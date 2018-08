Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4477273-4726-4263-88f0-8f071e86601e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Harminc centiméter vastagságot is meghaladó hó esett vasárnapra virradóra az osztrák Alpokban és Olaszország északi részében - jelentették a két ország időjárási szolgálatai.\r

","shortLead":"Harminc centiméter vastagságot is meghaladó hó esett vasárnapra virradóra az osztrák Alpokban és Olaszország északi...","id":"20180826_Ausztria_havazas_augusztusban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4477273-4726-4263-88f0-8f071e86601e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbfbfcb9-031c-40cb-a3f2-90b180ff3635","keywords":null,"link":"/vilag/20180826_Ausztria_havazas_augusztusban","timestamp":"2018. augusztus. 26. 16:11","title":"Ha inkább hóra cserélné az esőt, irány Ausztria!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0254d7c-562a-4f97-8942-695adc8b120f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelen esetben tényleg közel jártunk a leállításhoz, két tized foknyira volt a folyó hőmérséklete attól, amikor lekapcsolják miatta az erőművet.","shortLead":"Jelen esetben tényleg közel jártunk a leállításhoz, két tized foknyira volt a folyó hőmérséklete attól, amikor...","id":"20180825_Paksi_Atomeromu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0254d7c-562a-4f97-8942-695adc8b120f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bc9e861-150a-4ac0-8526-0a95839920d7","keywords":null,"link":"/itthon/20180825_Paksi_Atomeromu","timestamp":"2018. augusztus. 25. 08:34","title":"A kiszáradó Duna miatt majdnem leállt a Paksi Atomerőmű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"865d8ca1-84b1-48eb-a071-e3e381bcc248","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem régóta ilyen, alig egy éve.","shortLead":"Nem régóta ilyen, alig egy éve.","id":"20180825_palatinus_strad_felujitas_foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=865d8ca1-84b1-48eb-a071-e3e381bcc248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"713c9418-8adb-4e04-8aea-f185ffba40fe","keywords":null,"link":"/itthon/20180825_palatinus_strad_felujitas_foto","timestamp":"2018. augusztus. 25. 09:52","title":"Csodás buhera megoldást fotóztak a hárommilliárdért felújított Palatinuson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69fee3d2-a9da-40b5-b561-133d7892cc0d","c_author":"Hercsel Adél","category":"elet","description":"A szervezetnek szüksége van rá, hogy kikapcsoljon a napi rutinból és más állapotba kerüljön, mert különben pszichoszomatikus betegségek jöhetnek elő – tapasztalta az aneszteziológus-pszichoterapeuta, Jakubovits Edit. Interjú.","shortLead":"A szervezetnek szüksége van rá, hogy kikapcsoljon a napi rutinból és más állapotba kerüljön, mert különben...","id":"201834__jakubovits_edit_pszichoterapeuta__meditaciorol_atkelesrol__masik_uzemmod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69fee3d2-a9da-40b5-b561-133d7892cc0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ac1457-9066-42c3-82b5-9d138f762d7a","keywords":null,"link":"/elet/201834__jakubovits_edit_pszichoterapeuta__meditaciorol_atkelesrol__masik_uzemmod","timestamp":"2018. augusztus. 25. 15:30","title":"Már az csodákat tehet, ha napi tíz percre \"kettesben marad\" magával az ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae38228f-2e4f-44eb-ae3c-2a11790f6a7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Végre mindenki láthatja: a poppiacot is a balliberálisok uralják. Hiszen megírta a Magyar Idők.\r

\r

","shortLead":"Végre mindenki láthatja: a poppiacot is a balliberálisok uralják. Hiszen megírta a Magyar Idők.\r

\r

","id":"20180825_Fluor_Tomit_is_elerte_a_kulturharc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae38228f-2e4f-44eb-ae3c-2a11790f6a7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1f6566b-ac48-4371-a314-f72581c91c8f","keywords":null,"link":"/itthon/20180825_Fluor_Tomit_is_elerte_a_kulturharc","timestamp":"2018. augusztus. 25. 09:52","title":"Fluor Tomit is elérte a kultúrharc - beindult a Magyar Idők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b36c2c50-b850-4070-bea8-c397590285d2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Újabb nyelvvizsga megszerzését segítő - diplomamentő program indul szeptember elején azoknak, akik csak a nyelvvizsga hiánya miatt nem tudták eddig megszerezni oklevelüket.","shortLead":"Újabb nyelvvizsga megszerzését segítő - diplomamentő program indul szeptember elején azoknak, akik csak a nyelvvizsga...","id":"20180826_Beragadt_a_diplomaja_a_hianyzo_nyelvvizsga_miatt_Itt_az_ujabb_diplomamento_akcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b36c2c50-b850-4070-bea8-c397590285d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00d1034-359f-43d6-b033-45dec4961652","keywords":null,"link":"/itthon/20180826_Beragadt_a_diplomaja_a_hianyzo_nyelvvizsga_miatt_Itt_az_ujabb_diplomamento_akcio","timestamp":"2018. augusztus. 26. 16:56","title":"Beragadt a diplomája a hiányzó nyelvvizsga miatt? Itt az újabb diplomamentő akció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63a27b92-37c1-4e3b-95a4-3a4e00455bec","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Délután hírt adtunk róla, hogy baleset történt az M7-esen a horvát határ irányába, Siófoknál. A balesetet szenvedő motoros életét vesztette.","shortLead":"Délután hírt adtunk róla, hogy baleset történt az M7-esen a horvát határ irányába, Siófoknál. A balesetet szenvedő...","id":"20180825_Meghalt_egy_motoros_az_M7esen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63a27b92-37c1-4e3b-95a4-3a4e00455bec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d06e6b7-9e44-43d4-810d-7bdfa4b68431","keywords":null,"link":"/itthon/20180825_Meghalt_egy_motoros_az_M7esen","timestamp":"2018. augusztus. 25. 21:05","title":"Meghalt egy motoros az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9ebb39b-3659-494b-9c2c-c4ce77787507","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Bodonyi Dóra, majd Csipes Tamara és Medveczky Erika párosa után a Balaska Márk-Birkás Balázs-kettes, Kozák Danuta egyéniben, illetve a Kárász Anna-Kozák Danuta páros is aranyat szerzett a portugáliai kajak-kenu világbajnokságon.","shortLead":"Bodonyi Dóra, majd Csipes Tamara és Medveczky Erika párosa után a Balaska Márk-Birkás Balázs-kettes, Kozák Danuta...","id":"20180825_A_KaraszKozak_kettos_is_aranyermet_szerzett_a_kajakkenu_veben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9ebb39b-3659-494b-9c2c-c4ce77787507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3fa07c6-fc22-48ca-8656-30fe97e667c1","keywords":null,"link":"/sport/20180825_A_KaraszKozak_kettos_is_aranyermet_szerzett_a_kajakkenu_veben","timestamp":"2018. augusztus. 25. 14:24","title":"Újabb magyar aranyérmek a kajak-kenu vébén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]