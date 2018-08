Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"481c348f-a43d-4c42-a545-dc5bc5fff93c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy 22 éves brit srác alakította át ezt a klasszikus Minit valóságos rakétává.","shortLead":"Egy 22 éves brit srác alakította át ezt a klasszikus Minit valóságos rakétává.","id":"20180827_mini_tuning_360_loero","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=481c348f-a43d-4c42-a545-dc5bc5fff93c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa85b864-e9a8-4c6b-bb40-0120dd3903c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180827_mini_tuning_360_loero","timestamp":"2018. augusztus. 28. 09:21","title":"360 lóerős most ez a széttuningolt kis Mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5566ae2-d9bc-48e2-863b-52357f124098","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szakértők szerint Oroszország megpróbálja visszaszerezni irányítását az egyre függetlenedő ukrán ortodox egyház felett.","shortLead":"Szakértők szerint Oroszország megpróbálja visszaszerezni irányítását az egyre függetlenedő ukrán ortodox egyház felett.","id":"20180828_Kibertamadas_erte_tobb_orosz_ortodox_vallasi_vezeto_email_fiokjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5566ae2-d9bc-48e2-863b-52357f124098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b8e5618-a1b1-4b4b-99f3-d6f266fd87f4","keywords":null,"link":"/vilag/20180828_Kibertamadas_erte_tobb_orosz_ortodox_vallasi_vezeto_email_fiokjat","timestamp":"2018. augusztus. 28. 08:37","title":"Kibertámadás érte több orosz ortodox vallási vezető e-mail-fiókját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7016e30-08b6-4df2-8b6f-7a53cff809e1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A folyó alacsony vízszintjének köszönhetően vette észre egy második világháborús bombázórepülő maradványait egy járókelő a tököli Duna-parton. A gép a Dunai Repülőgépgyárat támadta '44-ben, de a magyar légvédelem lelőtte. Most a szolnoki repülőmúzeumba szállították. ","shortLead":"A folyó alacsony vízszintjének köszönhetően vette észre egy második világháborús bombázórepülő maradványait...","id":"20180829_Vilaghaborus_bombazorepulo_maradvanyait_talaltak_meg_a_Dunaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7016e30-08b6-4df2-8b6f-7a53cff809e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf1376fe-9688-4d3a-bf9f-c5b7a4999b37","keywords":null,"link":"/elet/20180829_Vilaghaborus_bombazorepulo_maradvanyait_talaltak_meg_a_Dunaban","timestamp":"2018. augusztus. 29. 09:49","title":"Világháborús bombázórepülő maradványait találták meg a Dunában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50fed24b-5a4d-4ce3-8131-0faa7b3c0da4","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Októbertől az MNB szigorítja a lakáshitelek felvételét. A változások célja, hogy a lakosság a biztonságosabb hiteleket válassza. Ezek azonban drágábbak, így az átlagos hitelfelvevő alacsonyabb hitelösszeget érhet el októbertől. Mi és hogyan változik? Gyakorlati tudnivalók 9+1 pontban a Bankmonitor szakértőitől.","shortLead":"Októbertől az MNB szigorítja a lakáshitelek felvételét. A változások célja, hogy a lakosság a biztonságosabb hiteleket...","id":"20180829_91_pontban_minden_amit_a_lakashitelek_szigoritasarol_tudni_kell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50fed24b-5a4d-4ce3-8131-0faa7b3c0da4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb730e0-420c-492c-986d-fabc45584b82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_91_pontban_minden_amit_a_lakashitelek_szigoritasarol_tudni_kell","timestamp":"2018. augusztus. 29. 06:21","title":"9+1 pontban minden, amit a lakáshitelek szigorításáról tudni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25f8907b-2bca-4a82-a0d6-af2ecf51ddc3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Decentraland nevű VR-játék jelenleg a világ legkockázatosabb ingatlanbefektetése. Az építési szabályzatokat mellőző városban bárki bármit építhet, és ez annyira jó játék, hogy egyeseknek több tízezer dollárt is megér. Akad azonban olyan gamer is, aki nemcsak szórakozni jött, hanem a való világban érvényes valutát fialó üzleti vállalkozáshoz épít főhadiszállást.","shortLead":"A Decentraland nevű VR-játék jelenleg a világ legkockázatosabb ingatlanbefektetése. Az építési szabályzatokat mellőző...","id":"20180828_Milliokert_aruljak_a_nem_letezo_foldeket_az_argentin_fejlesztok_es_van_aki_szerint_jo_jatek_megvenni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25f8907b-2bca-4a82-a0d6-af2ecf51ddc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92ad73db-f460-47d2-bcb0-a5f0ddc0fe25","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180828_Milliokert_aruljak_a_nem_letezo_foldeket_az_argentin_fejlesztok_es_van_aki_szerint_jo_jatek_megvenni","timestamp":"2018. augusztus. 28. 10:37","title":"Milliókért árulják a nem létező földeket az argentin fejlesztők, és van, aki szerint jó játék megvenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df12c30a-7ffb-4101-8779-029137f3bbd1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány napja fedezték fel az alacsony vízállás miatt. 1944-ben lőtték le, legénységéből egyetlen katona maradt életben. ","shortLead":"Néhány napja fedezték fel az alacsony vízállás miatt. 1944-ben lőtték le, legénységéből egyetlen katona maradt életben. ","id":"20180829_dunaba_zuhant_bombazo_repulogep_kiallitas_szolnok_reptar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df12c30a-7ffb-4101-8779-029137f3bbd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7a2a244-03a1-482c-95fc-26c63e77e1a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180829_dunaba_zuhant_bombazo_repulogep_kiallitas_szolnok_reptar","timestamp":"2018. augusztus. 29. 18:45","title":"Máris kiállították a Dunából előkerült bombázó roncsait – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"251ab342-69c0-46a5-8f47-071c1862dc56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft egykori társalapítója nemcsak a világ legnagyobb repülőgépét építette meg, hogy könnyebb legyen az űrbe juttatni dolgokat, de most saját rakétát is fejleszt hozzá.","shortLead":"A Microsoft egykori társalapítója nemcsak a világ legnagyobb repülőgépét építette meg, hogy könnyebb legyen az űrbe...","id":"20180829_stratlaunch_urrepulo_raketa_black_ice_repulogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=251ab342-69c0-46a5-8f47-071c1862dc56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5691d6f4-21d0-4a0d-bf56-527e58a63d63","keywords":null,"link":"/tudomany/20180829_stratlaunch_urrepulo_raketa_black_ice_repulogep","timestamp":"2018. augusztus. 29. 11:03","title":"A világ legnagyobb repülőgépe a levegőben, repülés közben lövi ki a teherrakétákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"582ab88a-10f6-4408-815b-aec36613ef36","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A sokkoló adatok arra világítanak rá, hogy a létminimum szempontjából ez a társadalmi réteg a legkiszolgáltatottabb. A legfrissebb becslés szerint 750 ezer gyerek érintett.","shortLead":"A sokkoló adatok arra világítanak rá, hogy a létminimum szempontjából ez a társadalmi réteg a legkiszolgáltatottabb...","id":"20180829_Csaknem_minden_masodik_gyermeket_nevelo_csalad_a_letminimum_alatt_tengodik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=582ab88a-10f6-4408-815b-aec36613ef36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9817478-53cf-45e1-b41b-de7333c6899c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Csaknem_minden_masodik_gyermeket_nevelo_csalad_a_letminimum_alatt_tengodik","timestamp":"2018. augusztus. 29. 11:54","title":"Csaknem minden második, gyermeket nevelő család a létminimum alatt tengődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]