[{"available":true,"c_guid":"fb1a3504-7815-47e1-8817-ec5279789707","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ talán leghírhedtebb pályáján már sok mindent láttunk, de ilyet pont még nem.","shortLead":"A világ talán leghírhedtebb pályáján már sok mindent láttunk, de ilyet pont még nem.","id":"20180827_Video_Kereken_szaguldott_a_kis_Daihatsu_a_Nurburgringen_igaz_nem_onszantabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb1a3504-7815-47e1-8817-ec5279789707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf273dec-633f-4929-a481-ce5fe918bb28","keywords":null,"link":"/cegauto/20180827_Video_Kereken_szaguldott_a_kis_Daihatsu_a_Nurburgringen_igaz_nem_onszantabol","timestamp":"2018. augusztus. 27. 12:20","title":"Videó: Két keréken száguldott a kis Daihatsu a Nürburgringen, igaz nem önszántából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8505b5-f981-47c7-86c9-0d34ec48e768","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Átalakítja a Mészáros család az MKB Bank feletti ellenőrzést.","shortLead":"Átalakítja a Mészáros család az MKB Bank feletti ellenőrzést.","id":"20180827_Meszaros_Lorinc_es_felesege_a_nevukre_veszik_az_MKBt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed8505b5-f981-47c7-86c9-0d34ec48e768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2716623-4d13-4ac3-a00d-73c2714aa482","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180827_Meszaros_Lorinc_es_felesege_a_nevukre_veszik_az_MKBt","timestamp":"2018. augusztus. 27. 11:32","title":"Mészáros Lőrinc és felesége a nevükre veszik az MKB-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d3fe8c-d7e2-4ce4-8362-b0ab1cba43aa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A világszervezet által kiadott iratban az áll, a mianmari rohingják ellen elkövetett súlyos emberi jogsértések, a falvak indokolatlan felégetése, nők tömegeinek megerőszakolása, ezrek megölése nem tartozhatott a katonai szükségszerűség körébe. A több száz interjún alapuló jelentés szerint több katonai vezetőt bíróság elé kellene állítani, illetve komolyan felvetik a kormány felelősségét is a népirtásban.","shortLead":"A világszervezet által kiadott iratban az áll, a mianmari rohingják ellen elkövetett súlyos emberi jogsértések...","id":"20180827_ENSZjelentes_emberiesseg_ellenes_buncselekmeny_amit_a_mianmari_hadsereg_tett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51d3fe8c-d7e2-4ce4-8362-b0ab1cba43aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccbeca1d-fd18-4c67-bb4d-6808db148dcd","keywords":null,"link":"/vilag/20180827_ENSZjelentes_emberiesseg_ellenes_buncselekmeny_amit_a_mianmari_hadsereg_tett","timestamp":"2018. augusztus. 27. 10:59","title":"ENSZ-jelentés: emberiesség elleni bűncselekmény, amit a mianmari hadsereg tett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c8ac9b6-5f1c-44c7-8d3c-9e2b280232ed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az évente 160 ezer járművet gyártó hazai üzemben megkezdték a szalonokba ősszel begördülő új kompakt divatterepjáró gyártását. ","shortLead":"Az évente 160 ezer járművet gyártó hazai üzemben megkezdték a szalonokba ősszel begördülő új kompakt divatterepjáró...","id":"20180828_elkeszult_az_elso_uj_audi_q3_gyorben_suv_divatterepjaro_autogyartas_benzinmotor_dizel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c8ac9b6-5f1c-44c7-8d3c-9e2b280232ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a53579b8-68f8-42cd-a58e-587f110f2acc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180828_elkeszult_az_elso_uj_audi_q3_gyorben_suv_divatterepjaro_autogyartas_benzinmotor_dizel","timestamp":"2018. augusztus. 28. 14:28","title":"Nagy nap a mai Győrben: elkészült az első új Audi Q3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fe4bfdd-4dcd-4521-9ee1-5ba1ac59dc15","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Hogyan találhatunk rá belső nyugalmunkra, miként küzdhetünk meg a stresszel és szorongással?","shortLead":"Hogyan találhatunk rá belső nyugalmunkra, miként küzdhetünk meg a stresszel és szorongással?","id":"20180829_Hat_egyszeru_szokas_hogy_megeljuk_a_jelent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fe4bfdd-4dcd-4521-9ee1-5ba1ac59dc15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3d2d059-6138-4358-adcd-ce6c58a48b8f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180829_Hat_egyszeru_szokas_hogy_megeljuk_a_jelent","timestamp":"2018. augusztus. 29. 08:30","title":"Hat egyszerű szokás, hogy megéljük a jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1611e485-68b5-4380-a139-20dfa328bdc0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy Tarnamérai védő durva becsúszása után elszabadultak a vámosgyörkiek indulatai, játékostársukat, a bírót és a rendezőt is bántalmazták.","shortLead":"Egy Tarnamérai védő durva becsúszása után elszabadultak a vámosgyörkiek indulatai, játékostársukat, a bírót és...","id":"20180827_Balhe_fojtogatas_biroveres_is_volt_a_TarnameraVamosgyork_merkozesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1611e485-68b5-4380-a139-20dfa328bdc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95415ad7-3929-4d95-a9f5-6785a310e034","keywords":null,"link":"/sport/20180827_Balhe_fojtogatas_biroveres_is_volt_a_TarnameraVamosgyork_merkozesen","timestamp":"2018. augusztus. 27. 13:08","title":"Balhé, fojtogatás, bíróverés is volt a Tarnaméra–Vámosgyörk-mérkőzésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b083716f-659c-45f1-b1d9-5397c0d86df9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem mernek a neten zaklatott gyerekek felnőtthöz fordulni segítségért, sok esetben az online bántalmazás a valós életben is folytatódik, és gyakran előfordul, hogy az elkövető „barátnak” mondja magát – ezek az UNICEF Magyarország #nemvagyegyedül kampányának főbb tapasztalatai.","shortLead":"Nem mernek a neten zaklatott gyerekek felnőtthöz fordulni segítségért, sok esetben az online bántalmazás a valós...","id":"20180828_cyberbullying_internetes_zaklatas_nemvagyegyedul_unicef_kampany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b083716f-659c-45f1-b1d9-5397c0d86df9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea421ecb-4c05-4ad1-94d4-6b75ab4944c2","keywords":null,"link":"/elet/20180828_cyberbullying_internetes_zaklatas_nemvagyegyedul_unicef_kampany","timestamp":"2018. augusztus. 28. 14:50","title":"Félnek felnőtthöz fordulni a neten zaklatott gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f28575-4323-4a3a-8bd8-2bb48e6427af","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni, melyik ország légiereje avatkozott be, miután tálib szélsőségesek összecsaptak a tádzsik határőrökkel Afganisztánban.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, melyik ország légiereje avatkozott be, miután tálib szélsőségesek összecsaptak a tádzsik...","id":"20180827_Tadzsik_vagy_orosz_repulogep_bombazhatott_az_afgan_hatarnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44f28575-4323-4a3a-8bd8-2bb48e6427af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f546f9b6-bbb5-4e62-8d91-7dcdf6f7e0e0","keywords":null,"link":"/vilag/20180827_Tadzsik_vagy_orosz_repulogep_bombazhatott_az_afgan_hatarnal","timestamp":"2018. augusztus. 27. 12:17","title":"Tádzsik vagy orosz repülőgép bombázhatott az afgán határnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]