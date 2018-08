Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41af3d73-5fab-4d26-b5b2-20951b70920a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Az átmeneti enyhülés után kis időre még visszatér a nyár.","shortLead":"Az átmeneti enyhülés után kis időre még visszatér a nyár.","id":"20180828_Meg_nincs_vege_ma_mar_ujra_30_fok_lehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41af3d73-5fab-4d26-b5b2-20951b70920a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8794f1c4-95e9-4e78-ad8f-6d41de21d51d","keywords":null,"link":"/idojaras/20180828_Meg_nincs_vege_ma_mar_ujra_30_fok_lehet","timestamp":"2018. augusztus. 28. 05:20","title":"Még nincs vége: ma már újra 30 fok lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"481c348f-a43d-4c42-a545-dc5bc5fff93c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy 22 éves brit srác alakította át ezt a klasszikus Minit valóságos rakétává.","shortLead":"Egy 22 éves brit srác alakította át ezt a klasszikus Minit valóságos rakétává.","id":"20180827_mini_tuning_360_loero","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=481c348f-a43d-4c42-a545-dc5bc5fff93c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa85b864-e9a8-4c6b-bb40-0120dd3903c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180827_mini_tuning_360_loero","timestamp":"2018. augusztus. 28. 09:21","title":"360 lóerős most ez a széttuningolt kis Mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29211697-22f2-4670-9451-f7da2c6b2c60","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A támadók hárman lehettek. 