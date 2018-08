Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46ea1d37-fa7c-47b7-9762-17510bce9f71","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korszerűbb hűtési technikai igyekszik csillapítani a Samsung Galaxy Note9 hőmérsékletét, amelyet hathatós tesztnek vetettek alá a Tom’s Guide munkatársai, hogy kiderítsék, mit ad a gyakorlatban.","shortLead":"Korszerűbb hűtési technikai igyekszik csillapítani a Samsung Galaxy Note9 hőmérsékletét, amelyet hathatós tesztnek...","id":"20180826_samsung_galaxy_note9_vizhutes_dex_dokkolo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46ea1d37-fa7c-47b7-9762-17510bce9f71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e46edd2-5710-440a-9e2f-eb2ab2a4d178","keywords":null,"link":"/tudomany/20180826_samsung_galaxy_note9_vizhutes_dex_dokkolo","timestamp":"2018. augusztus. 26. 08:03","title":"Részletes teszt: mit ér egy telefonban a vízhűtés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e11da22d-4367-402d-8530-8d0935f547b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180825_Faragott_Orbankiraly_kepet_is_lehet_kapni_Szilvasvaradon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e11da22d-4367-402d-8530-8d0935f547b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bdf2510-a747-4004-bb79-34d507c7a2ad","keywords":null,"link":"/itthon/20180825_Faragott_Orbankiraly_kepet_is_lehet_kapni_Szilvasvaradon","timestamp":"2018. augusztus. 25. 14:10","title":"Faragott Orbán-király képet is lehet kapni Szilvásváradon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d951386-afde-4aea-b0e3-96a40e1afaca","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Ha mindez nem lenne átlagos, horrorsztoriknak is nevezhetnénk azokat a történeteket, melyeket olvasóink osztottak meg velünk arról, mennyit kellett várakozniuk egy-egy szakrendelésre az állami ellátás keretében. Stroke-gyanús eset, sürgős MRI-re váró, vakbélgyanús beteg sem volt kivétel. Nem beszélve a rákgyanús betegekről, akik ugyanúgy kiállják az adott esetben több hónapos sort a szakorvosig. Nem csoda, hogy egyre többen választják a magánrendelést, sokszor nem önszántukból, hanem kényszerből.","shortLead":"Ha mindez nem lenne átlagos, horrorsztoriknak is nevezhetnénk azokat a történeteket, melyeket olvasóink osztottak meg...","id":"20180827_varolista_szakrendeles_maganellatas_orvos_orvoshiany_beteg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d951386-afde-4aea-b0e3-96a40e1afaca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc4c49d3-fc38-4e3a-bd0c-cc416b92f7e7","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_varolista_szakrendeles_maganellatas_orvos_orvoshiany_beteg","timestamp":"2018. augusztus. 27. 06:30","title":"\"Sürgősségi MRI-re utaltak be, jövő februárra kaptam időpontot\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f76c959-345b-46a8-8975-5d751fc7c3a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megvan az eredménye a nyári szünetben indult siófoki sztrádafelújításnak, több kilométeres a dugó.","shortLead":"Megvan az eredménye a nyári szünetben indult siófoki sztrádafelújításnak, több kilométeres a dugó.","id":"20180825_Siofok_M7es_dugo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f76c959-345b-46a8-8975-5d751fc7c3a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"692454f3-f514-45ee-8bb9-50f3c24f6c55","keywords":null,"link":"/itthon/20180825_Siofok_M7es_dugo","timestamp":"2018. augusztus. 25. 11:18","title":"Sikerült összehozni egy irdatlan dugót Siófoknál a most indult felújítással ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a69ad89d-f5c3-4c89-88f4-40894cf4a1db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színművésztől a Kozma utcai Izraelita temetőben vettek végső búcsút.","shortLead":"A színművésztől a Kozma utcai Izraelita temetőben vettek végső búcsút.","id":"20180826_Eltemettek_Szekhelyi_Jozsefet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a69ad89d-f5c3-4c89-88f4-40894cf4a1db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"657b80e4-f481-40aa-8f2e-9ca623a924d0","keywords":null,"link":"/kultura/20180826_Eltemettek_Szekhelyi_Jozsefet","timestamp":"2018. augusztus. 26. 19:32","title":"Eltemették Székhelyi Józsefet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kihúzták az ötös lottó nyerőszámait. 28 volt a legkisebb, 86 a legnagyobb.","shortLead":"Kihúzták az ötös lottó nyerőszámait. 28 volt a legkisebb, 86 a legnagyobb.","id":"20180825_Ha_sok_28nal_kisebb_szamot_ikszelt_be_akkor_On_most_nem_nyert_a_lotton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67e19c39-cb02-4d55-8472-4992a44cfcc8","keywords":null,"link":"/itthon/20180825_Ha_sok_28nal_kisebb_szamot_ikszelt_be_akkor_On_most_nem_nyert_a_lotton","timestamp":"2018. augusztus. 25. 19:46","title":"Ha sok 28-nál kisebb számot ikszelt be, akkor Ön most nem nyert a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a59fc600-f3e4-47c9-ba8b-2e7d8aa6850b","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Nagyjából 1,2 millió munkaképes korú felnőtt, a velük távozó kiskorú családtagokkal együtt pedig közel másfél millió magyar tervezi, hogy a jövőben külföldön vállal munkát – derül ki a Publicus Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásából. A legtöbben már nem is a jobb fizetésért, hanem az itthoni politikai helyzet miatt mennének.","shortLead":"Nagyjából 1,2 millió munkaképes korú felnőtt, a velük távozó kiskorú családtagokkal együtt pedig közel másfél millió...","id":"20180826_Az_utolso_kapcsolja_le_a_villanyt_meg_15_millio_magyar_keszul_kivandorolni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a59fc600-f3e4-47c9-ba8b-2e7d8aa6850b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b66827e-7080-4f45-a9b7-f32ec6165c7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180826_Az_utolso_kapcsolja_le_a_villanyt_meg_15_millio_magyar_keszul_kivandorolni","timestamp":"2018. augusztus. 26. 14:56","title":"Az utolsó kapcsolja le a villanyt: még 1,5 millió magyar készül kivándorolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b081ca30-0332-4bb0-93c1-55739a863c64","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A 3350 méteres dél-olasz vulkán a napokban kezdett komoly aktivitásba.","shortLead":"A 3350 méteres dél-olasz vulkán a napokban kezdett komoly aktivitásba.","id":"20180825_Kitort_lavat_hamut_lovell_ki_az_Etna__fotok_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b081ca30-0332-4bb0-93c1-55739a863c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b638dad-9ac4-4d0f-8651-1684be0c6649","keywords":null,"link":"/elet/20180825_Kitort_lavat_hamut_lovell_ki_az_Etna__fotok_video","timestamp":"2018. augusztus. 25. 15:42","title":"Kitört, lávát, hamut lövell ki az Etna - fotók, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]