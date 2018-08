Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25f8907b-2bca-4a82-a0d6-af2ecf51ddc3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Decentraland nevű VR-játék jelenleg a világ legkockázatosabb ingatlanbefektetése. Az építési szabályzatokat mellőző városban bárki bármit építhet, és ez annyira jó játék, hogy egyeseknek több tízezer dollárt is megér. Akad azonban olyan gamer is, aki nemcsak szórakozni jött, hanem a való világban érvényes valutát fialó üzleti vállalkozáshoz épít főhadiszállást.","shortLead":"A Decentraland nevű VR-játék jelenleg a világ legkockázatosabb ingatlanbefektetése. Az építési szabályzatokat mellőző...","id":"20180828_Milliokert_aruljak_a_nem_letezo_foldeket_az_argentin_fejlesztok_es_van_aki_szerint_jo_jatek_megvenni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25f8907b-2bca-4a82-a0d6-af2ecf51ddc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92ad73db-f460-47d2-bcb0-a5f0ddc0fe25","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180828_Milliokert_aruljak_a_nem_letezo_foldeket_az_argentin_fejlesztok_es_van_aki_szerint_jo_jatek_megvenni","timestamp":"2018. augusztus. 28. 10:37","title":"Milliókért árulják a nem létező földeket az argentin fejlesztők, és van, aki szerint jó játék megvenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"268e0aa9-b23b-4c24-afbe-324f01a2ea83","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A legismertebb ellenzéki politikust, Alekszej Navalnijt most azért csukták le, mert úgy akart megszervezni egy utcai megmozdulást, hogy arra nem adtak engedélyt a hatóságok. ","shortLead":"A legismertebb ellenzéki politikust, Alekszej Navalnijt most azért csukták le, mert úgy akart megszervezni egy utcai...","id":"20180827_Ismet_dutyiba_vagjak_Putyin_legnagyobb_ellenfelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=268e0aa9-b23b-4c24-afbe-324f01a2ea83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc9bc02-7adc-4873-942c-abe77bd4dc70","keywords":null,"link":"/vilag/20180827_Ismet_dutyiba_vagjak_Putyin_legnagyobb_ellenfelet","timestamp":"2018. augusztus. 27. 18:50","title":"Ismét dutyiba vágták Putyin legnagyobb ellenfelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91ba7d4-87a1-46b3-b85b-31ff74c9d564","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szupererős motor, kiváló aerodinamikai szett és alacsony tömeg. A gyártó szerint ez a siker receptje.","shortLead":"Szupererős motor, kiváló aerodinamikai szett és alacsony tömeg. A gyártó szerint ez a siker receptje.","id":"20180827_480_kmhval_repeszt_ez_az_uj_hipersportauto_ssc_tuatara_v8_biturbo_bugatti_chiron_koenigsegg_agera_hennessey_venom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e91ba7d4-87a1-46b3-b85b-31ff74c9d564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eea3faf-514b-4fa1-a1cf-8462a8d0bcf7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180827_480_kmhval_repeszt_ez_az_uj_hipersportauto_ssc_tuatara_v8_biturbo_bugatti_chiron_koenigsegg_agera_hennessey_venom","timestamp":"2018. augusztus. 27. 11:21","title":"480 km/h-val repeszt ez az új hipersportautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e21f16-9d92-4591-85e7-771855641072","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A leggyakoribb ok kábítószerrel való visszaélés és fegyverbirtoklás volt. Egy embert megkéseltek, harminc rendőrtiszt pedig megsebesült.","shortLead":"A leggyakoribb ok kábítószerrel való visszaélés és fegyverbirtoklás volt. Egy embert megkéseltek, harminc rendőrtiszt...","id":"20180828_Csaknem_negyszaz_embert_vettek_orizetbe_az_idei_Notting_Hilli_karnevalon_Londonban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85e21f16-9d92-4591-85e7-771855641072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed565fab-cfed-4ac8-8327-27d49722b184","keywords":null,"link":"/vilag/20180828_Csaknem_negyszaz_embert_vettek_orizetbe_az_idei_Notting_Hilli_karnevalon_Londonban","timestamp":"2018. augusztus. 28. 05:40","title":"Csaknem négyszáz embert vettek őrizetbe az idei Notting Hill-i karneválon Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f23323d2-b3ba-4f84-8804-edddd2a2dfb0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Fucsovics Márton kezdte sorolni a problémákat, Babos Tímea folytatta. Most Temesvári is megszólalt.","shortLead":"Fucsovics Márton kezdte sorolni a problémákat, Babos Tímea folytatta. Most Temesvári is megszólalt.","id":"20180827_temesvari_andrea_is_biralja_a_teniszszovetseget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f23323d2-b3ba-4f84-8804-edddd2a2dfb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ad27c20-6e3d-475b-9e97-babc366138a7","keywords":null,"link":"/sport/20180827_temesvari_andrea_is_biralja_a_teniszszovetseget","timestamp":"2018. augusztus. 27. 11:19","title":"Temesvári Andrea is bírálja a teniszszövetséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4bdd9f-694d-4628-9679-2d57a39b70b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az államalapítás ünnepén a budapesti központi ünnepségek része volt egy légi- és vízi parádé is, amelyen a Magyar Légierő JAS-39 Gripen köteléke is részt vett. ","shortLead":"Az államalapítás ünnepén a budapesti központi ünnepségek része volt egy légi- és vízi parádé is, amelyen a Magyar...","id":"20180827_budapest_gripen_augusztus_20","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa4bdd9f-694d-4628-9679-2d57a39b70b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56409a08-5221-47d2-bb60-0551e7200734","keywords":null,"link":"/elet/20180827_budapest_gripen_augusztus_20","timestamp":"2018. augusztus. 27. 14:53","title":"Nézze meg Budapestet egy Gripenből! – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"509d9852-45c8-44ed-82b4-2197777f7af3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kiindulási pont az, hogy az emberek a közlekedésben is keresik a szemkontaktust.","shortLead":"A kiindulási pont az, hogy az emberek a közlekedésben is keresik a szemkontaktust.","id":"20180828_land_rover_onvzeto_szemek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=509d9852-45c8-44ed-82b4-2197777f7af3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47439e87-a9a6-4cba-9648-ccabd9f8abac","keywords":null,"link":"/cegauto/20180828_land_rover_onvzeto_szemek","timestamp":"2018. augusztus. 28. 11:17","title":"Hatalmas szemeivel kommunikál a gyalogosokkal ez az önvezető jármű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e11da22d-4367-402d-8530-8d0935f547b3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180826_Csak_maganak_a_miszterelnoknek_adna_el_a_fafarago_a_koronas_Orbanportrejat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e11da22d-4367-402d-8530-8d0935f547b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4279e198-0abb-432e-8623-13f76c957c09","keywords":null,"link":"/kultura/20180826_Csak_maganak_a_miszterelnoknek_adna_el_a_fafarago_a_koronas_Orbanportrejat","timestamp":"2018. augusztus. 26. 21:00","title":"Csak magának a miniszterelnöknek adná el a fafaragó a koronás Orbán-portréját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]