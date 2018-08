Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d02b483a-5592-4f0b-8ffa-c6e911435531","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bódvarákó egykori polgármesterét fél év felfüggesztett börtönre ítélték falopás miatt. Ezután ha nem is azonnal, de kirúgták és új választást írtak ki. Ezen a kirúgott polgármester is újraindul.","shortLead":"Bódvarákó egykori polgármesterét fél év felfüggesztett börtönre ítélték falopás miatt. Ezután ha nem is azonnal, de...","id":"20180825_Megis_indul_az_idokozin_a_falopo_expolgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d02b483a-5592-4f0b-8ffa-c6e911435531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c25ec0-0d05-4192-97ef-514976044563","keywords":null,"link":"/itthon/20180825_Megis_indul_az_idokozin_a_falopo_expolgarmester","timestamp":"2018. augusztus. 25. 20:01","title":"Újraindul a választáson a falopás miatt eltávolított polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69fee3d2-a9da-40b5-b561-133d7892cc0d","c_author":"Hercsel Adél","category":"elet","description":"A szervezetnek szüksége van rá, hogy kikapcsoljon a napi rutinból és más állapotba kerüljön, mert különben pszichoszomatikus betegségek jöhetnek elő – tapasztalta az aneszteziológus-pszichoterapeuta, Jakubovits Edit. Interjú.","shortLead":"A szervezetnek szüksége van rá, hogy kikapcsoljon a napi rutinból és más állapotba kerüljön, mert különben...","id":"201834__jakubovits_edit_pszichoterapeuta__meditaciorol_atkelesrol__masik_uzemmod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69fee3d2-a9da-40b5-b561-133d7892cc0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ac1457-9066-42c3-82b5-9d138f762d7a","keywords":null,"link":"/elet/201834__jakubovits_edit_pszichoterapeuta__meditaciorol_atkelesrol__masik_uzemmod","timestamp":"2018. augusztus. 25. 15:30","title":"Már az csodákat tehet, ha napi tíz percre \"kettesben marad\" magával az ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Salvini olasz belügyminiszter ellen emberrablás miatt kezdett nyomozni az ügyészség, ezért engedte be a menekülteket. Salvini kedden találkozik Orbán Viktorral.","shortLead":"Salvini olasz belügyminiszter ellen emberrablás miatt kezdett nyomozni az ügyészség, ezért engedte be a menekülteket...","id":"20180826_Nyomoztak_Salvini_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e53b753-29e6-4ec4-8ab5-95b224bab9ca","keywords":null,"link":"/vilag/20180826_Nyomoztak_Salvini_ellen","timestamp":"2018. augusztus. 26. 11:15","title":"Emberrablás miatt nyomoztak Salvini ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9ebb39b-3659-494b-9c2c-c4ce77787507","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Bodonyi Dóra, majd Csipes Tamara és Medveczky Erika párosa után a Balaska Márk-Birkás Balázs-kettes, Kozák Danuta egyéniben, illetve a Kárász Anna-Kozák Danuta páros is aranyat szerzett a portugáliai kajak-kenu világbajnokságon.","shortLead":"Bodonyi Dóra, majd Csipes Tamara és Medveczky Erika párosa után a Balaska Márk-Birkás Balázs-kettes, Kozák Danuta...","id":"20180825_A_KaraszKozak_kettos_is_aranyermet_szerzett_a_kajakkenu_veben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9ebb39b-3659-494b-9c2c-c4ce77787507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3fa07c6-fc22-48ca-8656-30fe97e667c1","keywords":null,"link":"/sport/20180825_A_KaraszKozak_kettos_is_aranyermet_szerzett_a_kajakkenu_veben","timestamp":"2018. augusztus. 25. 14:24","title":"Újabb magyar aranyérmek a kajak-kenu vébén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"132ef9e8-2ea3-4002-910c-5a38ffc4804b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mintegy öt kilométeres a sor Ausztria felé. ","shortLead":"Mintegy öt kilométeres a sor Ausztria felé. ","id":"20180825_hegyeshalom_hataratlepes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=132ef9e8-2ea3-4002-910c-5a38ffc4804b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8aa9728-1a90-46c0-8d86-9cfdeac99e8a","keywords":null,"link":"/itthon/20180825_hegyeshalom_hataratlepes","timestamp":"2018. augusztus. 25. 13:28","title":"Egy órát kell várni Hegyeshalomnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d18276b-c5bf-44b6-b930-4d998b323abb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint 10 napig nem termelt egy műszaki hiba miatt.","shortLead":"Több mint 10 napig nem termelt egy műszaki hiba miatt.","id":"20180825_paksi_atomeromu_harmas_blokk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d18276b-c5bf-44b6-b930-4d998b323abb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b9c3b3f-594f-465c-b6d5-ee6983a37ffa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180825_paksi_atomeromu_harmas_blokk","timestamp":"2018. augusztus. 25. 11:40","title":"Visszakapcsolták a paksi hármas blokkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d49f84-f299-41fe-9892-8d54a7cdd271","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Petro Porosenko az orosz egyháztól való függetlenedési törekvéseit is bejelentette.","shortLead":"Petro Porosenko az orosz egyháztól való függetlenedési törekvéseit is bejelentette.","id":"20180824_Az_ukran_elnok_alkotmanyba_foglalna_orszaga_NATO_es_EUtagsagra_torekveset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05d49f84-f299-41fe-9892-8d54a7cdd271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7de556da-6e86-48c4-a390-11384024325c","keywords":null,"link":"/vilag/20180824_Az_ukran_elnok_alkotmanyba_foglalna_orszaga_NATO_es_EUtagsagra_torekveset","timestamp":"2018. augusztus. 24. 15:26","title":"Az ukrán elnök alkotmányba foglalná országa NATO- és EU-csatlakozási szándékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01e3103b-a3e7-4faa-bce5-da9df7648cb9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az M43-as autópálya csanádpalotai határátkelőjénél buktatták le a román rendőrök a magukat többségében irakinak valló csoportot.","shortLead":"Az M43-as autópálya csanádpalotai határátkelőjénél buktatták le a román rendőrök a magukat többségében irakinak valló...","id":"20180825_33_menekultet_kapcsoltak_le_egy_torok_kamionban_a_roman_hatarnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01e3103b-a3e7-4faa-bce5-da9df7648cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d26a9562-6c2c-4906-8fb8-af05e3bc376a","keywords":null,"link":"/itthon/20180825_33_menekultet_kapcsoltak_le_egy_torok_kamionban_a_roman_hatarnal","timestamp":"2018. augusztus. 25. 14:54","title":"33 menekültet kapcsoltak le egy török kamionban a román határnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]