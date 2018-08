Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többszöri figyelmeztetés után sem hagyta abba az édesapja szidását a részeg férfi, ezért a vádlott ellökte, a szidalmazó férfi a betonra esett, betört a koponyája. A bíróság súlyos testi sértéssel vádolja a férfit.","shortLead":"Többszöri figyelmeztetés után sem hagyta abba az édesapja szidását a részeg férfi, ezért a vádlott ellökte...","id":"20180827_8_evet_is_kaphat_mert_a_betonra_lokte_a_reszegen_az_apjat_szido_ferfit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b7e22e-a79e-4fb5-b6a3-e35e46a5dcf7","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_8_evet_is_kaphat_mert_a_betonra_lokte_a_reszegen_az_apjat_szido_ferfit","timestamp":"2018. augusztus. 27. 09:55","title":"8 évet is kaphat, mert a betonra lökte a részegen az apját szidó férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7413ba72-052a-4a13-97ca-4e9630b09946","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Kísérleti jelleggel elindult az első önvezető technológiával működtetett taxiszolgáltatás Tokióban. A mikrobusz magától indul és kanyarodik, és már fizető utasokat is szállít. ","shortLead":"Kísérleti jelleggel elindult az első önvezető technológiával működtetett taxiszolgáltatás Tokióban. A mikrobusz magától...","id":"20180827_japan_taxi_szemelyszallitas_onvezeto_auto_technologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7413ba72-052a-4a13-97ca-4e9630b09946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2530976-4191-47db-8c89-fe559c9b0034","keywords":null,"link":"/cegauto/20180827_japan_taxi_szemelyszallitas_onvezeto_auto_technologia","timestamp":"2018. augusztus. 27. 14:44","title":"Tokióban kezdik búcsúztatni a régi taxit, jönnek az önvezető verziók – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e0b84a5-1fae-45ed-86b8-4c6a12e0bf22","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Cristiano Ronaldónak a Juventus elleni ollózós találatát választották a szurkolók a legszebbnek.","shortLead":"Cristiano Ronaldónak a Juventus elleni ollózós találatát választották a szurkolók a legszebbnek.","id":"20180828_szezon_golja_bajnokok_ligaja_valogatott_cristiano_ronaldo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e0b84a5-1fae-45ed-86b8-4c6a12e0bf22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"776f6be1-c034-4064-8646-2902e198eb61","keywords":null,"link":"/sport/20180828_szezon_golja_bajnokok_ligaja_valogatott_cristiano_ronaldo","timestamp":"2018. augusztus. 28. 14:25","title":"Ez lett az elmúlt futballszezon legszebb gólja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d4389b1-426b-405a-943f-7ad9207e282f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hetek teltek el azóta, hogy a Google elérhetővé tette Android legújabb verzióját, ám sok gyártó készülékére csak hónapok múlva érkezik meg az Android Pie. Az okokat ezúttal a Sony magyarázza.","shortLead":"Hetek teltek el azóta, hogy a Google elérhetővé tette Android legújabb verzióját, ám sok gyártó készülékére csak...","id":"20180827_sony_okostelefon_uj_android_verzio_lassan_erkezik_infografika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d4389b1-426b-405a-943f-7ad9207e282f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96659e18-00bb-4b9e-b6f3-d9951cb1b921","keywords":null,"link":"/tudomany/20180827_sony_okostelefon_uj_android_verzio_lassan_erkezik_infografika","timestamp":"2018. augusztus. 27. 09:03","title":"Önt is idegesíti, hogy lassan jön a telefonjára az új Android? Itt egy magyarázat a miértre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82623b40-90ce-43cd-8998-fa8b383cd191","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ami az EP-választásokra és az MSZP–P listájára vonatkozik. A politikus szerint ezzel a Hír Tv újra a régi. Mármint fideszes.","shortLead":"Ami az EP-választásokra és az MSZP–P listájára vonatkozik. A politikus szerint ezzel a Hír Tv újra a régi. Mármint...","id":"20180827_Karacsony_szerint_a_HirTV_kiforgatta_a_szavait_nem_mondta_hogy_vallalna_a_listavezetest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82623b40-90ce-43cd-8998-fa8b383cd191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dea58b3-e6ed-4d05-b367-51548e55b49b","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_Karacsony_szerint_a_HirTV_kiforgatta_a_szavait_nem_mondta_hogy_vallalna_a_listavezetest","timestamp":"2018. augusztus. 27. 09:21","title":"Karácsony szerint a Hír Tv kiforgatta a szavait, nem mondta, hogy vállalná a listavezetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58227434-af97-4e06-bbb7-7b8c6c3cc6c6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lövöldözés tört ki a floridai Jacksonville-ben egy videojáték-versenyen vasárnap. A legfrissebb hírek szerint az elkövető lelőtt két embert, megsebesített további kilencet, majd végzett magával is.","shortLead":"Lövöldözés tört ki a floridai Jacksonville-ben egy videojáték-versenyen vasárnap. A legfrissebb hírek szerint...","id":"20180826_Tobb_halott_egy_floridai_lovoldozesben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58227434-af97-4e06-bbb7-7b8c6c3cc6c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"546e06f7-9eca-4243-9ff0-8a6712aad8c1","keywords":null,"link":"/vilag/20180826_Tobb_halott_egy_floridai_lovoldozesben","timestamp":"2018. augusztus. 26. 21:12","title":"Lövöldözni kezdett egy fiatal, mert nem nyert a floridai videójáték-versenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29211697-22f2-4670-9451-f7da2c6b2c60","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A támadók hárman lehettek. Egy holland férfit már őrizetbe vettek. ","shortLead":"A támadók hárman lehettek. Egy holland férfit már őrizetbe vettek. ","id":"20180826_Lelottek_egy_rendort_a_Forma1es_Belga_Nagydij_helyszinen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29211697-22f2-4670-9451-f7da2c6b2c60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b0201b2-b846-4ff4-b8af-11f207bae0cb","keywords":null,"link":"/vilag/20180826_Lelottek_egy_rendort_a_Forma1es_Belga_Nagydij_helyszinen","timestamp":"2018. augusztus. 26. 16:25","title":"Lelőttek egy rendőrt a Forma-1-es Belga Nagydíj helyszínén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f22d0c50-0b0e-4ba6-8ac1-817ad97bbfab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nobel-díjas közgazdász szerint ha a novemberi választásokon Amerikában nyernek a republikánusok, akkor az USA egy új Magyarországgá válhat. ","shortLead":"A Nobel-díjas közgazdász szerint ha a novemberi választásokon Amerikában nyernek a republikánusok, akkor az USA egy új...","id":"20180828_Krugman_Trumpek_a_Fidesz_amerikai_verzioja_szeretnenek_lenni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f22d0c50-0b0e-4ba6-8ac1-817ad97bbfab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aac10ab8-7368-458a-aa75-df7714bc9bd4","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Krugman_Trumpek_a_Fidesz_amerikai_verzioja_szeretnenek_lenni","timestamp":"2018. augusztus. 28. 09:22","title":"Krugman: Trumpék a Fidesz amerikai verziója szeretnének lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]