[{"available":true,"c_guid":"1f45ae6b-0ee1-4053-8779-8ef1171c1921","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"500 embernek kellett elhagynia otthonát.","shortLead":"500 embernek kellett elhagynia otthonát.","id":"20180824_Harom_telepulest_ki_kellett_uriteni_erdotuz_miatt_Berlin_kozeleben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f45ae6b-0ee1-4053-8779-8ef1171c1921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c811bc2-a7bc-48bd-bd76-64e250ca90f5","keywords":null,"link":"/vilag/20180824_Harom_telepulest_ki_kellett_uriteni_erdotuz_miatt_Berlin_kozeleben","timestamp":"2018. augusztus. 24. 08:26","title":"Három települést ki kellett üríteni erdőtűz miatt Berlin közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6f889ad-a3dc-4e94-82f4-a8019ff58719","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Itthon és globálisan is mérföldkőhöz érkezett a Mastodon nevű közösségi hálózat, amely a Facebook és a Twitter ellenében fogalmazza meg magát. Hasonló szemlélet korábban jutott már sikerre – igaz, csak szűk körben.","shortLead":"Itthon és globálisan is mérföldkőhöz érkezett a Mastodon nevű közösségi hálózat, amely a Facebook és a Twitter...","id":"201834__kozossegi_halozat__mastodon__maskent_ugyanolyan__tobbsegben_azero","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6f889ad-a3dc-4e94-82f4-a8019ff58719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60d9f83c-97a2-44a2-b64a-74a9b64b8e4f","keywords":null,"link":"/tudomany/201834__kozossegi_halozat__mastodon__maskent_ugyanolyan__tobbsegben_azero","timestamp":"2018. augusztus. 25. 20:00","title":"Még a Facebookot is lesöpörné az új közösségi háló, a kitalálója már 1,5 milliót keres havonta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29d540b8-66b3-4ff6-8e6d-1594a43dafab","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Ezen a hétvégén beindul a Forma-1-es szezon második felvonása, és Lewis Hamilton biztos lehet benne, hogy – mint eddig – a hátralévő futamokon is számíthat Isten teljes körű támogatására. A Mercedes világbajnoka egyre többet beszél vallásosságáról, és bár néha zavarba ejtő a kitárulkozása, a főnöke örül, hogy van miből erőt merítenie. Végül is a világbajnoki címért indul harcba, és épp szárnyal – istennek hála persze.","shortLead":"Ezen a hétvégén beindul a Forma-1-es szezon második felvonása, és Lewis Hamilton biztos lehet benne, hogy – mint eddig...","id":"20180825_Furcsa_dopping_a_vallas_de_mukodik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29d540b8-66b3-4ff6-8e6d-1594a43dafab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"606cbd97-180d-40c1-ab4f-e5755a6a7026","keywords":null,"link":"/elet/20180825_Furcsa_dopping_a_vallas_de_mukodik","timestamp":"2018. augusztus. 25. 12:30","title":"Furcsa dopping a vallás, de működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a52670-92f0-4f2e-a083-10b4ea88ceae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nikon határozott szándéka, hogy letaszítsa a tükör nélküli fényképezőgépek trónjáról a Sonyt. A harcba a Z7-et küldenék, ami nemcsak árában, de teljesítményben is rendesen odateszi magát.","shortLead":"A Nikon határozott szándéka, hogy letaszítsa a tükör nélküli fényképezőgépek trónjáról a Sonyt. A harcba a Z7-et...","id":"20180824_nikon_z7_milc_full_frame_kamera_fenykepezo_tukor_nelkuli_fenykepezogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45a52670-92f0-4f2e-a083-10b4ea88ceae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737a410c-66db-4cae-9299-122d96988061","keywords":null,"link":"/tudomany/20180824_nikon_z7_milc_full_frame_kamera_fenykepezo_tukor_nelkuli_fenykepezogep","timestamp":"2018. augusztus. 24. 09:18","title":"Felveszi a kesztyűt a Nikon: itt a tükör nélküli nagyágyú, a Z7 fényképezőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"975408a6-0d33-4324-9fbf-9da8329639b5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A haláleset körülményei egyelőre nem tisztázottak, de a brit utazásszervező vállalat minden, az érintett hurghadai szállodában tartózkodó vendégét át-, illetve kiköltözteti.","shortLead":"A haláleset körülményei egyelőre nem tisztázottak, de a brit utazásszervező vállalat minden, az érintett hurghadai...","id":"20180824_egyiptom_hurghada_thomas_cook_halaleset_nyaralas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=975408a6-0d33-4324-9fbf-9da8329639b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5692a38-0c2f-4132-b7e6-f44be3dc0c30","keywords":null,"link":"/vilag/20180824_egyiptom_hurghada_thomas_cook_halaleset_nyaralas","timestamp":"2018. augusztus. 24. 07:16","title":"Egy pár rejtélyes halála miatt minden vendégét evakuálja egy egyiptomi szállodából a Thomas Cook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17ad09e0-213a-4985-9734-c6a518ff2f23","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a jövőbe mutató formatervet kapott új villanyautó szó szerint a vezetőt helyezi a középpontba.","shortLead":"Ez a jövőbe mutató formatervet kapott új villanyautó szó szerint a vezetőt helyezi a középpontba.","id":"20180824_aramutes_775_loeros_elektromos_hiperautoval_jott_ki_az_audi_pb18_etron_villanyauto_akkumulator_gyorstoltes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17ad09e0-213a-4985-9734-c6a518ff2f23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf982da8-d4ab-4329-b02c-393e30d4cd52","keywords":null,"link":"/cegauto/20180824_aramutes_775_loeros_elektromos_hiperautoval_jott_ki_az_audi_pb18_etron_villanyauto_akkumulator_gyorstoltes","timestamp":"2018. augusztus. 24. 08:21","title":"Áramütés: 775 lóerős elektromos hiperautóval jött ki az Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1eb8231-8661-49c2-9a3e-0f700d2bbe55","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két hét van az első Nemzetek Ligája-mérkőzésig, az új szövetségi kapitány pedig keretet hirdetett – Dzsudzsák Balázs nélkül.","shortLead":"Két hét van az első Nemzetek Ligája-mérkőzésig, az új szövetségi kapitány pedig keretet hirdetett – Dzsudzsák Balázs...","id":"20180824_Dzsudzsak_nem_kapott_helyett_Rossi_kereteben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1eb8231-8661-49c2-9a3e-0f700d2bbe55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdafa085-e46c-41c8-9840-1469c40d90d7","keywords":null,"link":"/sport/20180824_Dzsudzsak_nem_kapott_helyett_Rossi_kereteben","timestamp":"2018. augusztus. 24. 12:54","title":"Dzsudzsák nem kapott helyet Rossi keretében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"239b7e5e-1c61-4751-babb-6ebaf7bf5388","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Augusztus 20-án elment otthonról, azóta nem látták.","shortLead":"Augusztus 20-án elment otthonról, azóta nem látták.","id":"20180824_Eltunt_keresnek_egy_obudai_ferfit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=239b7e5e-1c61-4751-babb-6ebaf7bf5388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62ec8efc-8ebb-4b2d-884f-a154285d0100","keywords":null,"link":"/itthon/20180824_Eltunt_keresnek_egy_obudai_ferfit","timestamp":"2018. augusztus. 24. 19:16","title":"Eltűnt, keresnek egy óbudai férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]