Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3acfc273-e1e4-4925-9fdc-82535d5b0422","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Feléledt a Poptarisznya: augusztus végétől vasárnap délutánonként a Retro Rádióban hallható újra a 80-as évek legendás rádióműsora. Alapító-műsorvezetője azt állítja, sem a Kádár-kori, sem most, a Fidesz-közeli rádióban nem szólnak bele, mi mehet műsorba. B. Tóth Lászlóval beszélgettünk, aki ma is meg tudja mondani, mely dalokból lesz a jövőben retro-sláger. \r

\r

","shortLead":"Feléledt a Poptarisznya: augusztus végétől vasárnap délutánonként a Retro Rádióban hallható újra a 80-as évek legendás...","id":"20180827_B_Toth_Laszlo_Hal_Istennek_mint_kiderult_jo_iranyba_formaltam_az_emberek_izleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3acfc273-e1e4-4925-9fdc-82535d5b0422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff74c235-977a-4649-8157-4ab5335dded1","keywords":null,"link":"/kultura/20180827_B_Toth_Laszlo_Hal_Istennek_mint_kiderult_jo_iranyba_formaltam_az_emberek_izleset","timestamp":"2018. augusztus. 27. 11:00","title":"B. Tóth László: „Mint kiderült, jó irányba formáltam az emberek ízlését”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d04920f7-6942-4d4b-93e7-9e05c43eecba","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A vártnál kevésbé emelkedett a folyó vízszintje.","shortLead":"A vártnál kevésbé emelkedett a folyó vízszintje.","id":"20180827_tobb_vizet_vartak_a_dunaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d04920f7-6942-4d4b-93e7-9e05c43eecba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34c9e494-541e-4bbe-b1e9-2e7721c0fbec","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_tobb_vizet_vartak_a_dunaba","timestamp":"2018. augusztus. 27. 09:22","title":"Több vizet vártak a Dunába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a89316-f69b-4c78-b0a0-fb3163226c66","c_author":"T. R.","category":"kultura","description":"Tucc-tucc, popzene dallamára dübörög a mélynemzeti kultúrharc. A Nemzeti Együttműködés Rendszere ugyanis a kilencedik évében, az írókkal és a színházcsinálókkal folytatott háború közben egyszer csak rádöbbent, hogy még nem szállta meg a könnyűzenét. Lássuk hát a frontokat.","shortLead":"Tucc-tucc, popzene dallamára dübörög a mélynemzeti kultúrharc. A Nemzeti Együttműködés Rendszere ugyanis a kilencedik...","id":"20180827_Sajat_farkaba_harapott_a_kulturharc_mar_a_sajat_radiokat_tamadjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56a89316-f69b-4c78-b0a0-fb3163226c66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f4770e0-d165-44a7-b1a4-3916019983a8","keywords":null,"link":"/kultura/20180827_Sajat_farkaba_harapott_a_kulturharc_mar_a_sajat_radiokat_tamadjak","timestamp":"2018. augusztus. 27. 17:15","title":"Ez már a titkos üzenet, hogy Ákos nem elég fideszes?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a69ad89d-f5c3-4c89-88f4-40894cf4a1db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színművésztől a Kozma utcai Izraelita temetőben vettek végső búcsút.","shortLead":"A színművésztől a Kozma utcai Izraelita temetőben vettek végső búcsút.","id":"20180826_Eltemettek_Szekhelyi_Jozsefet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a69ad89d-f5c3-4c89-88f4-40894cf4a1db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"657b80e4-f481-40aa-8f2e-9ca623a924d0","keywords":null,"link":"/kultura/20180826_Eltemettek_Szekhelyi_Jozsefet","timestamp":"2018. augusztus. 26. 19:32","title":"Eltemették Székhelyi Józsefet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03927fd-dc66-417e-918b-82945ebe83e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Androidos eszközökre, valamint iPhone-ra és iPadre is letölthető az FBI alkalmazása, amelyben a felhasználónak azokat a feladatokat kell végrehajtania, amiket egy leendő FBI-ügynöknek is.","shortLead":"Androidos eszközökre, valamint iPhone-ra és iPadre is letölthető az FBI alkalmazása, amelyben a felhasználónak azokat...","id":"20180827_fbi_fittest_alkalmazas_android_ios_fitness_alkalmazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e03927fd-dc66-417e-918b-82945ebe83e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef059df5-b147-4e5f-9a81-88dd40d0d3ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20180827_fbi_fittest_alkalmazas_android_ios_fitness_alkalmazas","timestamp":"2018. augusztus. 27. 07:02","title":"Töltse le az FBI új alkalmazását – kiderítheti, hogy bírná-e a strapát úgy, mint egy ügynökük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6f889ad-a3dc-4e94-82f4-a8019ff58719","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Itthon és globálisan is mérföldkőhöz érkezett a Mastodon nevű közösségi hálózat, amely a Facebook és a Twitter ellenében fogalmazza meg magát. Hasonló szemlélet korábban jutott már sikerre – igaz, csak szűk körben.","shortLead":"Itthon és globálisan is mérföldkőhöz érkezett a Mastodon nevű közösségi hálózat, amely a Facebook és a Twitter...","id":"201834__kozossegi_halozat__mastodon__maskent_ugyanolyan__tobbsegben_azero","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6f889ad-a3dc-4e94-82f4-a8019ff58719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60d9f83c-97a2-44a2-b64a-74a9b64b8e4f","keywords":null,"link":"/tudomany/201834__kozossegi_halozat__mastodon__maskent_ugyanolyan__tobbsegben_azero","timestamp":"2018. augusztus. 25. 20:00","title":"Még a Facebookot is lesöpörné az új közösségi háló, a kitalálója már 1,5 milliót keres havonta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd5f68e7-256d-496b-b55d-ce64062809e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megemlékezést tartottak egykori szerkesztősége előtt az ismert események miatt megszűnt a Magyar Nemzetről, mely augusztus 25-én lett volna 80 éves. ","shortLead":"Megemlékezést tartottak egykori szerkesztősége előtt az ismert események miatt megszűnt a Magyar Nemzetről, mely...","id":"20180825_Ma_lett_volna_80_eves_a_Magyar_Nemzet_megemlekezesen_jartunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd5f68e7-256d-496b-b55d-ce64062809e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"493ad60f-e110-4605-ab5a-4c49efe4811b","keywords":null,"link":"/itthon/20180825_Ma_lett_volna_80_eves_a_Magyar_Nemzet_megemlekezesen_jartunk","timestamp":"2018. augusztus. 25. 19:22","title":"Ma lett volna 80 éves a Magyar Nemzet, a megemlékezésen jártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f9eec8e-b454-48f8-a914-93ab330f65e3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A személyi kölcsönök piaca rekordot dönt augusztusban és szeptemberben.","shortLead":"A személyi kölcsönök piaca rekordot dönt augusztusban és szeptemberben.","id":"20180827_Kormanyzati_kommunikacio_ide_vagy_oda_sok_csalad_csak_hitelbol_kepes_fedezni_a_tanevkezdest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f9eec8e-b454-48f8-a914-93ab330f65e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6684364-7cd7-4acf-9876-1995bd305260","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180827_Kormanyzati_kommunikacio_ide_vagy_oda_sok_csalad_csak_hitelbol_kepes_fedezni_a_tanevkezdest","timestamp":"2018. augusztus. 27. 15:24","title":"Kormányzati segítség ide vagy oda, sok család csak hitelből képes fedezni a tanévkezdést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]