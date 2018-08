Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29211697-22f2-4670-9451-f7da2c6b2c60","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A támadók hárman lehettek. Egy holland férfit már őrizetbe vettek. ","shortLead":"A támadók hárman lehettek. Egy holland férfit már őrizetbe vettek. ","id":"20180826_Lelottek_egy_rendort_a_Forma1es_Belga_Nagydij_helyszinen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29211697-22f2-4670-9451-f7da2c6b2c60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b0201b2-b846-4ff4-b8af-11f207bae0cb","keywords":null,"link":"/vilag/20180826_Lelottek_egy_rendort_a_Forma1es_Belga_Nagydij_helyszinen","timestamp":"2018. augusztus. 26. 16:25","title":"Lelőttek egy rendőrt a Forma-1-es Belga Nagydíj helyszínén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfe8400c-630f-434b-b78d-4cc7e00958fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban füvet szívott, majd ötven autó oldalát húzta végig a férfi egy tavaly januári estén, volt amelyiknek visszapillantóját is letörte. Vádat emeltek ellene.","shortLead":"Korábban füvet szívott, majd ötven autó oldalát húzta végig a férfi egy tavaly januári estén, volt amelyiknek...","id":"20180827_Vadat_emeltek_a_ferfi_ellen_aki_50_autot_rongalt_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfe8400c-630f-434b-b78d-4cc7e00958fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f261751f-dd06-4d68-a38c-46ce49e1ef2f","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_Vadat_emeltek_a_ferfi_ellen_aki_50_autot_rongalt_meg","timestamp":"2018. augusztus. 27. 11:43","title":"Vádat emeltek a férfi ellen, aki 50 autót rongált meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c988790-7214-425f-8353-37a58895fe74","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Semmi előjele sem volt annak, hogy a 488 GTB legsportosabb változatának lecsapják a tetejét, de most itt a szupererős Spider.","shortLead":"Semmi előjele sem volt annak, hogy a 488 GTB legsportosabb változatának lecsapják a tetejét, de most itt a szupererős...","id":"20180827_meglepetes_itt_a_nyithato_teteju_ferrari_488_pista_spider_olasz_sportkocsi_v8_biturbo_kabrio_roadster","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c988790-7214-425f-8353-37a58895fe74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cf00373-f202-44bd-9597-d0ec07133742","keywords":null,"link":"/cegauto/20180827_meglepetes_itt_a_nyithato_teteju_ferrari_488_pista_spider_olasz_sportkocsi_v8_biturbo_kabrio_roadster","timestamp":"2018. augusztus. 27. 08:21","title":"Meglepetés: itt a nyitható tetejű Ferrari 488 Pista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c273525b-ba22-49b4-92ed-38ecc086f929","c_author":"Seres László","category":"velemeny.nyuzsog","description":"Nem létezhet olyan embertelen orbáni bánásmód, ami akárcsak érintőlegesen kapcsolódhatna a szervezett náci népirtáshoz.","shortLead":"Nem létezhet olyan embertelen orbáni bánásmód, ami akárcsak érintőlegesen kapcsolódhatna a szervezett náci népirtáshoz.","id":"20180827_Auschwitz_light_avagy_ki_felel_Szanyi_Tibor_mentalis_allapotaert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c273525b-ba22-49b4-92ed-38ecc086f929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e8f76d-2fa6-4446-ac4a-60c29421e631","keywords":null,"link":"/velemeny.nyuzsog/20180827_Auschwitz_light_avagy_ki_felel_Szanyi_Tibor_mentalis_allapotaert","timestamp":"2018. augusztus. 27. 16:05","title":"\"Auschwitz light\", avagy ki felel Szanyi Tibor mentális állapotáért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f68fef0c-45f6-491b-9665-8bee12c78124","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Mol bruttó 3-3 forinttal emeli a gázolaj és a 95-ös benzin literenkénti nagykereskedelmi árát szerdán.","shortLead":"A Mol bruttó 3-3 forinttal emeli a gázolaj és a 95-ös benzin literenkénti nagykereskedelmi árát szerdán.","id":"20180827_lelektani_hatar_fole_no_a_benzin_ara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f68fef0c-45f6-491b-9665-8bee12c78124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e5b6e9-2daa-459d-9866-1dd3b784f330","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180827_lelektani_hatar_fole_no_a_benzin_ara","timestamp":"2018. augusztus. 27. 13:33","title":"Ismét lélektani határ fölé nő a benzin ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ea720d3-05dd-41b3-a07e-3960017cf00e","c_author":"G. M.","category":"vilag","description":"Vasárnap hajnalban megöltek egy német állampolgárt Chemnitz város utcai fesztiválján. Aznap este a keletnémet városban szélsőjobboldali huligánok vadásztak mindenkire, aki külföldinek látszott. A bűncselekmény és az arra adott radikális \"válasz\" elérte az országos politikát.","shortLead":"Vasárnap hajnalban megöltek egy német állampolgárt Chemnitz város utcai fesztiválján. Aznap este a keletnémet városban...","id":"20180827_Gyilkossag_es_onbiraskodas_Szuksegallapot_egy_keletnemet_varosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ea720d3-05dd-41b3-a07e-3960017cf00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e94d5e18-63b2-4971-b2a1-6267a547c8e7","keywords":null,"link":"/vilag/20180827_Gyilkossag_es_onbiraskodas_Szuksegallapot_egy_keletnemet_varosban","timestamp":"2018. augusztus. 27. 16:46","title":"Gyilkosság és önbíráskodás: szükségállapot egy keletnémet városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e02d4856-0b78-4251-b153-210a5f7970cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi oldal fejlesztői már tesztelik, hogyan lehetne összehozni, vagy legalábbis közelíteni egymáshoz az egymással kapcsolatban nem álló embereket.","shortLead":"A közösségi oldal fejlesztői már tesztelik, hogyan lehetne összehozni, vagy legalábbis közelíteni egymáshoz...","id":"20180827_facebook_kozosseg_kozos_informacio_megjelenitese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e02d4856-0b78-4251-b153-210a5f7970cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12a68f4-4e2b-4ed3-a175-833d424a276d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180827_facebook_kozosseg_kozos_informacio_megjelenitese","timestamp":"2018. augusztus. 27. 17:03","title":"Új ötletet dobott be a Facebook: minden profilon látszik majd, mi bennünk a közös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d074c0-59fe-4b6b-8815-a7045d0ff4cf","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az általános és középiskolák közel egyharmadában nincs hozzáférés biztonságos ivóvízhez, míg a világ iskoláinak csak egyharmadában vannak megfelelő mellékhelyiségek. ","shortLead":"Az általános és középiskolák közel egyharmadában nincs hozzáférés biztonságos ivóvízhez, míg a világ iskoláinak csak...","id":"20180827_Viz_vece_sincs_a_vilag_iskolainak_majdnem_feleben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5d074c0-59fe-4b6b-8815-a7045d0ff4cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50d27ba7-2ff9-4b27-ba7e-66f8e4538782","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180827_Viz_vece_sincs_a_vilag_iskolainak_majdnem_feleben","timestamp":"2018. augusztus. 27. 05:36","title":"Nincs víz vagy vécé a világ iskoláinak majdnem felében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]