[{"available":true,"c_guid":"d6f7db47-2143-45bd-9436-3a6088d03a8b","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Egy frissítésnek köszönhetően azt is jelzi mostantól a népszerű videómegosztó, ki mennyi időt tölt el a YouTube-on. Az idő megjelenítése mellett a szolgáltatás segítséget is ajánl annak, aki úgy érzi, ideje visszavenni kicsit.","shortLead":"Egy frissítésnek köszönhetően azt is jelzi mostantól a népszerű videómegosztó, ki mennyi időt tölt el a YouTube-on...","id":"20180830_youtube_fuggoseg_youtubeon_toltott_ido_megtekintesi_ido_ertesitesek_nemitasa_digital_wellbeing_android_pie","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6f7db47-2143-45bd-9436-3a6088d03a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b2ce8a0-3782-4f74-bc0c-d8f1e5e483b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180830_youtube_fuggoseg_youtubeon_toltott_ido_megtekintesi_ido_ertesitesek_nemitasa_digital_wellbeing_android_pie","timestamp":"2018. augusztus. 30. 07:02","title":"Mutatunk valamit a YouTube-on: itt nézheti meg, ön mennyi időt videózik el naponta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c801a65d-824d-4069-b4ae-7fa048fee366","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ma már nemcsak a kisüzemi főzdék, hanem a nagy gyárak is különlegességekkel bővítik a kínálatukat. Míg tíz éve szinte csak az olcsó sörök fogytak Magyarországon, ma már megéri innovatív termékeket fejleszteni.","shortLead":"Ma már nemcsak a kisüzemi főzdék, hanem a nagy gyárak is különlegességekkel bővítik a kínálatukat. Míg tíz éve szinte...","id":"20180830_Finnyassagunknak_koszonheto_a_soripar_egeszseges_fejlodese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c801a65d-824d-4069-b4ae-7fa048fee366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d3439e4-971d-4794-8528-dbf1347d4443","keywords":null,"link":"/kkv/20180830_Finnyassagunknak_koszonheto_a_soripar_egeszseges_fejlodese","timestamp":"2018. augusztus. 30. 10:14","title":"Finnyásságunknak köszönhető a söripar egészséges fejlődése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c9f0ae-4400-481d-8296-5519392a2bcf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megmutatták a franciák újdonságukat, amely Oroszországban fog készülni. ","shortLead":"Megmutatták a franciák újdonságukat, amely Oroszországban fog készülni. ","id":"20180829_Itt_a_Renault_Arkana_a_marka_sportos_SUVja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18c9f0ae-4400-481d-8296-5519392a2bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59042839-8db8-4a83-bc2a-f5c278152d77","keywords":null,"link":"/cegauto/20180829_Itt_a_Renault_Arkana_a_marka_sportos_SUVja","timestamp":"2018. augusztus. 29. 09:23","title":"Itt a Renault Arkana, a márka legformásabb SUV-ja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ef2c99a-e2bf-4564-ba55-1aad1c054ec2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi ügyvédje szerint nincsenek olyan bizonyítékok, amelyek egyértelműen bizonyítanák az illető bűnösségét. \r

","shortLead":"A férfi ügyvédje szerint nincsenek olyan bizonyítékok, amelyek egyértelműen bizonyítanák az illető bűnösségét. \r

","id":"20180829_A_Terez_koruti_robbantas_gyanusitottjanak_felmenteset_kerte_a_vedo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ef2c99a-e2bf-4564-ba55-1aad1c054ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b17a35c9-9dc7-439c-85b2-a0ee89e09631","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_A_Terez_koruti_robbantas_gyanusitottjanak_felmenteset_kerte_a_vedo","timestamp":"2018. augusztus. 29. 13:43","title":"A Teréz körúti robbantás gyanúsítottjának felmentését kérte a védő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d94c293-932c-448f-b04a-1660d4016899","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Luxusapartmanok épülnek a legendás klub helyén. ","shortLead":"Luxusapartmanok épülnek a legendás klub helyén. ","id":"20180829_Bezar_a_Kuplung_eladtak_a_telket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d94c293-932c-448f-b04a-1660d4016899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3718167-99d5-4d7d-abd1-3a8c212aa1d6","keywords":null,"link":"/kultura/20180829_Bezar_a_Kuplung_eladtak_a_telket","timestamp":"2018. augusztus. 29. 09:40","title":"Bezár a Kuplung, lebontják az épületet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c880ac-e00b-4de4-9633-2aeb1b4ddf10","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szerinte alapvető szabadságjogok kerülnek veszélybe, ha a demokraták megnyerik a novemberben esedékes voksolást.","shortLead":"Szerinte alapvető szabadságjogok kerülnek veszélybe, ha a demokraták megnyerik a novemberben esedékes voksolást.","id":"20180829_donald_trump_amerikai_elnok_eroszak_gyulolet_felidos_valasztasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10c880ac-e00b-4de4-9633-2aeb1b4ddf10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc7cac8-c864-4e89-a986-f93deddaedbd","keywords":null,"link":"/vilag/20180829_donald_trump_amerikai_elnok_eroszak_gyulolet_felidos_valasztasok","timestamp":"2018. augusztus. 29. 19:41","title":"Erőszakkal riogat Trump a félidős választások előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyot gyengült ma a forint.","shortLead":"Nagyot gyengült ma a forint.","id":"20180829_Ujra_325_forint_egy_euro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db0255ee-c612-47a0-acca-b188bbd4b5ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Ujra_325_forint_egy_euro","timestamp":"2018. augusztus. 29. 15:46","title":"Újra 325 forint egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758ac69c-1a75-4732-8ea4-064ece72d98d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Utolsó börtönnapját a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet budapesti, Nagy Ignác utcai épületében töltötte Eva Rezesova. A dúsgazdag szlovák családból származó, most 41 éves nő mintarabként, jó magaviseletének köszönhetően szabadult 3 évvel eredeti büntetése lejárta előtt.","shortLead":"Utolsó börtönnapját a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet budapesti, Nagy Ignác utcai épületében töltötte Eva...","id":"20180828_Igy_szabadult_Rezesova","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=758ac69c-1a75-4732-8ea4-064ece72d98d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c44e10d-49c3-4989-a4bb-27cc82972d80","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Igy_szabadult_Rezesova","timestamp":"2018. augusztus. 28. 11:29","title":"Egyetlen kérdésre sem válaszolt a börtönből kijövet Eva Rezesova – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]