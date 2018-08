Ősszel megjelenik Snoop Dogg első szakácskönyve, amelyben találunk majd receptet a homár elkészítésére, lesznek benne gofris desszertek és ginnel elkészíthető koktélok is. A Guardian megjegyzi, hogy a rapper ezúttal hanyagolja a marihuánát, legalábbis a receptek terén biztosan. Az október végére tervezett szakácskönyvet From Crook to Cook (magyarul lefordítva: Csibészből Szakács) címen rendelhetjük meg például az Amazonon.

Snoop Dogg affinitása a főzéshez nagyjából azóta közismert, hogy a zenész Martha Stewarttal közös főzőshow-t csinál, amelyet 2017-ben még Emmy-díjra is jelöltek.

Saját márkás fémdetektor és koporsó

Nem Snoop Dogg az egyetlen rapper, aki publikálja főző tudományát, mert korábban már 2Chainz és Kelis is jelentettek meg saját recepteket. És még csak nem is a legmeglepőbb mellékvállalkozás egy sztártól szakácskönyv megírásába kezdeni, a BBC összegzése szerint ugyanis Danny DeVito saját Limoncello-márkával jött ki korábban, Bill Wyman, a Rolling Stones korábbi basszusgitárosa fémdetektort látott el a saját szignójával, és még ennél is bizarabb a Kiss-alapító Gene Simmons ötlete, aki meglehetősen ízléstelen Kiss-koporsót dobott a piacra.