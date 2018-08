Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07b4452a-b163-448c-bc2a-5bda88d030d5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Különleges videót ígérnek, este teszik közzé.","shortLead":"Különleges videót ígérnek, este teszik közzé.","id":"20180830_telekom_veszprem_2rule_hummel_mezbemutato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07b4452a-b163-448c-bc2a-5bda88d030d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57947f02-5872-43f0-84a6-b59bef6ce657","keywords":null,"link":"/sport/20180830_telekom_veszprem_2rule_hummel_mezbemutato","timestamp":"2018. augusztus. 30. 12:45","title":"Megmutatja a Veszprém a 2Rule-szerelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccbff47d-7aa2-4b92-8146-bd1c33099461","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Halászhálóba akadtak, a tetemek között veszélyeztetett faj egyedei is vannak.","shortLead":"Halászhálóba akadtak, a tetemek között veszélyeztetett faj egyedei is vannak.","id":"20180829_Tobb_szaz_elpusztult_teknost_talaltak_Mexiko_deli_partjainal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccbff47d-7aa2-4b92-8146-bd1c33099461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"629ef26d-d4f0-408b-bc99-08b230074470","keywords":null,"link":"/elet/20180829_Tobb_szaz_elpusztult_teknost_talaltak_Mexiko_deli_partjainal","timestamp":"2018. augusztus. 29. 21:03","title":"Több száz elpusztult teknőst találtak Mexikó déli partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4801745b-9c02-4d9c-95c9-9eeb389c946a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Állítása szerint ötször is segítséget kért, de elégtelen volt az ellátás, amelyet 19 hónapos lánya kapott. 