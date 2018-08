Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1ff6d52-91b9-4296-8beb-928dfb84f2e4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Igazi kincsesláda a Bolondos dallamok univerzuma, nem is értjük, miért nem dolgozik vele gyakrabban a Warner.","shortLead":"Igazi kincsesláda a Bolondos dallamok univerzuma, nem is értjük, miért nem dolgozik vele gyakrabban a Warner.","id":"20180829_Sajat_filmet_kap_a_Prerifarkas_de_vajon_elkapjae_vegre_a_Gyalogkakukkot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1ff6d52-91b9-4296-8beb-928dfb84f2e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f926a1be-3512-48c7-bd3a-c576f8bbdbbb","keywords":null,"link":"/kultura/20180829_Sajat_filmet_kap_a_Prerifarkas_de_vajon_elkapjae_vegre_a_Gyalogkakukkot","timestamp":"2018. augusztus. 29. 12:22","title":"Saját filmet kap a prérifarkas: de vajon elkapja végre a Gyalogkakukkot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bce22e9-5162-40b1-8f50-d6d73a170fe2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt rendelt el nyomozást.","shortLead":"A rendőrség halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt rendelt el nyomozást.","id":"20180828_elszabadult_kerek_m1_halalos_baleset_kihallgatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bce22e9-5162-40b1-8f50-d6d73a170fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059de0e4-85f7-4dfe-9dec-9a7b467f1252","keywords":null,"link":"/cegauto/20180828_elszabadult_kerek_m1_halalos_baleset_kihallgatas","timestamp":"2018. augusztus. 28. 19:48","title":"Elfogták a sofőrt, akinek elszabadult kereke megölt egy lányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec772f42-26b8-43bf-8b09-1cdfbbbbe284","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nem játszik a portugál labdarúgó-válogatott soron következő két mérkőzésén.","shortLead":"Nem játszik a portugál labdarúgó-válogatott soron következő két mérkőzésén.","id":"20180829_ronaldo_a_valogatott_helyett_a_juventust_valasztja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec772f42-26b8-43bf-8b09-1cdfbbbbe284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcf9f9ba-9e84-4f4b-b130-fe4b861a61e6","keywords":null,"link":"/sport/20180829_ronaldo_a_valogatott_helyett_a_juventust_valasztja","timestamp":"2018. augusztus. 29. 16:22","title":"Ronaldo a válogatott helyett a Juventust választja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5566ae2-d9bc-48e2-863b-52357f124098","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szakértők szerint Oroszország megpróbálja visszaszerezni irányítását az egyre függetlenedő ukrán ortodox egyház felett.","shortLead":"Szakértők szerint Oroszország megpróbálja visszaszerezni irányítását az egyre függetlenedő ukrán ortodox egyház felett.","id":"20180828_Kibertamadas_erte_tobb_orosz_ortodox_vallasi_vezeto_email_fiokjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5566ae2-d9bc-48e2-863b-52357f124098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b8e5618-a1b1-4b4b-99f3-d6f266fd87f4","keywords":null,"link":"/vilag/20180828_Kibertamadas_erte_tobb_orosz_ortodox_vallasi_vezeto_email_fiokjat","timestamp":"2018. augusztus. 28. 08:37","title":"Kibertámadás érte több orosz ortodox vallási vezető e-mail-fiókját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3c07176-e003-44f8-866d-641f096b9a10","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha az életben meghozott döntési dilemmáinkat fontosság szempontjából kellene rangsorolni, a csúcson természetesen ott áll az „elköteleződjek-e valaki mellett?”. 