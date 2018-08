Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rétvári Bence hosszan fejtegette az igazgatóválasztás jogi feltételeit, éppen csak a kérdésre nem válaszolt.","shortLead":"Rétvári Bence hosszan fejtegette az igazgatóválasztás jogi feltételeit, éppen csak a kérdésre nem válaszolt.","id":"20180827_Most_sem_kapott_valaszt_az_ellenzek_arra_hogy_miert_valtottak_le_a_debreceni_gimnazium_igazgatojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85f6bc91-d502-45c4-94f3-3cf2e3e5086f","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_Most_sem_kapott_valaszt_az_ellenzek_arra_hogy_miert_valtottak_le_a_debreceni_gimnazium_igazgatojat","timestamp":"2018. augusztus. 27. 19:18","title":"Most sem kapott választ az ellenzék arra, hogy miért váltották le a debreceni gimnázium igazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fee95d45-f702-4782-99fd-fbbc8f094019","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A látogatókat hajókkal menekítették a szomszédos szigetre, az egyik munkás megsérült.","shortLead":"A látogatókat hajókkal menekítették a szomszédos szigetre, az egyik munkás megsérült.","id":"20180828_Ki_kellett_uriteni_a_New_Yorki_Szabadsagszobrot_es_kornyeket_harom_langolo_gazpalack_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fee95d45-f702-4782-99fd-fbbc8f094019&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a53b56bf-b6aa-40b1-9214-59ee46150e2c","keywords":null,"link":"/vilag/20180828_Ki_kellett_uriteni_a_New_Yorki_Szabadsagszobrot_es_kornyeket_harom_langolo_gazpalack_miatt","timestamp":"2018. augusztus. 28. 09:43","title":"Ki kellett üríteni a New York-i Szabadság-szobrot és környékét három lángoló gázpalack miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két miskolci férfi a két ülés közötti könyöklő részbe rejtette a kábítószert, a rendőrök elég hamar megtalálták.","shortLead":"A két miskolci férfi a két ülés közötti könyöklő részbe rejtette a kábítószert, a rendőrök elég hamar megtalálták.","id":"20180828_Drogokkal_buktak_le_az_autopalyan_letartoztattak_oket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5974471-512d-45d5-be6c-5b64449a917e","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Drogokkal_buktak_le_az_autopalyan_letartoztattak_oket","timestamp":"2018. augusztus. 28. 10:30","title":"Drogokkal buktak le az autópályán, letartóztatták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab48d66e-a960-4b42-9662-08038241ff7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mára 1 billió dolláros piaci értékű céggé vált Apple történelmének egyik meghatározó darabja kerül árverésre: egy teljesen működőképes Apple-1 komputer.","shortLead":"A mára 1 billió dolláros piaci értékű céggé vált Apple történelmének egyik meghatározó darabja kerül árverésre...","id":"20180828_apple1_szamitogep_arveres_szeptember","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab48d66e-a960-4b42-9662-08038241ff7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68621ebb-5f36-4aaf-9258-ca7431399060","keywords":null,"link":"/tudomany/20180828_apple1_szamitogep_arveres_szeptember","timestamp":"2018. augusztus. 28. 15:03","title":"Ön is licitálhat egy (működő) legendás Apple-gépre, de készítse a pénztárcáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9659667-9f6a-4810-abd3-fdd993f9fcf6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korrupciót gyanítanak, a párt hivatali visszaélés és hűtlen kezelés miatt tesz feljelentést. ","shortLead":"Korrupciót gyanítanak, a párt hivatali visszaélés és hűtlen kezelés miatt tesz feljelentést. ","id":"20180827_Feljelentest_tesz_az_LMP_a_Microsoftugy_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9659667-9f6a-4810-abd3-fdd993f9fcf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1370bc70-b5d4-4d9a-8df4-1dd2ce0ac00a","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_Feljelentest_tesz_az_LMP_a_Microsoftugy_miatt","timestamp":"2018. augusztus. 27. 19:39","title":"Feljelentést tesz az LMP a Microsoft-ügy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d94ad3e-6d5c-4e08-ae6b-a27a3a58afd0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész-rendező Asia Argentót száműzték az olasz X-Faktor zsűrijéből, napokkal azután, hogy az őt szexuális zaklatással vádló 22 éves Jimmy Bennett nyilatkozatban erősítette meg állítását. ","shortLead":"A színész-rendező Asia Argentót száműzték az olasz X-Faktor zsűrijéből, napokkal azután, hogy az őt szexuális...","id":"20180827_Kirugtak_a_szexualis_zaklatassal_megvadolt_Asia_Argentot_az_olasz_XFaktorbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d94ad3e-6d5c-4e08-ae6b-a27a3a58afd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e813bd-6147-42dc-9e91-ef1d114ec936","keywords":null,"link":"/elet/20180827_Kirugtak_a_szexualis_zaklatassal_megvadolt_Asia_Argentot_az_olasz_XFaktorbol","timestamp":"2018. augusztus. 27. 10:51","title":"Kirúgták a szexuális zaklatással vádolt Asia Argentót az olasz X-Faktorból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1611e485-68b5-4380-a139-20dfa328bdc0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy Tarnamérai védő durva becsúszása után elszabadultak a vámosgyörkiek indulatai, játékostársukat, a bírót és a rendezőt is bántalmazták.","shortLead":"Egy Tarnamérai védő durva becsúszása után elszabadultak a vámosgyörkiek indulatai, játékostársukat, a bírót és...","id":"20180827_Balhe_fojtogatas_biroveres_is_volt_a_TarnameraVamosgyork_merkozesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1611e485-68b5-4380-a139-20dfa328bdc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95415ad7-3929-4d95-a9f5-6785a310e034","keywords":null,"link":"/sport/20180827_Balhe_fojtogatas_biroveres_is_volt_a_TarnameraVamosgyork_merkozesen","timestamp":"2018. augusztus. 27. 13:08","title":"Balhé, fojtogatás, bíróverés is volt a Tarnaméra–Vámosgyörk-mérkőzésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fc6b198-c5fd-4c03-b58a-f8650ce9bd3d","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"A csillebérci üdülőtelepen a zsidótörvények értelmében csak osztatlan közös tulajdont lehetett nyilvántartásba venni, máig ez a status quo. Az eredeti tulajdonosok többsége vagy odaveszett a háború alatt, vagy alijázott, de nem csak ez az oka annak, hogy az elbájoló hangulat és a megfizethető ingatlanárak ellenére foghíjas a telep. Újabban vállalkozó kedvű kisgyerekes családok és művészek fedezték fel maguknak a telepet, a közműproblémákra és a rendezetlen tulajdoni viszonyokra viszont nehezen születik, vagy egyáltalán nincs is megoldás.","shortLead":"A csillebérci üdülőtelepen a zsidótörvények értelmében csak osztatlan közös tulajdont lehetett nyilvántartásba venni...","id":"20180828_csilleberc_ingatlan_jog_udulotelep_osztatlan_kozos_tulajdon_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fc6b198-c5fd-4c03-b58a-f8650ce9bd3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc99c8f-1d96-4298-bc38-fb8d9ed56d47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180828_csilleberc_ingatlan_jog_udulotelep_osztatlan_kozos_tulajdon_","timestamp":"2018. augusztus. 28. 20:00","title":"Varázslatos hely, de ingatlanjogi nonszensz az egykori zsidó üdülőtelep Csillebércen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]