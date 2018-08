Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85d2f197-90d0-44f0-9a3f-62496213579c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik nagy kiszivárogtató tette fel a netre azt a rövid klipet, amelyik megmutatja, hogyan is kell elképzelni az LG új csúcstelefonját, a V40-et.","shortLead":"Az egyik nagy kiszivárogtató tette fel a netre azt a rövid klipet, amelyik megmutatja, hogyan is kell elképzelni az LG...","id":"20180828_renderelt_video_lg_v40","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85d2f197-90d0-44f0-9a3f-62496213579c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8acc45c-8bdb-41b2-8ede-02a606aff6c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180828_renderelt_video_lg_v40","timestamp":"2018. augusztus. 28. 17:03","title":"Nagyfelbontású videó: ilyen lehet majd az új, ötkamerás LG-csúcstelefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e05350e6-2e4a-48da-a33c-7b14b347ddc2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Még mindig gond a munkaerőhiány, a hatóságok pedig sokak szerint túl szigorúan büntetnek.","shortLead":"Még mindig gond a munkaerőhiány, a hatóságok pedig sokak szerint túl szigorúan büntetnek.","id":"20180829_Nagyobb_forgalom_es_rengeteg_ellenorzes_ilyen_volt_a_balatoni_vendeglatosok_nyara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e05350e6-2e4a-48da-a33c-7b14b347ddc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5348a274-d732-4644-a15b-42eaf92a6409","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Nagyobb_forgalom_es_rengeteg_ellenorzes_ilyen_volt_a_balatoni_vendeglatosok_nyara","timestamp":"2018. augusztus. 29. 17:54","title":"Nagyobb forgalom és rengeteg ellenőrzés: ilyen volt a balatoni vendéglátósok nyara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91638c17-b209-4640-b026-7dea369060ab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rendszeresen jár sétálni a Vásárhely-környéki mezőkre, mondja el cukiság-videójában Lázár, aki két kutyája összeszoktatásán is dolgozik.","shortLead":"Rendszeresen jár sétálni a Vásárhely-környéki mezőkre, mondja el cukiság-videójában Lázár, aki két kutyája...","id":"20180829_Terepjaroval_hatalmas_turabottal_vagott_neki_Lazar_az_alfoldi_tajnak__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91638c17-b209-4640-b026-7dea369060ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8384e4-c647-4ead-9eb5-18601493e6ff","keywords":null,"link":"/elet/20180829_Terepjaroval_hatalmas_turabottal_vagott_neki_Lazar_az_alfoldi_tajnak__video","timestamp":"2018. augusztus. 29. 10:16","title":"Terepjáróval, hatalmas túrabottal vágott neki Lázár az alföldi tájnak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zamárdiban, a Strand Fesztiválon csapatták.","shortLead":"Zamárdiban, a Strand Fesztiválon csapatták.","id":"20180829_Dzsudzsak_a_baratjaval_Szijjartoval_szelfizett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c4ab04-0555-4171-bd76-6c5ef45567d6","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Dzsudzsak_a_baratjaval_Szijjartoval_szelfizett","timestamp":"2018. augusztus. 29. 13:50","title":"Dzsudzsák a barátjával, Szijjártóval szelfizett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a547316f-ec00-4d8e-beae-fdaa40bdd54f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jackson vagyonkezelői több pénzhez jutnak a jogdíjakból és a merchandise termékekből most, mint amennyi pénze volt a popsztárnak az utolsó hónapjaiban.","shortLead":"Jackson vagyonkezelői több pénzhez jutnak a jogdíjakból és a merchandise termékekből most, mint amennyi pénze volt...","id":"20180829_Michael_Jackson_meg_most_is_milliokat_keres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a547316f-ec00-4d8e-beae-fdaa40bdd54f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a06b13d0-91d2-48cc-aefb-db062ac65e7e","keywords":null,"link":"/kultura/20180829_Michael_Jackson_meg_most_is_milliokat_keres","timestamp":"2018. augusztus. 29. 16:30","title":"Jacko óriási adósságot halmozott fel élete végére, örökösei viszont fürdenek a milliókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2e7b93-8140-47ec-a308-0074a89363f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A villamosfelújításokat befejezik az iskolakezdésre – ígérte a BKK, de a pályák mellett futó utakon még dolgozni fognak, így borítékolhatók a dugók, pláne, hogy még mindig tart a metrópótlás. Azok sem ússzák meg könnyen, akik az agglomerációból hozzák majd be a gyereküket – a Csepel-sziget például már most elesett. Körbenéztünk Budapesten, hogyan állnak a nyár nagy felújításai. ","shortLead":"A villamosfelújításokat befejezik az iskolakezdésre – ígérte a BKK, de a pályák mellett futó utakon még dolgozni...","id":"20180829_Orult_hajsza_kell_hogy_tanevkezdesre_ne_legyen_kaosz_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a2e7b93-8140-47ec-a308-0074a89363f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee6c81b-a291-4580-9659-e9feb7e5aaac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Orult_hajsza_kell_hogy_tanevkezdesre_ne_legyen_kaosz_Budapesten","timestamp":"2018. augusztus. 29. 11:15","title":"Őrült hajsza kell, hogy tanévkezdésre ne legyen káosz egész Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f333646e-844a-490e-863e-deb56f303122","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A látszólag háttérbe vonult Vona Gábor bejelentkezett a Jobbik EP-választási listavezetőjének – állítja a Magyar Idők a címlapján. A hvg.hu kisegítette a napilapot, és megkérdezte az érintettet is.","shortLead":"A látszólag háttérbe vonult Vona Gábor bejelentkezett a Jobbik EP-választási listavezetőjének – állítja a Magyar Idők...","id":"20180829_Vona_Gabor_EPkepviselokent_folytatja_A_valosag_ezzel_szemben_az","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f333646e-844a-490e-863e-deb56f303122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40017806-986c-4369-a3a1-46656437760d","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Vona_Gabor_EPkepviselokent_folytatja_A_valosag_ezzel_szemben_az","timestamp":"2018. augusztus. 29. 13:59","title":"Vona Gábor EP-képviselőként folytatja? A valóság ezzel szemben az...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab71d5a1-dca8-4b74-8f83-62d42ff2b25f","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Az MSZP – Összefogás Zuglóért Egyesület frakciójának támogatásával átment, hogy az ARC plakátkiállítást Zuglóban, az Örs vezér útján tartsák meg idén – tudta meg a hvg.hu. Erről csütörtök reggel döntött a bizottság, amelynek fideszes frakciója azért még megpróbálta megfúrni a javaslatot előterjesztési problémákra hivatkozva. Szeptember végén így idén is nyit a rendezvény, amely korábban is bátran, kemény politikai véleményeknek is helyt adva hozta a legjobb alkotásokat.\r

\r

","shortLead":"Az MSZP – Összefogás Zuglóért Egyesület frakciójának támogatásával átment, hogy az ARC plakátkiállítást Zuglóban...","id":"20180830_Eldolt_Zuglo_rabolintott_az_ARC_plakatkiallitas_helyszinere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab71d5a1-dca8-4b74-8f83-62d42ff2b25f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbe883c7-1b01-407c-a74c-c749c26a7a7b","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Eldolt_Zuglo_rabolintott_az_ARC_plakatkiallitas_helyszinere","timestamp":"2018. augusztus. 30. 10:43","title":"Eldőlt: Zugló rábólintott az ARC plakátkiállítás helyszínére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]