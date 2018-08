Nyilván vannak olyan Facebook-felhasználók, akik úgy gondolják, hogy Paulo Coelho csak idézeteket írt, azokat is felhős, erdős, naplementés háttér előtt. A valóság ezzel szemben az, hogy Paulo Coelho könyveket is írt, ráadásul nagyon sokat el is adott belőlük: világszerte úgy 250 milliót.

Vagyis elképesztő erővel képes magához ragadni az olvasókat. Mint ahogy taszítani is. Coelhót vagy imádják, vagy ki nem állhatják az emberek – az utóbbiak ráadásul a bestseller-shaming kielégítő tevékenységét is művelik, hiszen nincs is menőbb, mint belekötni abba, akiért sokan rajonganak. A Coelho-jelenség másik fontos tévképzete, hogy a brazil sztárszerzőt csak főleg nők olvassák, hiszen ők fogékonyak a lelkizésre.

Erre a meghasonulásra építette fel a brazil szerző legújabb könyvének, a Hippinek a kampányát a kiadó, és olyan hírességek kezébe adott egy Coelhót, mint Árpa Attila, Ganxsta Zolee, Kiss Gergő, Kiss Tibi és Mucsi Zoltán. Az átszellemülten olvasó arcokról csodálatos fotósorozat készült, egyértelműen beszippantja a coelhói hangulat a megfigyelőt. Nézzék csak:

Kiss Tibi és Coelho © Athenaeum Kiadó

Ganxsta Zolee és Coelho © Athenaeum Kiadó

Árpa Attila és Coelho © Athenaeum Kiadó

Kiss Gergő és Coelho © Athenaeum Kiadó