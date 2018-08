Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a066adce-8809-4f42-81cc-215aca096398","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Amikor megállapítják, hogy mennyi a családi gazdaság tagjainak jövedelme, az adóév utolsó napján meglévő létszám a fontos, ez pedig okozhat problémákat. Ennek a részleteit mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Amikor megállapítják, hogy mennyi a családi gazdaság tagjainak jövedelme, az adóév utolsó napján meglévő létszám...","id":"20180830_Ezert_nem_mindegy_hogy_kit_engednek_be_a_csaladi_gazdasagba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a066adce-8809-4f42-81cc-215aca096398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"598ccdf1-c6b6-416e-9e55-4308c8f7a44e","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180830_Ezert_nem_mindegy_hogy_kit_engednek_be_a_csaladi_gazdasagba","timestamp":"2018. augusztus. 30. 12:35","title":"Ezért nem mindegy, hogy kit engednek be a családi gazdaságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cbef158-43fc-4e31-a536-4134e6b16047","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nagyrészt budapesti munkahelyekről küld el embereket a Posta.","shortLead":"Nagyrészt budapesti munkahelyekről küld el embereket a Posta.","id":"20180830_Szaz_dolgozot_kirugnak_a_Magyar_Postatol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cbef158-43fc-4e31-a536-4134e6b16047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6102bd4d-d4fa-4000-ae0a-0382431880e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_Szaz_dolgozot_kirugnak_a_Magyar_Postatol","timestamp":"2018. augusztus. 30. 17:44","title":"Száz dolgozót kirúgnak a Magyar Postától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f53f511d-8792-4e00-abf4-0fe725036610","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vujity Tvrtkóval beszélgetett az ATV-n Márki-Zay Péter, aki elkövette azt a végzetes hibát, hogy kétszer is túrós rétest mondott, miközben bizonyára túrós lepényre, a helyi gasztronómiai hírességre gondolt. A helyi fideszes újság szerint ezzel porba tiportak egy szelet vásárhelyiséget, ezért elvárják, hogy a polgármester kövesse meg a vásárhelyi túrós lepényt.","shortLead":"Vujity Tvrtkóval beszélgetett az ATV-n Márki-Zay Péter, aki elkövette azt a végzetes hibát, hogy kétszer is túrós...","id":"20180830_A_vasarhelyi_ujsag_MarkiZay_kovesse_meg_a_helyi_turos_lepenyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f53f511d-8792-4e00-abf4-0fe725036610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f2d7b9a-fb7a-4a71-95fa-e0784689a76e","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_A_vasarhelyi_ujsag_MarkiZay_kovesse_meg_a_helyi_turos_lepenyt","timestamp":"2018. augusztus. 30. 22:11","title":"Vásárhelyi újság: Márki-Zay kövesse meg a helyi túrós lepényt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7aec74-65d2-4eb6-bab0-adc330d927f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az öt budapesti kaszinóból háromban elvitték a főnyereményt az elmúlt egy hónapban. ","shortLead":"Az öt budapesti kaszinóból háromban elvitték a főnyereményt az elmúlt egy hónapban. ","id":"20180830_Milliokat_vittek_el_Andy_Vajna_kaszinoibol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b7aec74-65d2-4eb6-bab0-adc330d927f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb64918-b4d1-44f8-bf5c-6cb0415b72da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_Milliokat_vittek_el_Andy_Vajna_kaszinoibol","timestamp":"2018. augusztus. 30. 21:40","title":"Milliókat vittek el Andy Vajna kaszinóiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a544dab7-e054-4fe3-8329-dd6025bb48cb","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Hiába kérte egy mozgássérültekből álló társaság és több utas is, hogy a 30-as busz sofőrje engedje le az ilyen helyzetekre a járműbe épített rámpát, az illető „kiskirályként terpeszkedett a vezetőfülkében”. A BKK ugyan máshogy emlékszik a hétfő esti történetre, de az érintetteknek tanúja is van.","shortLead":"Hiába kérte egy mozgássérültekből álló társaság és több utas is, hogy a 30-as busz sofőrje engedje le az ilyen...","id":"20180830_Megvarta_a_buszsofor_a_mozgasserult_csoportot_majd_vegignezte_ahogy_az_utasok_segitenek_a_felszallasban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a544dab7-e054-4fe3-8329-dd6025bb48cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6be7b1f8-5190-4f60-a397-6ea7deabf455","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Megvarta_a_buszsofor_a_mozgasserult_csoportot_majd_vegignezte_ahogy_az_utasok_segitenek_a_felszallasban","timestamp":"2018. augusztus. 30. 12:15","title":"Nem szállt ki a buszsofőr kinyitni a rámpát, megvárta, amíg az utasok beemelik a mozgássérülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f61d3d7b-2a0d-43ce-a064-271c1d355862","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Ha jó az új alaptanterv, akkor rendszerellenes.","shortLead":"Ha jó az új alaptanterv, akkor rendszerellenes.","id":"20180829_Az_Elet_Iskolaja_ahol_Isten_a_tanar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f61d3d7b-2a0d-43ce-a064-271c1d355862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dd073ef-a5d5-4cb4-9415-8aa210e1598b","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Az_Elet_Iskolaja_ahol_Isten_a_tanar","timestamp":"2018. augusztus. 29. 08:50","title":"Tóta W.: Az Élet Iskolája, ahol Isten a tanár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b060390-be3f-490d-9e88-2b1e1abf6db4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szélsőjobboldali tüntetők egy csoportja náci karlendítéssel fejezte ki véleményét, a hatóságoknak tíz esetben kellett intézkedniük.","shortLead":"Szélsőjobboldali tüntetők egy csoportja náci karlendítéssel fejezte ki véleményét, a hatóságoknak tíz esetben kellett...","id":"20180829_Chemnitzi_tuntetesek_naci_jelkepek_hasznalata_miatt_is_eljarast_inditott_a_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b060390-be3f-490d-9e88-2b1e1abf6db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d9b6cd9-6ff4-4af9-abbf-b751243fbb9a","keywords":null,"link":"/vilag/20180829_Chemnitzi_tuntetesek_naci_jelkepek_hasznalata_miatt_is_eljarast_inditott_a_rendorseg","timestamp":"2018. augusztus. 29. 15:47","title":"Chemnitzi tüntetések: náci jelképek használata miatt is eljárást indított a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41664f90-a480-4dd7-a0ba-155cb93b547e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A modell reméli, ez segít másoknak elfogadni saját testüket. ","shortLead":"A modell reméli, ez segít másoknak elfogadni saját testüket. ","id":"20180830_Plussize_modell_kerul_a_brit_Cosmopolitan_cimlapjara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41664f90-a480-4dd7-a0ba-155cb93b547e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8df8a66e-1790-4cb8-9459-c2c81d53a7d0","keywords":null,"link":"/elet/20180830_Plussize_modell_kerul_a_brit_Cosmopolitan_cimlapjara","timestamp":"2018. augusztus. 30. 22:21","title":"Plus-size modell kerül a brit Cosmopolitan címlapjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]