Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51d3fe8c-d7e2-4ce4-8362-b0ab1cba43aa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A világszervezet által kiadott iratban az áll, a mianmari rohingják ellen elkövetett súlyos emberi jogsértések, a falvak indokolatlan felégetése, nők tömegeinek megerőszakolása, ezrek megölése nem tartozhatott a katonai szükségszerűség körébe. A több száz interjún alapuló jelentés szerint több katonai vezetőt bíróság elé kellene állítani, illetve komolyan felvetik a kormány felelősségét is a népirtásban.","shortLead":"A világszervezet által kiadott iratban az áll, a mianmari rohingják ellen elkövetett súlyos emberi jogsértések...","id":"20180827_ENSZjelentes_emberiesseg_ellenes_buncselekmeny_amit_a_mianmari_hadsereg_tett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51d3fe8c-d7e2-4ce4-8362-b0ab1cba43aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccbeca1d-fd18-4c67-bb4d-6808db148dcd","keywords":null,"link":"/vilag/20180827_ENSZjelentes_emberiesseg_ellenes_buncselekmeny_amit_a_mianmari_hadsereg_tett","timestamp":"2018. augusztus. 27. 10:59","title":"ENSZ-jelentés: emberiesség elleni bűncselekmény, amit a mianmari hadsereg tett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4932da79-0080-476c-8b42-d9a6a8989d2b","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Palkovics László jelenlegi innovációs miniszter vette védelmébe még tanszékvezetőként a Rezesova-ügybe később belebukott szakértőt, Rogán Antal pedig a gazdagoknak járó előnyök miatt háborgott, mikor házi őrizetbe került a szlovák milliomosnő – ilyen mozzanatai is voltak az évtized legemlékezetesebb közlekedési bűnügyének. Vagy emlékszik még a vodkára, amit Rezesova állítólag csak azért ivott meg, mert víznek nézte a felborult BMW-ben? Összeszedtünk az ügy tanulságos, máig ható fordulatait abból az alkalomból, hogy kedden reggel Eva Rezesova maga mögött hagyja a börtönt.","shortLead":"Palkovics László jelenlegi innovációs miniszter vette védelmébe még tanszékvezetőként a Rezesova-ügybe később...","id":"20180828_Mikor_a_helikopterezo_Rogan_meg_a_luxus_ellen_agalt__a_Rezesovaugy_5_emlekezetes_fordulata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4932da79-0080-476c-8b42-d9a6a8989d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeefc15d-fc03-4a6a-a4cd-1cdf278939a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Mikor_a_helikopterezo_Rogan_meg_a_luxus_ellen_agalt__a_Rezesovaugy_5_emlekezetes_fordulata","timestamp":"2018. augusztus. 28. 06:30","title":"Amikor a helikopterező Rogán Antal a luxus ellen ágált – a Rezesova-ügy 5 pikáns fordulata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két miskolci férfi a két ülés közötti könyöklő részbe rejtette a kábítószert, a rendőrök elég hamar megtalálták.","shortLead":"A két miskolci férfi a két ülés közötti könyöklő részbe rejtette a kábítószert, a rendőrök elég hamar megtalálták.","id":"20180828_Drogokkal_buktak_le_az_autopalyan_letartoztattak_oket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5974471-512d-45d5-be6c-5b64449a917e","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Drogokkal_buktak_le_az_autopalyan_letartoztattak_oket","timestamp":"2018. augusztus. 28. 10:30","title":"Drogokkal buktak le az autópályán, letartóztatták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6841ca5d-f9d7-40b0-9bb3-1c8ed6910e22","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Bajban lesznek, ha nem tudnak alkalmazkodni az elöregedő társadalom igényeihez.","shortLead":"Bajban lesznek, ha nem tudnak alkalmazkodni az elöregedő társadalom igényeihez.","id":"20180827_plaza_bevasarlokozpont_idosebbek_idosmarketing","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6841ca5d-f9d7-40b0-9bb3-1c8ed6910e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24e7cbe4-28b6-472c-82cd-4a6b4a40b267","keywords":null,"link":"/kkv/20180827_plaza_bevasarlokozpont_idosebbek_idosmarketing","timestamp":"2018. augusztus. 27. 12:40","title":"Az ezüstgeneráción múlik a plázák sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a89316-f69b-4c78-b0a0-fb3163226c66","c_author":"T. R.","category":"kultura","description":"Tucc-tucc, popzene dallamára dübörög a mélynemzeti kultúrharc. A Nemzeti Együttműködés Rendszere ugyanis a kilencedik évében, az írókkal és a színházcsinálókkal folytatott háború közben egyszer csak rádöbbent, hogy még nem szállta meg a könnyűzenét. Lássuk hát a frontokat.","shortLead":"Tucc-tucc, popzene dallamára dübörög a mélynemzeti kultúrharc. A Nemzeti Együttműködés Rendszere ugyanis a kilencedik...","id":"20180827_Sajat_farkaba_harapott_a_kulturharc_mar_a_sajat_radiokat_tamadjak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56a89316-f69b-4c78-b0a0-fb3163226c66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f4770e0-d165-44a7-b1a4-3916019983a8","keywords":null,"link":"/kultura/20180827_Sajat_farkaba_harapott_a_kulturharc_mar_a_sajat_radiokat_tamadjak","timestamp":"2018. augusztus. 27. 17:15","title":"Ez már a titkos üzenet, hogy Ákos nem elég fideszes?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A túlméretes szerelvény akkor akadt el, amikor lehajtani készült a sztrádáról.","shortLead":"A túlméretes szerelvény akkor akadt el, amikor lehajtani készült a sztrádáról.","id":"20180827_hidpanelt_szallito_kamion_akadt_el_az_M1esen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c17b4ce3-b848-4bc4-b6ec-8ec3972bf2d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180827_hidpanelt_szallito_kamion_akadt_el_az_M1esen","timestamp":"2018. augusztus. 27. 07:55","title":"Hídpanelt szállító kamion akadt el az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd1a4c6-6995-4aca-97ab-2ddd7dbd1b0c","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Mészáros Lőrinc alkalmazottja támadja a hatóságnál és a bíróságon Mészáros Lőrinc fia vadásztársaságát, még saját édesapját is megvádolta. Mészárosék ezzel próbálják elodázni azt, hogy a pernyertes bélmegyeri vadászok visszaszerezzék a lenyúlt vadászati jogukat. Mindeközben Mészáros Lőrinc tévéjében még reklámozzák is magukat. Tuti NER módszer.","shortLead":"Mészáros Lőrinc alkalmazottja támadja a hatóságnál és a bíróságon Mészáros Lőrinc fia vadásztársaságát, még saját...","id":"20180827_Beindult_a_NER_a_belmegyeri_vadaszok_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fd1a4c6-6995-4aca-97ab-2ddd7dbd1b0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d401d6b4-ad1b-4f38-9e0b-2c3200f948d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180827_Beindult_a_NER_a_belmegyeri_vadaszok_ellen","timestamp":"2018. augusztus. 27. 14:15","title":"Beindult a NER az ifjabb Mészárossal szembeszálló bélmegyeri vadászok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f87c9ad-2162-4310-9c9c-525364defaae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A termés kevesebb lesz ugyan, de a száraz időjárás legalább a szikkasztást megspórolta a gazdáknak.","shortLead":"A termés kevesebb lesz ugyan, de a száraz időjárás legalább a szikkasztást megspórolta a gazdáknak.","id":"20180828_Kevesebb_napraforgo_termett_a_nagy_meleg_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f87c9ad-2162-4310-9c9c-525364defaae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21f54d85-0e1c-4ad6-ae18-e7764fe5c85e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180828_Kevesebb_napraforgo_termett_a_nagy_meleg_miatt","timestamp":"2018. augusztus. 28. 05:30","title":"Kevesebb napraforgó termett a nagy meleg miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]