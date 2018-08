Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bdf3e70b-8e93-4946-b410-6baadf9b406e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Helsinki Bizottság szerint viszont nem. Strasbourgig mentek. ","shortLead":"A Magyar Helsinki Bizottság szerint viszont nem. Strasbourgig mentek. ","id":"20180823_Menedekkerok_eheztetese_a_bevandorlasi_hivatal_szerint_minden_rendben_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdf3e70b-8e93-4946-b410-6baadf9b406e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47778801-1945-4796-b13e-9f1b9f008bb1","keywords":null,"link":"/itthon/20180823_Menedekkerok_eheztetese_a_bevandorlasi_hivatal_szerint_minden_rendben_van","timestamp":"2018. augusztus. 23. 13:22","title":"Menedékkérők éheztetése: a bevándorlási hivatal szerint minden rendben van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66556d12-f4e8-4212-af31-15d5bea13752","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Orosz trollok és a közösségi oldalakra rászabadított automata kommentíró botok rendszeresen terjesztik az oltásellenes mozgalmak által ismételgetett dezinformációkat. Néha az oltások mellett is érvelnek, a trollok nyomára bukkant amerikai kutatók szerint a cél a nyugati polgárok elbizonytalanítása. ","shortLead":"Orosz trollok és a közösségi oldalakra rászabadított automata kommentíró botok rendszeresen terjesztik az oltásellenes...","id":"20180824_orosz_trollok_es_botok_ervelnek_az_oltasok_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66556d12-f4e8-4212-af31-15d5bea13752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"839ed9f0-aedf-4598-82b2-5a512f5d624a","keywords":null,"link":"/vilag/20180824_orosz_trollok_es_botok_ervelnek_az_oltasok_ellen","timestamp":"2018. augusztus. 24. 17:15","title":"Orosz trollok és botok érvelnek az oltások ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8a2fbbb-bc9a-4bbf-95e2-6437308ad022","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Random Capital 9,5 millió forintos bírságot kapott működési hiányosságok miatt.","shortLead":"A Random Capital 9,5 millió forintos bírságot kapott működési hiányosságok miatt.","id":"20180823_Brokerceget_buntetett_a_jegybank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8a2fbbb-bc9a-4bbf-95e2-6437308ad022&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7c8853d-d8a7-46ac-b1f4-43d8a0cbe9d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180823_Brokerceget_buntetett_a_jegybank","timestamp":"2018. augusztus. 23. 10:39","title":"Brókercéget büntetett a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"A magyarországi pedagógushiányról megbízható, nyilvános adatok nincsenek. A Klebelsberg Központ elnöke szerint nincs itt semmi látnivaló, nincs tanárhiány, a terepről, az iskolákból azonban súlyos esetekről hallani. A gyerekek nem maradnak persze ellátatlanul, kérdés, mennyire tudja nekik megtanítani a Pitagorasz-tételt egy magyar szakos.","shortLead":"A magyarországi pedagógushiányról megbízható, nyilvános adatok nincsenek. A Klebelsberg Központ elnöke szerint nincs...","id":"20180824_Ha_van_olyan_matektanar_aki_ki_tudja_mondani_a_nevet_mar_felvesszuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a22d66f3-533e-49ae-8a77-f7382eadb540","keywords":null,"link":"/elet/20180824_Ha_van_olyan_matektanar_aki_ki_tudja_mondani_a_nevet_mar_felvesszuk","timestamp":"2018. augusztus. 24. 06:30","title":"\"Ha van olyan matektanár, aki ki tudja mondani a nevét, már felvesszük\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b66bd1-2851-471c-ae49-c79e39faf178","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Volt felesége vitte rehabra az alkoholproblémákkal küzdő színészt.","shortLead":"Volt felesége vitte rehabra az alkoholproblémákkal küzdő színészt.","id":"20180823_Gyaszos_veget_ert_Ben_Affleck_kalandja_a_whiskyvel_es_a_modellel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73b66bd1-2851-471c-ae49-c79e39faf178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69efcc42-f2bf-4fb3-bd1a-e3de99a5b56a","keywords":null,"link":"/elet/20180823_Gyaszos_veget_ert_Ben_Affleck_kalandja_a_whiskyvel_es_a_modellel","timestamp":"2018. augusztus. 23. 10:43","title":"Gyászos véget ért Ben Affleck kalandja a whiskyvel és a modellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac5a27b-0c80-439f-b6e9-67497ea0094b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 180 méter hosszú átjáró a már nem működő étterem konyhájából indult meg, az építők gerendákkal erősítették meg, hogy biztonságosan átjussanak rajta Mexikóba.","shortLead":"A 180 méter hosszú átjáró a már nem működő étterem konyhájából indult meg, az építők gerendákkal erősítették meg...","id":"20180824_Profi_csempeszalagutat_epitettek_a_mexikoi_drogfutarok_egy_bezart_KFC_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dac5a27b-0c80-439f-b6e9-67497ea0094b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2500a2ad-3e9b-4b3f-bd85-2ef153e83a31","keywords":null,"link":"/elet/20180824_Profi_csempeszalagutat_epitettek_a_mexikoi_drogfutarok_egy_bezart_KFC_alatt","timestamp":"2018. augusztus. 24. 12:41","title":"Profi csempészalagutat építettek a mexikói drogfutárok egy bezárt KFC alatt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f3d8651-f2a2-4d6e-8cc5-71f8b77f5323","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az erről szóló közleményt most adták ki.","shortLead":"Az erről szóló közleményt most adták ki.","id":"20180823_Meszaros_es_Tiborcz_kozosen_ujit_fel_leromlott_muemleki_epuleteket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f3d8651-f2a2-4d6e-8cc5-71f8b77f5323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e80b1f63-7385-4b15-9dee-954897f7ebd1","keywords":null,"link":"/kkv/20180823_Meszaros_es_Tiborcz_kozosen_ujit_fel_leromlott_muemleki_epuleteket","timestamp":"2018. augusztus. 23. 11:21","title":"Mészáros és Tiborcz közösen újít fel leromlott, műemléki épületeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"975408a6-0d33-4324-9fbf-9da8329639b5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A haláleset körülményei egyelőre nem tisztázottak, de a brit utazásszervező vállalat minden, az érintett hurghadai szállodában tartózkodó vendégét át-, illetve kiköltözteti.","shortLead":"A haláleset körülményei egyelőre nem tisztázottak, de a brit utazásszervező vállalat minden, az érintett hurghadai...","id":"20180824_egyiptom_hurghada_thomas_cook_halaleset_nyaralas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=975408a6-0d33-4324-9fbf-9da8329639b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5692a38-0c2f-4132-b7e6-f44be3dc0c30","keywords":null,"link":"/vilag/20180824_egyiptom_hurghada_thomas_cook_halaleset_nyaralas","timestamp":"2018. augusztus. 24. 07:16","title":"Egy pár rejtélyes halála miatt minden vendégét evakuálja egy egyiptomi szállodából a Thomas Cook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]