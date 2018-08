Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52454965-29ef-4c5c-8856-8f24578d25a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Keresztes László Lóránt szerint a XXI. századi pártoknak össze kell fogniuk a NER legyőzése érdekében, de ez nem jelent jobboldali fordulatot.","shortLead":"Keresztes László Lóránt szerint a XXI. századi pártoknak össze kell fogniuk a NER legyőzése érdekében, de ez nem jelent...","id":"20180823_Oriasi_lehetosegeket_lat_a_Jobbikkal_valo_egyuttmukodesben_az_LMP_tarselnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52454965-29ef-4c5c-8856-8f24578d25a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00400520-aa72-4e8a-842a-9e13cd7278a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180823_Oriasi_lehetosegeket_lat_a_Jobbikkal_valo_egyuttmukodesben_az_LMP_tarselnoke","timestamp":"2018. augusztus. 23. 09:22","title":"Óriási lehetőségeket lát a Jobbikkal való együttműködésben az LMP társelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a09b36b8-28fe-4422-9a56-fcd54f948cc4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már el is nevezték \"Csupasz Nindzsának\".","shortLead":"Már el is nevezték \"Csupasz Nindzsának\".","id":"20180824_autos_video_csupasz_ninja_range_rover","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a09b36b8-28fe-4422-9a56-fcd54f948cc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374f6580-7e1f-48bd-b0b3-e16118b96291","keywords":null,"link":"/cegauto/20180824_autos_video_csupasz_ninja_range_rover","timestamp":"2018. augusztus. 24. 15:26","title":"Videó: meztelenül rohant ki a házból egy férfi, csak hogy elkapja az autótolvajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b285522-8e8c-4c5c-a290-ca903eeba245","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, nem csak az okostelefonok akkumulátora okozhat galibát. Legutóbb egy iPad energiaadója robbant fel, kisebb pánikot okozva egy holland Apple Store-ban.","shortLead":"Úgy tűnik, nem csak az okostelefonok akkumulátora okozhat galibát. Legutóbb egy iPad energiaadója robbant fel, kisebb...","id":"20180823_felrobbant_ipad_akkumulator_holland_apple_store_amszterdam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b285522-8e8c-4c5c-a290-ca903eeba245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6284e643-9b22-4f16-a166-092fdaba7a83","keywords":null,"link":"/tudomany/20180823_felrobbant_ipad_akkumulator_holland_apple_store_amszterdam","timestamp":"2018. augusztus. 23. 19:03","title":"Egy iPad akkujának robbanása miatt ürítettek ki egy Apple-boltot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3144bfc-2469-4d33-a7ee-aa90315020a5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"1,9 százalékkal csökkent a rand árfolyama azt követően, hogy az amerikai elnök Twitteren utasította külügyminiszterét: figyeljen oda Dél-Afrikára! Különösen arra, hogy a fehérek farmjait a hatalom ki akarja sajátítani.","shortLead":"1,9 százalékkal csökkent a rand árfolyama azt követően, hogy az amerikai elnök Twitteren utasította külügyminiszterét...","id":"20180823_Trumpnak_hirtelen_nagyon_fontosak_lettek_a_burok_bedole_a_delafrikai_rand","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3144bfc-2469-4d33-a7ee-aa90315020a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd679bdf-0f3e-46a3-a5a6-496922dc7234","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180823_Trumpnak_hirtelen_nagyon_fontosak_lettek_a_burok_bedole_a_delafrikai_rand","timestamp":"2018. augusztus. 23. 12:04","title":"Trumpnak hirtelen nagyon fontosak lettek a búrok, bedől-e a dél-afrikai rand?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61079fb9-a99c-4300-8d1b-b9790b67f3b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök az állampolgárok segítségét kérik.","shortLead":"A rendőrök az állampolgárok segítségét kérik.","id":"20180824_eltunt_egy_13_eves_lany_ujpestrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61079fb9-a99c-4300-8d1b-b9790b67f3b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ed7331-000c-4bbb-9bc5-4be686a6c0cf","keywords":null,"link":"/itthon/20180824_eltunt_egy_13_eves_lany_ujpestrol","timestamp":"2018. augusztus. 24. 15:27","title":"Eltűnt egy 13 éves lány Újpestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8abe44fd-c562-4931-b546-a856e662c78a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fővárosi Törvényszék szerint sérülne a terhelt tisztességes eljáráshoz való joga.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék szerint sérülne a terhelt tisztességes eljáráshoz való joga.","id":"20180823_Itt_a_magyarazat_miert_nem_adjak_ki_Hernadi_Zsoltot_a_horvat_hatosagoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8abe44fd-c562-4931-b546-a856e662c78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a8736c3-9308-491a-a8c7-dc69daccf45e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180823_Itt_a_magyarazat_miert_nem_adjak_ki_Hernadi_Zsoltot_a_horvat_hatosagoknak","timestamp":"2018. augusztus. 23. 18:24","title":"Itt a magyarázat, miért nem adják ki Hernádi Zsoltot a horvát hatóságoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22b8d630-6d7e-4531-98c8-3aa5c272ec88","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több tízmilliárdos pluszkiadást okozva ezzel a költségvetésnek.","shortLead":"Több tízmilliárdos pluszkiadást okozva ezzel a költségvetésnek.","id":"20180823_Az_LMP_csaknem_megduplazna_a_nyugdijminimumot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22b8d630-6d7e-4531-98c8-3aa5c272ec88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a371f059-15bb-4495-8d83-b203af3277f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180823_Az_LMP_csaknem_megduplazna_a_nyugdijminimumot","timestamp":"2018. augusztus. 23. 16:07","title":"Az LMP csaknem megduplázná a nyugdíjminimumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9faae1a-455d-44b0-9e22-d1c700ed05e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kínai tulajdonban lévő svéd márka először 5-ről 4 hengerre váltott, most pedig itt az első ennél is kevesebb hengeres motorja.","shortLead":"A kínai tulajdonban lévő svéd márka először 5-ről 4 hengerre váltott, most pedig itt az első ennél is kevesebb hengeres...","id":"20180823_lehet_egy_hengerrel_kevesebb_piacon_az_elso_3_hengeres_volvo_xc40_suv_divatterepjaro_benzinmotor_ev_autoja_2018","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9faae1a-455d-44b0-9e22-d1c700ed05e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"479d65ef-520d-43bb-ad04-7b185ad40205","keywords":null,"link":"/cegauto/20180823_lehet_egy_hengerrel_kevesebb_piacon_az_elso_3_hengeres_volvo_xc40_suv_divatterepjaro_benzinmotor_ev_autoja_2018","timestamp":"2018. augusztus. 23. 08:21","title":"Lehet egy hengerrel kevesebb? Piacon az első 3 hengeres Volvo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]