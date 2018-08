Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a6e128c-ccf7-48a9-9194-7f055518828b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nagyvárad tér és a Deák tér között szünetel a közlekedés, pótlóbusz jár.","shortLead":"A Nagyvárad tér és a Deák tér között szünetel a közlekedés, pótlóbusz jár.","id":"20180829_Gazolas_miatt_jokora_szakaszon_nem_jar_a_3as_metro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a6e128c-ccf7-48a9-9194-7f055518828b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7c8c00-2209-4cd7-ac56-f86f66a60da7","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Gazolas_miatt_jokora_szakaszon_nem_jar_a_3as_metro","timestamp":"2018. augusztus. 29. 12:44","title":"Gázolás miatt jókora szakaszon nem jár a 3-as metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a16e85-fc6d-4faa-8c87-e5f7c29594ab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rosszabbul is végződhetett volna a bálnales, így viszont felejthetetlen élmény marad.","shortLead":"Rosszabbul is végződhetett volna a bálnales, így viszont felejthetetlen élmény marad.","id":"20180828_Majdnem_felboritotta_a_balna_a_hajot_de_az_utasok_csak_nevettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00a16e85-fc6d-4faa-8c87-e5f7c29594ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4caec549-7dce-4005-9ff4-7d7c96d19653","keywords":null,"link":"/elet/20180828_Majdnem_felboritotta_a_balna_a_hajot_de_az_utasok_csak_nevettek","timestamp":"2018. augusztus. 28. 08:46","title":"Majdnem felborította a bálna a hajót, de az utasok csak nevettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a250d999-3067-448c-8707-ef14192bc899","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A pár menedékjogot kért, miután elszökött Szíriából, de menedékjogot nem kaptak, és most terrorizmus finanszírozása ellenük a vád. ","shortLead":"A pár menedékjogot kért, miután elszökött Szíriából, de menedékjogot nem kaptak, és most terrorizmus finanszírozása...","id":"20180828_Vadat_emeltek_egy_kurd_par_ellen_Csongrad_megyeben_mert_a_Kurd_Munkaspart_tagjai_voltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a250d999-3067-448c-8707-ef14192bc899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26709cc8-1d75-4baa-9a76-49c691dc9a4c","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Vadat_emeltek_egy_kurd_par_ellen_Csongrad_megyeben_mert_a_Kurd_Munkaspart_tagjai_voltak","timestamp":"2018. augusztus. 28. 14:25","title":"Vádat emeltek egy kurd pár ellen Csongrád megyében, mert a Kurd Munkáspárt tagjai voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a4117c-15c7-488f-b194-c3ad9c3fab7f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hajó szinte tökéletes állapotban maradt meg Czerskben, a Visztula egykori medrében, bár a folyó ma már 60-70 kilométerrel keletebbre folyik. ","shortLead":"A hajó szinte tökéletes állapotban maradt meg Czerskben, a Visztula egykori medrében, bár a folyó ma már 60-70...","id":"20180828_Fotok_Talaltak_egy_XV_szazadi_fahajot_Lengyelorszagban_a_foldben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8a4117c-15c7-488f-b194-c3ad9c3fab7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cfd2470-a34b-43da-b4dc-ecc739152f78","keywords":null,"link":"/tudomany/20180828_Fotok_Talaltak_egy_XV_szazadi_fahajot_Lengyelorszagban_a_foldben","timestamp":"2018. augusztus. 28. 11:31","title":"Fotók: Találtak egy XV. századi fahajót Lengyelországban a földben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5566ae2-d9bc-48e2-863b-52357f124098","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szakértők szerint Oroszország megpróbálja visszaszerezni irányítását az egyre függetlenedő ukrán ortodox egyház felett.","shortLead":"Szakértők szerint Oroszország megpróbálja visszaszerezni irányítását az egyre függetlenedő ukrán ortodox egyház felett.","id":"20180828_Kibertamadas_erte_tobb_orosz_ortodox_vallasi_vezeto_email_fiokjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5566ae2-d9bc-48e2-863b-52357f124098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b8e5618-a1b1-4b4b-99f3-d6f266fd87f4","keywords":null,"link":"/vilag/20180828_Kibertamadas_erte_tobb_orosz_ortodox_vallasi_vezeto_email_fiokjat","timestamp":"2018. augusztus. 28. 08:37","title":"Kibertámadás érte több orosz ortodox vallási vezető e-mail-fiókját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4932da79-0080-476c-8b42-d9a6a8989d2b","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Palkovics László jelenlegi innovációs miniszter vette védelmébe még tanszékvezetőként a Rezesova-ügybe később belebukott szakértőt, Rogán Antal pedig a gazdagoknak járó előnyök miatt háborgott, mikor házi őrizetbe került a szlovák milliomosnő – ilyen mozzanatai is voltak az évtized legemlékezetesebb közlekedési bűnügyének. Vagy emlékszik még a vodkára, amit Rezesova állítólag csak azért ivott meg, mert víznek nézte a felborult BMW-ben? Összeszedtünk az ügy tanulságos, máig ható fordulatait abból az alkalomból, hogy kedden reggel Eva Rezesova maga mögött hagyja a börtönt.","shortLead":"Palkovics László jelenlegi innovációs miniszter vette védelmébe még tanszékvezetőként a Rezesova-ügybe később...","id":"20180828_Mikor_a_helikopterezo_Rogan_meg_a_luxus_ellen_agalt__a_Rezesovaugy_5_emlekezetes_fordulata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4932da79-0080-476c-8b42-d9a6a8989d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeefc15d-fc03-4a6a-a4cd-1cdf278939a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Mikor_a_helikopterezo_Rogan_meg_a_luxus_ellen_agalt__a_Rezesovaugy_5_emlekezetes_fordulata","timestamp":"2018. augusztus. 28. 06:30","title":"Amikor a helikopterező Rogán Antal a luxus ellen ágált – a Rezesova-ügy 5 pikáns fordulata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3949d51a-ad7c-4d8d-bd9b-5241c9eb49fb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó legdrágább modellje az ígéretek szerint mind a hétköznapokban, mind a versenypályán a korábbiaknál jobb vezetési élményt biztosít.","shortLead":"A japán gyártó legdrágább modellje az ígéretek szerint mind a hétköznapokban, mind a versenypályán a korábbiaknál jobb...","id":"20180828_uj_hibrid_szupersportauto_2019es_honda_nsx_senna_szuzuka_versenypalya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3949d51a-ad7c-4d8d-bd9b-5241c9eb49fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2909a69-d908-4a6f-a6cf-69027454259d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180828_uj_hibrid_szupersportauto_2019es_honda_nsx_senna_szuzuka_versenypalya","timestamp":"2018. augusztus. 28. 08:21","title":"Új hibrid szupersportautó, íme a gyorsabb 2019-es Honda NSX","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf8b8dc-b723-4580-a10c-574a00cabbd1","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Ma lenne 60 éves Michael Jackson, aki ellentmondásos élete során nemcsak a könnyűzenére hatott elemien, de felforgatott mindent, amit előtte a videóklip műfajáról gondoltunk. A Thriller szakadt zombiköpönyegéből bújtak elő napjaink sztárrendezői, és a pop királyának örökségét látjuk akkor is, ha elindítunk egy random videóklipet.","shortLead":"Ma lenne 60 éves Michael Jackson, aki ellentmondásos élete során nemcsak a könnyűzenére hatott elemien, de felforgatott...","id":"20180829_Michael_Jackson_60_a_pop_kiralya_aki_megreformalta_a_videoklipeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eaf8b8dc-b723-4580-a10c-574a00cabbd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3616d3cd-69d7-4927-b72b-49ead1c9db0a","keywords":null,"link":"/kultura/20180829_Michael_Jackson_60_a_pop_kiralya_aki_megreformalta_a_videoklipeket","timestamp":"2018. augusztus. 29. 20:00","title":"Jöttek a zombik, és megváltozott minden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]