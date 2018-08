Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f592e10-2434-40f5-906a-c0651b755916","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volvo publikált egy rövidke videót, egy új koncepcióautóról, amiről pontosan nem derült ki, minek is a prototípusa, de vélhetően egy elektromos, önvezető modellé lehet.","shortLead":"A Volvo publikált egy rövidke videót, egy új koncepcióautóról, amiről pontosan nem derült ki, minek is a prototípusa...","id":"20180828_volvo_360_c","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f592e10-2434-40f5-906a-c0651b755916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1b201a1-3ac7-457e-abea-903f77dfbaf1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180828_volvo_360_c","timestamp":"2018. augusztus. 28. 18:48","title":"Mi lehet ez a Volvo 360, amit a svédek megvillantottak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b9cbf19-98bd-416a-8231-acb40d71bf8a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A porvafélék (Dermestidae) családjába tartozó új bogárfajt fedeztek fel kutatók egy part menti erdőségben Dél-Morvaországban, a Morva és a Thaya folyók összefolyásánál magasodó öreg tölgyfákon.","shortLead":"A porvafélék (Dermestidae) családjába tartozó új bogárfajt fedeztek fel kutatók egy part menti erdőségben...","id":"20180828_uj_bogarfaj_porvafelek_dermestidae_paranovelsis_moravicus_del_morvaorszag_oreg_tolgyfak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b9cbf19-98bd-416a-8231-acb40d71bf8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59ca0302-6e5c-4695-abb4-8b8062b3c80b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180828_uj_bogarfaj_porvafelek_dermestidae_paranovelsis_moravicus_del_morvaorszag_oreg_tolgyfak","timestamp":"2018. augusztus. 28. 21:33","title":"Új bogárfajt fedeztek fel ott, ahol már nem nagyon számítottak ilyesmire a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20b77ea6-78ae-4717-856b-5b44d93e35af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A népszerű négykarikás típus benzines és gázolajos egységeit egyaránt átdolgozták az ABT-nél.","shortLead":"A népszerű négykarikás típus benzines és gázolajos egységeit egyaránt átdolgozták az ABT-nél.","id":"20180829_izompacsirtak_erositokuran_estek_at_az_a4es_audik_abt_tuning_benzinmotor_dizel_tfsi_tdi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20b77ea6-78ae-4717-856b-5b44d93e35af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c993350-1837-4693-bf8e-9b9abee356d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180829_izompacsirtak_erositokuran_estek_at_az_a4es_audik_abt_tuning_benzinmotor_dizel_tfsi_tdi","timestamp":"2018. augusztus. 29. 13:21","title":"Izompacsirták: erősítőkúrán estek át az A4-es Audik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81856466-9be1-497d-b915-f9902bb221e8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 19. század végéig a különféle oktatási intézményekben csak november elején kezdődött meg a tanítás. Hetven éve pedig még az 1-es volt a jeles érdemjegy.\r

Hetven éve pedig...","id":"20180830_Regen_minden_jobb_volt_novemberben_kezdodott_a_tanev","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81856466-9be1-497d-b915-f9902bb221e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119677d6-e911-4b98-a3c9-6ce6d8738423","keywords":null,"link":"/kultura/20180830_Regen_minden_jobb_volt_novemberben_kezdodott_a_tanev","timestamp":"2018. augusztus. 30. 12:04","title":"Régen minden jobb volt: novemberben kezdődött a tanév","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c454bf-f81a-41ec-b8e6-c03f7790ddbf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem engedik el nyugdíjba 55 évesen a nőket, és 5 évet emelnek a férfiaknál is. Putyin a tízezreket megmozgató tüntetések hatására csak a nők tervezett korhatáremelését volt hajlandó mérsékelni.","shortLead":"Nem engedik el nyugdíjba 55 évesen a nőket, és 5 évet emelnek a férfiaknál is. Putyin a tízezreket megmozgató...","id":"20180829_Oriasit_esett_Putyin_nepszerusege_mert_megpiszkalta_a_nyugdijkorhatart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16c454bf-f81a-41ec-b8e6-c03f7790ddbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa737809-1c51-4e6a-9a6d-4392e337848c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Oriasit_esett_Putyin_nepszerusege_mert_megpiszkalta_a_nyugdijkorhatart","timestamp":"2018. augusztus. 29. 13:18","title":"Óriásit esett Putyin népszerűsége, mert megpiszkálta a nyugdíjkorhatárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"140 gigabájtnyi személyes adat a Huazahu Hotelstől Bitcoinért cserébe.","shortLead":"140 gigabájtnyi személyes adat a Huazahu Hotelstől Bitcoinért cserébe.","id":"20180829_Valaki_kiszivarogtatta_egy_kinai_szallodalanc_vendegeinek_adatait_most_az_interneten_aruljak_oket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f0f751-dce7-4451-8576-d8ccd36f13e9","keywords":null,"link":"/vilag/20180829_Valaki_kiszivarogtatta_egy_kinai_szallodalanc_vendegeinek_adatait_most_az_interneten_aruljak_oket","timestamp":"2018. augusztus. 29. 20:45","title":"Valaki kiszivárogtatta egy kínai szállodalánc vendégeinek adatait, most az interneten árulják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2866f6d6-e838-44a6-a2a0-d4ed3fa990d7","c_author":"G. M.","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180829_Az_RTL_Klub_elleni_szellemi_honvedelmet_hirdet_Jurak_Katalin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2866f6d6-e838-44a6-a2a0-d4ed3fa990d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e9756c8-038d-4a8d-8912-0d6f95e09ace","keywords":null,"link":"/kultura/20180829_Az_RTL_Klub_elleni_szellemi_honvedelmet_hirdet_Jurak_Katalin","timestamp":"2018. augusztus. 29. 10:24","title":"Az RTL Klub elleni szellemi honvédelmet hirdet a Magyar Idők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a066adce-8809-4f42-81cc-215aca096398","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Amikor megállapítják, hogy mennyi a családi gazdaság tagjainak jövedelme, az adóév utolsó napján meglévő létszám a fontos, ez pedig okozhat problémákat. Ennek a részleteit mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Amikor megállapítják, hogy mennyi a családi gazdaság tagjainak jövedelme, az adóév utolsó napján meglévő létszám...","id":"20180830_Ezert_nem_mindegy_hogy_kit_engednek_be_a_csaladi_gazdasagba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a066adce-8809-4f42-81cc-215aca096398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"598ccdf1-c6b6-416e-9e55-4308c8f7a44e","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180830_Ezert_nem_mindegy_hogy_kit_engednek_be_a_csaladi_gazdasagba","timestamp":"2018. augusztus. 30. 12:35","title":"Ezért nem mindegy, hogy kit engednek be a családi gazdaságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]