Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"481c348f-a43d-4c42-a545-dc5bc5fff93c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy 22 éves brit srác alakította át ezt a klasszikus Minit valóságos rakétává.","shortLead":"Egy 22 éves brit srác alakította át ezt a klasszikus Minit valóságos rakétává.","id":"20180827_mini_tuning_360_loero","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=481c348f-a43d-4c42-a545-dc5bc5fff93c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa85b864-e9a8-4c6b-bb40-0120dd3903c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180827_mini_tuning_360_loero","timestamp":"2018. augusztus. 28. 09:21","title":"360 lóerős most ez a széttuningolt kis Mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82eb1528-d618-4b14-ba12-d911f5e3dfb3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak kevesen fogadtak volna arra, hogy pont a Microsoft használ majd Pentium processzort a Surface Góban. Állítólag visszautasíthatatlan ajánlatot kapott az Inteltől.","shortLead":"Csak kevesen fogadtak volna arra, hogy pont a Microsoft használ majd Pentium processzort a Surface Góban. Állítólag...","id":"20180829_microsoft_surface_go_intel_pentium_processzorral_arm_helyett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82eb1528-d618-4b14-ba12-d911f5e3dfb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4fa328f-9bd4-4281-a998-eaafaa3d88d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180829_microsoft_surface_go_intel_pentium_processzorral_arm_helyett","timestamp":"2018. augusztus. 29. 17:03","title":"Ez furcsa: pont a Microsoft nem bízik a Windows 10 on ARM sikerében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4801745b-9c02-4d9c-95c9-9eeb389c946a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Állítása szerint ötször is segítséget kért, de elégtelen volt az ellátás, amelyet 19 hónapos lánya kapott. A kislány hat nappal a kiengedésük után meghalt.","shortLead":"Állítása szerint ötször is segítséget kért, de elégtelen volt az ellátás, amelyet 19 hónapos lánya kapott. A kislány...","id":"20180829_Az_anyuka_szerint_az_elegtelen_ellatas_miatt_halt_meg_kislanya_a_texasi_menekulttaborban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4801745b-9c02-4d9c-95c9-9eeb389c946a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e776ff2e-b41a-4abe-97e2-de413edb22c2","keywords":null,"link":"/vilag/20180829_Az_anyuka_szerint_az_elegtelen_ellatas_miatt_halt_meg_kislanya_a_texasi_menekulttaborban","timestamp":"2018. augusztus. 29. 08:18","title":"Anyukája szerint az elégtelen ellátás miatt halt meg egy kislány a texasi menekülttáborban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ef2c99a-e2bf-4564-ba55-1aad1c054ec2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi ügyvédje szerint nincsenek olyan bizonyítékok, amelyek egyértelműen bizonyítanák az illető bűnösségét. \r

","shortLead":"A férfi ügyvédje szerint nincsenek olyan bizonyítékok, amelyek egyértelműen bizonyítanák az illető bűnösségét. \r

","id":"20180829_A_Terez_koruti_robbantas_gyanusitottjanak_felmenteset_kerte_a_vedo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ef2c99a-e2bf-4564-ba55-1aad1c054ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b17a35c9-9dc7-439c-85b2-a0ee89e09631","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_A_Terez_koruti_robbantas_gyanusitottjanak_felmenteset_kerte_a_vedo","timestamp":"2018. augusztus. 29. 13:43","title":"A Teréz körúti robbantás gyanúsítottjának felmentését kérte a védő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fe4bfdd-4dcd-4521-9ee1-5ba1ac59dc15","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Hogyan találhatunk rá belső nyugalmunkra, miként küzdhetünk meg a stresszel és szorongással?","shortLead":"Hogyan találhatunk rá belső nyugalmunkra, miként küzdhetünk meg a stresszel és szorongással?","id":"20180829_Hat_egyszeru_szokas_hogy_megeljuk_a_jelent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fe4bfdd-4dcd-4521-9ee1-5ba1ac59dc15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3d2d059-6138-4358-adcd-ce6c58a48b8f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180829_Hat_egyszeru_szokas_hogy_megeljuk_a_jelent","timestamp":"2018. augusztus. 29. 08:30","title":"Hat egyszerű szokás, hogy megéljük a jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82623b40-90ce-43cd-8998-fa8b383cd191","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus most tényleg azt mondta, hogy a közös indulást támogatja. ","shortLead":"A politikus most tényleg azt mondta, hogy a közös indulást támogatja. ","id":"20180828_Karacsony_az_MSZPvel_kozosen_futna_neki_az_EPvalasztasoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82623b40-90ce-43cd-8998-fa8b383cd191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"916b75b4-dcc7-45d6-b924-a71a9e6f1192","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Karacsony_az_MSZPvel_kozosen_futna_neki_az_EPvalasztasoknak","timestamp":"2018. augusztus. 28. 07:49","title":"Karácsony az MSZP-vel közösen futna neki az EP-választásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e3f69b3-4d45-4643-834e-09135a5a70bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Völner Pál szerint egyébként a bírákat kizárólag szakmai tudás és rátermettség alapján választják ki.","shortLead":"Völner Pál szerint egyébként a bírákat kizárólag szakmai tudás és rátermettség alapján választják ki.","id":"20180827_A_birak_kinevezeserol_kerdeztek_kommunistazassal_valaszolt_az_igazsagugyi_miniszterium_allamtitkara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e3f69b3-4d45-4643-834e-09135a5a70bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c288314-1da1-489d-87cf-7a0bfd241fab","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_A_birak_kinevezeserol_kerdeztek_kommunistazassal_valaszolt_az_igazsagugyi_miniszterium_allamtitkara","timestamp":"2018. augusztus. 27. 19:03","title":"A bírák kinevezéséről kérdezték, kommunistázással válaszolt az igazságügyi minisztérium államtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rétvári Bence hosszan fejtegette az igazgatóválasztás jogi feltételeit, éppen csak a kérdésre nem válaszolt.","shortLead":"Rétvári Bence hosszan fejtegette az igazgatóválasztás jogi feltételeit, éppen csak a kérdésre nem válaszolt.","id":"20180827_Most_sem_kapott_valaszt_az_ellenzek_arra_hogy_miert_valtottak_le_a_debreceni_gimnazium_igazgatojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85f6bc91-d502-45c4-94f3-3cf2e3e5086f","keywords":null,"link":"/itthon/20180827_Most_sem_kapott_valaszt_az_ellenzek_arra_hogy_miert_valtottak_le_a_debreceni_gimnazium_igazgatojat","timestamp":"2018. augusztus. 27. 19:18","title":"Most sem kapott választ az ellenzék arra, hogy miért váltották le a debreceni gimnázium igazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]