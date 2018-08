Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb096810-5bfa-44df-8565-adf599d8b80b","c_author":"Hont András","category":"itthon","description":"Szent István, kereszténység, nyugati kultúra egyfelől, menekültek éheztetése, Magyarok Istene Sátor és muszlim rokontudat másfelől. Nem csoda, ha összezavarodik az ember. Vélemény.","shortLead":"Szent István, kereszténység, nyugati kultúra egyfelől, menekültek éheztetése, Magyarok Istene Sátor és muszlim...","id":"201834_kurultaj_magyar_ecsettel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb096810-5bfa-44df-8565-adf599d8b80b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92296b92-34eb-4f7e-8362-c761a424eb0a","keywords":null,"link":"/itthon/201834_kurultaj_magyar_ecsettel","timestamp":"2018. augusztus. 25. 17:00","title":"Hont András: Kurultáj magyar ecsettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kihúzták az ötös lottó nyerőszámait. 28 volt a legkisebb, 86 a legnagyobb.","shortLead":"Kihúzták az ötös lottó nyerőszámait. 28 volt a legkisebb, 86 a legnagyobb.","id":"20180825_Ha_sok_28nal_kisebb_szamot_ikszelt_be_akkor_On_most_nem_nyert_a_lotton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67e19c39-cb02-4d55-8472-4992a44cfcc8","keywords":null,"link":"/itthon/20180825_Ha_sok_28nal_kisebb_szamot_ikszelt_be_akkor_On_most_nem_nyert_a_lotton","timestamp":"2018. augusztus. 25. 19:46","title":"Ha sok 28-nál kisebb számot ikszelt be, akkor Ön most nem nyert a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mi különbözteti meg a tengerbe zuhant brit nőt líbiai társától? Talán az, hogy az egyik egy luxushajóról esik vízbe, a másik pedig menekülthajóról? Erről és Orbán Ráhel eldobott pelenkájáról is lesz szó a hvg.hu podcastjában.","shortLead":"Mi különbözteti meg a tengerbe zuhant brit nőt líbiai társától? Talán az, hogy az egyik egy luxushajóról esik vízbe...","id":"20180825_A_Fulke_a_menekultkerdesrol_csak_a_borszine_szamit_a_tengerben_fuldoklonak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dee6421d-e34a-4265-903c-0cbb732f6c3f","keywords":null,"link":"/itthon/20180825_A_Fulke_a_menekultkerdesrol_csak_a_borszine_szamit_a_tengerben_fuldoklonak","timestamp":"2018. augusztus. 25. 17:30","title":"A Fülke a menekültkérdésről: Csak a tengerben fuldokló bőrszíne számít?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mégis van pedagógushiány?","shortLead":"Mégis van pedagógushiány?","id":"20180824_Klik_A_termeszettudomanyos_targyak_oktatasahoz_tobb_tanar_kellene","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f859312-5fde-492e-955c-ce1628d3f50c","keywords":null,"link":"/itthon/20180824_Klik_A_termeszettudomanyos_targyak_oktatasahoz_tobb_tanar_kellene","timestamp":"2018. augusztus. 24. 09:13","title":"Klik: A természettudományos tárgyak oktatásához több tanár kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ed9187-12dd-46db-8959-0169815ea4e3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Eirene Private Capital Fund 10%-os részesedést szerez a bankban, de nincs ok aggodalomra, a Mészáros Lőrinc és Szemerey Tamás érdekeltségébe tartozó vállalatok összesített tulajdona így is 68% marad.","shortLead":"Az Eirene Private Capital Fund 10%-os részesedést szerez a bankban, de nincs ok aggodalomra, a Mészáros Lőrinc és...","id":"20180824_Uj_resztulajdonosa_van_az_MKB_Banknak_csokkent_Meszaros_Lorinc_reszesedese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7ed9187-12dd-46db-8959-0169815ea4e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6753c39-05ee-4d03-b2ef-8ffe216d8b74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180824_Uj_resztulajdonosa_van_az_MKB_Banknak_csokkent_Meszaros_Lorinc_reszesedese","timestamp":"2018. augusztus. 24. 17:33","title":"Új résztulajdonosa van az MKB Banknak, csökkent Mészáros Lőrinc részesedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f606d9cf-e74a-422a-9df6-927ae413df81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánylap az énekesnő példájával ábrázolta, mennyire balliberális túlsúly van a popzenében. Tóth Vera nem kér ebből, mint mondja, soha nem politizált, nem akar részt venni ebben a kultúrharcos csatatérben. \r

\r

","shortLead":"A kormánylap az énekesnő példájával ábrázolta, mennyire balliberális túlsúly van a popzenében. Tóth Vera nem kér ebből...","id":"20180825_Ne_irjak_a_nevemet_a_harci_zaszlora__Toth_Vera_visszaszolt_a_Magyar_Idoknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f606d9cf-e74a-422a-9df6-927ae413df81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64744ff2-3aeb-434a-83cb-0e34f094da97","keywords":null,"link":"/itthon/20180825_Ne_irjak_a_nevemet_a_harci_zaszlora__Toth_Vera_visszaszolt_a_Magyar_Idoknek","timestamp":"2018. augusztus. 25. 13:40","title":"Ne írják a nevemet a harci zászlóra - Tóth Vera visszaszólt a Magyar Időknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a09b36b8-28fe-4422-9a56-fcd54f948cc4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már el is nevezték \"Csupasz Nindzsának\".","shortLead":"Már el is nevezték \"Csupasz Nindzsának\".","id":"20180824_autos_video_csupasz_ninja_range_rover","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a09b36b8-28fe-4422-9a56-fcd54f948cc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374f6580-7e1f-48bd-b0b3-e16118b96291","keywords":null,"link":"/cegauto/20180824_autos_video_csupasz_ninja_range_rover","timestamp":"2018. augusztus. 24. 15:26","title":"Videó: meztelenül rohant ki a házból egy férfi, csak hogy elkapja az autótolvajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9ebb39b-3659-494b-9c2c-c4ce77787507","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Bodonyi Dóra, majd Csipes Tamara és Medveczky Erika párosa után a Balaska Márk-Birkás Balázs-kettes, Kozák Danuta egyéniben, illetve a Kárász Anna-Kozák Danuta páros is aranyat szerzett a portugáliai kajak-kenu világbajnokságon.","shortLead":"Bodonyi Dóra, majd Csipes Tamara és Medveczky Erika párosa után a Balaska Márk-Birkás Balázs-kettes, Kozák Danuta...","id":"20180825_A_KaraszKozak_kettos_is_aranyermet_szerzett_a_kajakkenu_veben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9ebb39b-3659-494b-9c2c-c4ce77787507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3fa07c6-fc22-48ca-8656-30fe97e667c1","keywords":null,"link":"/sport/20180825_A_KaraszKozak_kettos_is_aranyermet_szerzett_a_kajakkenu_veben","timestamp":"2018. augusztus. 25. 14:24","title":"Újabb magyar aranyérmek a kajak-kenu vébén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]