadt_a_telefonakna_egy_kisbusz_alatt_a_Budafoki_uton","timestamp":"2018. augusztus. 24. 19:35","title":"Beszakadt a telefonakna egy kisbusz alatt a Budafoki úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e916583-ff1c-4942-8bcc-2304a6d26610","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány bevándorlási különadója lényegében kivégezte a szervezetet.","shortLead":"A kormány bevándorlási különadója lényegében kivégezte a szervezetet.","id":"20180824_Megszunik_a_menekultcsaladokat_segito_Migration_Aid_Alapitvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e916583-ff1c-4942-8bcc-2304a6d26610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bba8735-6f2d-46a9-b8c4-fbe8d73b3919","keywords":null,"link":"/itthon/20180824_Megszunik_a_menekultcsaladokat_segito_Migration_Aid_Alapitvany","timestamp":"2018. augusztus. 24. 10:38","title":"Megszűnik a menekültcsaládokat segítő Migration Aid Alapítvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9d20eaf-f4b2-4723-9b0e-b680d050760e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Maga a színész erősítette ezt meg. ","shortLead":"Maga a színész erősítette ezt meg. ","id":"20180823_Nem_Idris_Elba_lesz_a_kovetkezo_James_Bond","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9d20eaf-f4b2-4723-9b0e-b680d050760e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6afd3ca0-90cf-4573-97a5-34cb460781bc","keywords":null,"link":"/kultura/20180823_Nem_Idris_Elba_lesz_a_kovetkezo_James_Bond","timestamp":"2018. augusztus. 23. 16:50","title":"Nem Idris Elba lesz a következő James Bond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d00b36-86f1-4a97-b655-0171625e374f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt hónapokban viszonylagos csendje után felvették a fonalat az amerikai hatóságok a magyar kormányzati szféra igen gyanús szoftverbeszerzési ügyében – jelentette a The Wall Street Journal. A Microsoft az államigazgatási közbeszerzést vizsgáló belső eljárása már lezárult, több magyarországi munkatársat is elbocsátottak.","shortLead":"Az elmúlt hónapokban viszonylagos csendje után felvették a fonalat az amerikai hatóságok a magyar kormányzati szféra...","id":"20180824_microsoft_kozbeszerzes_szoftverbeszerzes_csalas_sikkasztas_korrupcio_papp_istvan_vizsgalat_sec","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83d00b36-86f1-4a97-b655-0171625e374f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca52f43b-74a6-4882-b8c6-5142338c6983","keywords":null,"link":"/tudomany/20180824_microsoft_kozbeszerzes_szoftverbeszerzes_csalas_sikkasztas_korrupcio_papp_istvan_vizsgalat_sec","timestamp":"2018. augusztus. 24. 06:03","title":"Már az amerikai hatóságok vizsgálják a magyar kormány és a Microsoft közös korrupciós ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9855822-d5d0-456c-ad61-41da265761d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Villámcsapásra ébredt több szomszéd is Dunakeszin csütörtök éjjel. A környéken több ház is kigyulladt, a lakóknak az éjszaka közepén kellett kimenekülniük az épületekből.","shortLead":"Villámcsapásra ébredt több szomszéd is Dunakeszin csütörtök éjjel. A környéken több ház is kigyulladt, a lakóknak...","id":"20180824_Villam_miatt_kapott_langra_tobb_haz_csutortok_ejjel_16an_lettek_hajlektalanok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9855822-d5d0-456c-ad61-41da265761d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17def460-19fb-4062-84a9-5396ee4e1885","keywords":null,"link":"/itthon/20180824_Villam_miatt_kapott_langra_tobb_haz_csutortok_ejjel_16an_lettek_hajlektalanok","timestamp":"2018. augusztus. 24. 21:04","title":"Villámcsapás miatt kapott lángra több ház csütörtök éjjel, 16-an lettek hajléktalanok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]