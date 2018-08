Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78ddfbc8-e86a-4f1c-8618-13af30051577","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alkotmányellenes a vízgazdálkodási törvény júliusban megszavazott módosítása – mondta ki Áder János köztársasági elnök indítványa nyomán az Alkotmánybíróság szerdán közzétett határozatában.","shortLead":"Alkotmányellenes a vízgazdálkodási törvény júliusban megszavazott módosítása – mondta ki Áder János köztársasági elnök...","id":"20180829_Alkotmanyellenes_a_kutfurasrol_szolo_torveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78ddfbc8-e86a-4f1c-8618-13af30051577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53cca9f3-d066-4b98-890f-187414553f32","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Alkotmanyellenes_a_kutfurasrol_szolo_torveny","timestamp":"2018. augusztus. 29. 10:02","title":"Alkotmányellenes a kútfúrásról szóló törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83301157-d27f-435d-bbcf-2971e09a80a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megjelent a videó a magyar kormányfő és az olasz belügyminiszter, Matteo Salvini keddi találkozójáról. ","shortLead":"Megjelent a videó a magyar kormányfő és az olasz belügyminiszter, Matteo Salvini keddi találkozójáról. ","id":"20180829_Orban_Salvini_kiemelt_tiszteletet_elvez_Magyarorszagon__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83301157-d27f-435d-bbcf-2971e09a80a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1733338f-8ab3-48cf-b866-d655ae0c0b0c","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Orban_Salvini_kiemelt_tiszteletet_elvez_Magyarorszagon__video","timestamp":"2018. augusztus. 29. 10:18","title":"Orbán: Salvini kiemelt tiszteletet élvez Magyarországon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4acf4584-4463-4a80-a6a5-38a39278ea1e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az Oxfordi Egyetemen kifejlesztett módszer az artériákat körülvevő zsírszöveteket elemzik, mindezt szúrás vagy vágás nélkül: elég hozzá egy CT-felvétel.","shortLead":"Az Oxfordi Egyetemen kifejlesztett módszer az artériákat körülvevő zsírszöveteket elemzik, mindezt szúrás vagy vágás...","id":"20180829_Kepes_megjosolni_egy_esetleges_szivroham_kockazatat_egy_uj_diagnosztikai_eljaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4acf4584-4463-4a80-a6a5-38a39278ea1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deed4204-5c34-4c9d-b3f5-fc0b23b9f026","keywords":null,"link":"/tudomany/20180829_Kepes_megjosolni_egy_esetleges_szivroham_kockazatat_egy_uj_diagnosztikai_eljaras","timestamp":"2018. augusztus. 29. 17:30","title":"Már évekkel előre képes megjósolni egy esetleges szívrohamot egy új eljárás ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cfc79ab-7ff1-4451-86a9-ddc0ba2e148a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok mindent és mindenkit bírált már valami miatt Donald Trump, a technológiai vállalatok azonban nagyrészt elkerülték az amerikai elnök ezen, a legtöbbször korántsem visszafogott gondolatait. Most fordult a kocka, és új ellenség született: a Google. ","shortLead":"Sok mindent és mindenkit bírált már valami miatt Donald Trump, a technológiai vállalatok azonban nagyrészt elkerülték...","id":"20180828_donald_trump_google_kereso_baloldali_mediumok_manipulacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cfc79ab-7ff1-4451-86a9-ddc0ba2e148a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e00c90-5098-4ec2-a439-f0064d795516","keywords":null,"link":"/tudomany/20180828_donald_trump_google_kereso_baloldali_mediumok_manipulacio","timestamp":"2018. augusztus. 28. 18:24","title":"Trump hadat üzent a Google-nek, szerinte manipulálják a kereséseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e971c824-86b6-44c3-8862-11fb5155b9cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem zavarta őket a forgalom, Macron pedig a végén még ajándékot is kapott.","shortLead":"Nem zavarta őket a forgalom, Macron pedig a végén még ajándékot is kapott.","id":"20180830_Biciklivel_jarta_korbe_Koppenhagat_Emmanuel_Macron_es_a_dan_miniszterelnok__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e971c824-86b6-44c3-8862-11fb5155b9cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feabf95e-2ef4-4eba-b447-68777bc61dfb","keywords":null,"link":"/elet/20180830_Biciklivel_jarta_korbe_Koppenhagat_Emmanuel_Macron_es_a_dan_miniszterelnok__video","timestamp":"2018. augusztus. 30. 12:46","title":"Biciklivel járta körbe Koppenhágát Emmanuel Macron és a dán miniszterelnök – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b891842-3996-4413-98da-e87b853e7bde","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A X-akták 25. évfordulója alkalmából a sorozat két főhőséről mintázott játékbabákat dob piacra a Mattel.","shortLead":"A X-akták 25. évfordulója alkalmából a sorozat két főhőséről mintázott játékbabákat dob piacra a Mattel.","id":"20180830_Barbiebabakent_ter_vissza_Mulder_es_Scully_ugynok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b891842-3996-4413-98da-e87b853e7bde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be45ff1-c331-4252-9ddb-7c014d69d7c6","keywords":null,"link":"/elet/20180830_Barbiebabakent_ter_vissza_Mulder_es_Scully_ugynok","timestamp":"2018. augusztus. 30. 14:05","title":"Barbie-babaként tér vissza Mulder és Scully ügynök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f7db47-2143-45bd-9436-3a6088d03a8b","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Egy frissítésnek köszönhetően azt is jelzi mostantól a népszerű videómegosztó, ki mennyi időt tölt el a YouTube-on. Az idő megjelenítése mellett a szolgáltatás segítséget is ajánl annak, aki úgy érzi, ideje visszavenni kicsit.","shortLead":"Egy frissítésnek köszönhetően azt is jelzi mostantól a népszerű videómegosztó, ki mennyi időt tölt el a YouTube-on...","id":"20180830_youtube_fuggoseg_youtubeon_toltott_ido_megtekintesi_ido_ertesitesek_nemitasa_digital_wellbeing_android_pie","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6f7db47-2143-45bd-9436-3a6088d03a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b2ce8a0-3782-4f74-bc0c-d8f1e5e483b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180830_youtube_fuggoseg_youtubeon_toltott_ido_megtekintesi_ido_ertesitesek_nemitasa_digital_wellbeing_android_pie","timestamp":"2018. augusztus. 30. 07:02","title":"Mutatunk valamit a YouTube-on: itt nézheti meg, ön mennyi időt videózik el naponta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d951386-afde-4aea-b0e3-96a40e1afaca","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Átlagosan két hónappal hosszabbítja meg a páciensek életét az agresszív agydaganat, a glioblastoma elpusztítására alkalmazott lézerkezelés a kemoterápiához képest visszatérő tumor esetében – állapították meg a Washington Egyetem orvostudományi karának kutatói.","shortLead":"Átlagosan két hónappal hosszabbítja meg a páciensek életét az agresszív agydaganat, a glioblastoma elpusztítására...","id":"20180829_agydaganat_glioblastoma_lezerkezeles_hatasa_kemoterapia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d951386-afde-4aea-b0e3-96a40e1afaca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e191a85-4c33-47e6-a95c-60b29187404a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180829_agydaganat_glioblastoma_lezerkezeles_hatasa_kemoterapia","timestamp":"2018. augusztus. 29. 06:03","title":"Egy lépés előre: tovább élhet, aki kemoterápia helyett lézerkezelést kér a leggyakoribb agydaganat ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]