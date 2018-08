Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"adda0497-a634-44c2-b5a7-b8fb981f1417","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Folytatódik Nic Pizzolatto sorozata, a True Detective (magyarul A törvény nevében). Egy gyenge második évad után talán ismét magára talál a déli mocsárvidék kultikussá lett szériája. ","shortLead":"Folytatódik Nic Pizzolatto sorozata, a True Detective (magyarul A törvény nevében). Egy gyenge második évad után talán...","id":"20180827_Mahershala_Alival_csak_jo_lehet_a_True_Detective_3_evada","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=adda0497-a634-44c2-b5a7-b8fb981f1417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e76b1a2a-12ba-4035-8bda-6d8cf64b2232","keywords":null,"link":"/kultura/20180827_Mahershala_Alival_csak_jo_lehet_a_True_Detective_3_evada","timestamp":"2018. augusztus. 27. 10:22","title":"Mahershala Alival csak jó lehet a True Detective 3. évada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d4389b1-426b-405a-943f-7ad9207e282f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hetek teltek el azóta, hogy a Google elérhetővé tette Android legújabb verzióját, ám sok gyártó készülékére csak hónapok múlva érkezik meg az Android Pie. Az okokat ezúttal a Sony magyarázza.","shortLead":"Hetek teltek el azóta, hogy a Google elérhetővé tette Android legújabb verzióját, ám sok gyártó készülékére csak...","id":"20180827_sony_okostelefon_uj_android_verzio_lassan_erkezik_infografika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d4389b1-426b-405a-943f-7ad9207e282f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96659e18-00bb-4b9e-b6f3-d9951cb1b921","keywords":null,"link":"/tudomany/20180827_sony_okostelefon_uj_android_verzio_lassan_erkezik_infografika","timestamp":"2018. augusztus. 27. 09:03","title":"Önt is idegesíti, hogy lassan jön a telefonjára az új Android? Itt egy magyarázat a miértre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d02b483a-5592-4f0b-8ffa-c6e911435531","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Farkas Árpád csak 18 szavazatot kapott a 67-ből a Borsod megyei kistelepülésen, ahol azért írtak ki új választást, mert Farkast falopás miatt eltávolították polgármesteri székéből.","shortLead":"Farkas Árpád csak 18 szavazatot kapott a 67-ből a Borsod megyei kistelepülésen, ahol azért írtak ki új választást, mert...","id":"20180827_Nem_az_ujraindulo_falopo_polgarmester_nyert_az_idokozin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d02b483a-5592-4f0b-8ffa-c6e911435531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea30b36-972a-4c87-a295-4f3deea127e8","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_Nem_az_ujraindulo_falopo_polgarmester_nyert_az_idokozin","timestamp":"2018. augusztus. 27. 06:51","title":"Nem az újrainduló falopó polgármester nyert az időközi választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a2377a-7600-4f13-9ca3-98447cbe187b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az első tesztkör során lealázta az emberi ellenfeleket az OpenAI kifinomult metódusa, amelyet most a világ egyik legnagyobb e-sport-versenyén is bevetettek fejlesztői. És az eredmény? Attól, mert valami szuperokosnak hiszi magát, még nem feltétlenül képes minden lépést hiba nélkül végrehajtani.","shortLead":"Az első tesztkör során lealázta az emberi ellenfeleket az OpenAI kifinomult metódusa, amelyet most a világ egyik...","id":"20180827_dota_2_the_international_2018_openai_mesterseges_intelligencia_elon_musk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07a2377a-7600-4f13-9ca3-98447cbe187b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"435a479c-4b9d-499d-9b6c-daa01a118ae3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180827_dota_2_the_international_2018_openai_mesterseges_intelligencia_elon_musk","timestamp":"2018. augusztus. 27. 19:03","title":"Nem kell még temetni az embereket: legyőzték a szuperokosnak hitt mesterséges intelligenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d1b50fe-2d6b-4bbb-bba5-3ac0ac173006","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Önmagában egy alkalmazás persze senkit nem tesz online influencerré, de az alábbi appok használóinak jóval kisebb infrastruktúrára lesz szükségük egy profinak tűnő online médiacsatorna működtetéséhez.","shortLead":"Önmagában egy alkalmazás persze senkit nem tesz online influencerré, de az alábbi appok használóinak jóval kisebb...","id":"20180826_Influencer_app_ajanlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d1b50fe-2d6b-4bbb-bba5-3ac0ac173006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e2931b-8784-436f-a5f2-463833c311c6","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180826_Influencer_app_ajanlo","timestamp":"2018. augusztus. 26. 19:15","title":"Influencer szeretne lenni? Mutatunk néhány appot!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99417f5e-0e12-45cd-8cd1-2ff43eb41219","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Közben nyilvánosságra hozták John McCain búcsúlevelét is","shortLead":"Közben nyilvánosságra hozták John McCain búcsúlevelét is","id":"20180828_Trump_megenyhult_csak_felarbocra_engedtek_a_Feher_Haz_zaszlojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99417f5e-0e12-45cd-8cd1-2ff43eb41219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d2cc19d-97a2-44a8-bcff-a73f94060f09","keywords":null,"link":"/vilag/20180828_Trump_megenyhult_csak_felarbocra_engedtek_a_Feher_Haz_zaszlojat","timestamp":"2018. augusztus. 28. 05:10","title":"Trump megenyhült, csak félárbócra engedték a Fehér Ház zászlóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9677400-6941-403b-93ac-4539fe91f26b","c_author":"-ha","category":"itthon","description":"A szarmatákról, a finnugrisztikáról és az obligát zsidózásról.","shortLead":"A szarmatákról, a finnugrisztikáról és az obligát zsidózásról.","id":"20180827_hont_ismeretterjesztes_vadiuj_osmagyaroknak_szarmata_lengyel_zsido","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9677400-6941-403b-93ac-4539fe91f26b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae3d408f-5d8c-48d7-8694-b76497d2960f","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_hont_ismeretterjesztes_vadiuj_osmagyaroknak_szarmata_lengyel_zsido","timestamp":"2018. augusztus. 27. 16:20","title":"Hont: Némi ismeretterjesztés vadiúj ősmagyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c988790-7214-425f-8353-37a58895fe74","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Semmi előjele sem volt annak, hogy a 488 GTB legsportosabb változatának lecsapják a tetejét, de most itt a szupererős Spider.","shortLead":"Semmi előjele sem volt annak, hogy a 488 GTB legsportosabb változatának lecsapják a tetejét, de most itt a szupererős...","id":"20180827_meglepetes_itt_a_nyithato_teteju_ferrari_488_pista_spider_olasz_sportkocsi_v8_biturbo_kabrio_roadster","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c988790-7214-425f-8353-37a58895fe74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cf00373-f202-44bd-9597-d0ec07133742","keywords":null,"link":"/cegauto/20180827_meglepetes_itt_a_nyithato_teteju_ferrari_488_pista_spider_olasz_sportkocsi_v8_biturbo_kabrio_roadster","timestamp":"2018. augusztus. 27. 08:21","title":"Meglepetés: itt a nyitható tetejű Ferrari 488 Pista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]