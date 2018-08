Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Mi különbözteti meg a tengerbe zuhant brit nőt líbiai társától? Talán az, hogy az egyik egy luxushajóról esik vízbe, a másik pedig menekülthajóról? Erről és Orbán Ráhel eldobott pelenkájáról is lesz szó a hvg.hu podcastjában. A Fülke a menekültkérdésről: Csak a tengerben fuldokló bőrszíne számít? Önkéntes búvárok hozzák fel az alapanyagot a felszínre, a termékeket Szolnokon varrják. Óceáni hulladékból készül a magyar fürdőruha. A köztévé szerint a Fradi vezeti a világbajnokságot. Újabb nyelvvizsga megszerzését segítő - diplomamentő program indul szeptember elején azoknak, akik csak a nyelvvizsga hiánya miatt nem tudták eddig megszerezni oklevelüket. Beragadt a diplomája a hiányzó nyelvvizsga miatt? Itt az újabb diplomamentő akció. A színművésztől a Kozma utcai Izraelita temetőben vettek végső búcsút. Eltemették Székhelyi Józsefet. Kihúzták az ötös lottó nyerőszámait. 28 volt a legkisebb, 86 a legnagyobb. Ha sok 28-nál kisebb számot ikszelt be, akkor Ön most nem nyert a lottón. Az ázsiai óriás a miniállamban létesítette első külföldi katonai bázisát és Afrika legnagyobb szabadkereskedelmi övezetét is itt építi ki. Kelet-Afrika Szingapúrja akar lenni Dzsibuti, amelyet Kína megvesz kilóra. Ami az EP-választásokra és az MSZP-P listájára vonatkozik. A politikus szerint ezzel a HírTV újra a régi. Mármint fideszes. Karácsony szerint a HírTV kiforgatta a szavait, nem mondta, hogy vállalná a listavezetést