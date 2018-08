Ez az egyik legnépszerűbb és legismertebb spanyolországi rendezvényi, rengeteg külföldi vesz részt rajta. Ahogy tavaly, most is szigorú óvintézkedések mellett tartották meg a Tomatinát.

Több mint 145 tonnányi túlérett paradicsommal "csatáztak" az idei Tomatina résztvevői a kelet-spanyolországi Bunol városában szerdán - írja az MTI.

A hagyományosan augusztus utolsó szerdáján megrendezett eseményen egy órán keresztül 22 ezren dobálták egymást nevetgélve a szétmálló paradicsomokkal, amelyeket hét nagy kamionról önkéntesek öntöttek a tömegbe.

© MTI / AP / Alberto Saiz

A csata számára kijelölt és lezárt utcák zsúfolásig megteltek, az emberek vidáman pancsoltak és hemperegtek a darabos paradicsomlében. Többen egymás mögé ültek a földön és evezést imitáltak, mintha tengeren hajóznának. A Sky News élőben sugározta az eseményeket a Facebookon.

Az elmúlt évhez hasonlóan most is fokozott biztonsági intézkedések mellett tartották meg az eseményt, az érkezőket biztonsági kapuknál ellenőrizték, az autófogalom elől pedig lezárták a belvárost. Tilos volt kemény tárgyakat, üveget vagy műanyagpalackot bevinni az "ütközet" helyszínére, ahogy hátizsákot viselni is. A résztvevők figyelmét külön felhívták a szervezők arra is, hogy az egészben maradt paradicsomokat össze kell nyomni, mielőtt eldobják, nehogy sérülést okozzanak.

Komoly üzenete van

A Tomatina ünnepség ebben az évben a szexuális zaklatás és erőszak elutasításának üzenetét is hordozta. "A nem továbbra is nem" - ez volt olvasható azokon a plakátokon, amelyeket a kampány keretében függesztettek ki a településen.

© MTI / AP / Alberto Saiz

A Valencia városától 39 kilométere található Bunolban megrendezték a Tomatina gyerekeknek szóló verzióját is múlt szombaton. A kicsik 8 tonna paradicsomot dobálhattak és trancsírozhattak szét kedvükre.

© MTI / EPA / Rodrigo Jiménez

© MTI / EPA / Rodrigo Jiménez

A Tomatina hagyománya 1945-ig nyúlik vissza, amikor fiatalok egy csoportja megzavart egy felvonulást, a kialakult zűrzavarban pedig egy közeli zöldséges paradicsomaival kezdték dobálni egymást az emberek. Mindezt olyan szórakoztatónak találták, hogy egy évvel később, otthonról hozott paradicsomokkal szándékosan ismételték meg a csatát, amelynek a rendőrség vetett véget. Be is tiltották a paradicsomdobálását, de hiába, az mégis minden évben megismétlődött, és 1959 óta hivatalos eseménynek számít a település életében. Azóta nemzetközileg ez az egyik legnépszerűbb spanyolországi rendezvény, amelyre a résztvevők több mint 65 százaléka külföldről érkezik.