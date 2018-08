Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc5ab7ce-a103-4b65-9846-4a8f276ae53a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A franciák elüldözték a kagylótelepekre rájáró briteket. ","shortLead":"A franciák elüldözték a kagylótelepekre rájáró briteket. ","id":"20180829_Hajokkal_mentek_neki_a_francia_halaszok_a_briteknek_a_La_Manchecsatornaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc5ab7ce-a103-4b65-9846-4a8f276ae53a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a54726b-6f24-4e95-9685-12c8217e480c","keywords":null,"link":"/vilag/20180829_Hajokkal_mentek_neki_a_francia_halaszok_a_briteknek_a_La_Manchecsatornaban","timestamp":"2018. augusztus. 29. 06:11","title":"Nekimentek a francia halászok a briteknek, tengeri csatában űzték el őket ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ddfbc8-e86a-4f1c-8618-13af30051577","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alkotmányellenes a vízgazdálkodási törvény júliusban megszavazott módosítása – mondta ki Áder János köztársasági elnök indítványa nyomán az Alkotmánybíróság szerdán közzétett határozatában.","shortLead":"Alkotmányellenes a vízgazdálkodási törvény júliusban megszavazott módosítása – mondta ki Áder János köztársasági elnök...","id":"20180829_Alkotmanyellenes_a_kutfurasrol_szolo_torveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78ddfbc8-e86a-4f1c-8618-13af30051577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53cca9f3-d066-4b98-890f-187414553f32","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Alkotmanyellenes_a_kutfurasrol_szolo_torveny","timestamp":"2018. augusztus. 29. 10:02","title":"Alkotmányellenes a kútfúrásról szóló törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"749de6df-ddfb-46fd-85c6-c8b6eb3aef2b","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Végleg búcsút inthet a Nemzeti Választási Bizottságnak a bírságkirályként elhíresült Patyi András, aki nemrég az elnöki posztjáról már leköszönt – ezt jósolta Litresits András, a testület MSZP által delegált tagja az NVB szerdai ülése előtt, de a távozás nem történt meg. ","shortLead":"Végleg búcsút inthet a Nemzeti Választási Bizottságnak a bírságkirályként elhíresült Patyi András, aki nemrég az elnöki...","id":"20180829_Elbucsuzhat_a_birsagkiraly_Patyi_Andras_az_elnoki_pozicio_utan_a_tagsagrol_is_lemond","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=749de6df-ddfb-46fd-85c6-c8b6eb3aef2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d95c966-12e2-4bc9-83e4-473e574a24e3","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Elbucsuzhat_a_birsagkiraly_Patyi_Andras_az_elnoki_pozicio_utan_a_tagsagrol_is_lemond","timestamp":"2018. augusztus. 29. 11:24","title":"Patyi András maradt az NVB tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117cad3f-a909-4845-82ea-ebfc7cb67bbb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180830_Hazasnak_nyilvanitottak_egy_amerikai_leszbikus_part_harom_honappal_az_egyikuk_halala_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=117cad3f-a909-4845-82ea-ebfc7cb67bbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55c77399-79da-4efc-9b4c-59d51046a6ed","keywords":null,"link":"/elet/20180830_Hazasnak_nyilvanitottak_egy_amerikai_leszbikus_part_harom_honappal_az_egyikuk_halala_utan","timestamp":"2018. augusztus. 30. 09:54","title":"Házasnak nyilvánítottak egy amerikai leszbikus párt három hónappal az egyikük halála után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfc72f90-4a81-4f93-ac14-7a466e96f2ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyelőre nem világos, mi vonzotta a méheket a Times Square-hez közeli egyik utca hotdogárusához. ","shortLead":"Egyelőre nem világos, mi vonzotta a méheket a Times Square-hez közeli egyik utca hotdogárusához. ","id":"20180829_Oriasi_mehraj_fenyegette_egy_New_Yorki_utca_lakoit__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfc72f90-4a81-4f93-ac14-7a466e96f2ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c02d5a7-cb84-45ed-96f3-e157adb411a8","keywords":null,"link":"/elet/20180829_Oriasi_mehraj_fenyegette_egy_New_Yorki_utca_lakoit__video","timestamp":"2018. augusztus. 29. 10:48","title":"Óriási méhraj fenyegette egy New York-i utca lakóit – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a23d8c-fe93-4735-a0de-f8f82a31ae08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő a Bors szerint könnyekig meghatódott, amikor értesült a hírről.","shortLead":"A színésznő a Bors szerint könnyekig meghatódott, amikor értesült a hírről.","id":"20180830_arnold_schwarzenegger_torocsik_mari_alapitvany_plussmaci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08a23d8c-fe93-4735-a0de-f8f82a31ae08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c8d8f5-ed10-4a5d-8427-ba3b85ce149a","keywords":null,"link":"/elet/20180830_arnold_schwarzenegger_torocsik_mari_alapitvany_plussmaci","timestamp":"2018. augusztus. 30. 06:22","title":"Schwarzenegger is csatlakozott Törőcsik Mari alapítványához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b891842-3996-4413-98da-e87b853e7bde","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A X-akták 25. évfordulója alkalmából a sorozat két főhőséről mintázott játékbabákat dob piacra a Mattel.","shortLead":"A X-akták 25. évfordulója alkalmából a sorozat két főhőséről mintázott játékbabákat dob piacra a Mattel.","id":"20180830_Barbiebabakent_ter_vissza_Mulder_es_Scully_ugynok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b891842-3996-4413-98da-e87b853e7bde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be45ff1-c331-4252-9ddb-7c014d69d7c6","keywords":null,"link":"/elet/20180830_Barbiebabakent_ter_vissza_Mulder_es_Scully_ugynok","timestamp":"2018. augusztus. 30. 14:05","title":"Barbie-babaként tér vissza Mulder és Scully ügynök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06369fd3-be25-4bd0-b943-4cde1219c199","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Huszonnégy év óta először versenyez magyar film a velencei filmfesztiválon, Nemes Jeles László Napszálltája ráadásul elképesztően erős mezőnyben mutatkozhat be jövő hétfőn. Az Oscar-díjas Saul fia rendezőjének ezek után tényleg nem marad már hátra, mint Hollywood leigázása.","shortLead":"Huszonnégy év óta először versenyez magyar film a velencei filmfesztiválon, Nemes Jeles László Napszálltája ráadásul...","id":"20180828_Velencei_filmfesztival_nemes_jeles_laszlo_jakab_juli_napszallta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06369fd3-be25-4bd0-b943-4cde1219c199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"871ef310-ad5d-4e61-bb15-3fe38b3627dc","keywords":null,"link":"/kultura/20180828_Velencei_filmfesztival_nemes_jeles_laszlo_jakab_juli_napszallta","timestamp":"2018. augusztus. 28. 17:45","title":"Nemes Jelesnek fenntartják a helyet a legnagyobbak között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]