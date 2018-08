Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd4e2bbc-25d0-4efc-917d-ac859722aec9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetközi szervezet szerint a közmédia elfogult volt. A kormányzat szerint az EBESZ túllépte a hatáskörét.","shortLead":"A nemzetközi szervezet szerint a közmédia elfogult volt. A kormányzat szerint az EBESZ túllépte a hatáskörét.","id":"20180829_EBESZ_Demokratikus_volt_az_aprilisi_valasztas_de_nem_egyenlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd4e2bbc-25d0-4efc-917d-ac859722aec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b1f8237-7e1b-450e-b39d-b1863092ee71","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_EBESZ_Demokratikus_volt_az_aprilisi_valasztas_de_nem_egyenlo","timestamp":"2018. augusztus. 29. 20:28","title":"EBESZ: Demokratikus volt az áprilisi választás, de nem voltak egyenlőek a feltételek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca97a73-ca92-4b38-92ae-141cc7614804","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"26-31 fok között alakul ma a legmagasabb hőmérséklet. ","shortLead":"26-31 fok között alakul ma a legmagasabb hőmérséklet. ","id":"20180829_Ma_is_szep_napos_idore_szamithatunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eca97a73-ca92-4b38-92ae-141cc7614804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ba1cd7-4838-4bd2-b43a-ba2dcfb8a516","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Ma_is_szep_napos_idore_szamithatunk","timestamp":"2018. augusztus. 29. 05:16","title":"Ma is szép, napos időre számíthatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Új rekordra nőtt a foglalkoztatottak száma, a munkanélküliség tovább csökkent.","shortLead":"Új rekordra nőtt a foglalkoztatottak száma, a munkanélküliség tovább csökkent.","id":"20180829_Soha_nem_dolgozott_meg_ennyire_sok_magyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38644bfa-d898-40f5-b36f-f1b9180258cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Soha_nem_dolgozott_meg_ennyire_sok_magyar","timestamp":"2018. augusztus. 29. 09:40","title":"Soha nem dolgozott még ennyire sok magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b399fa-364f-4b63-a172-239396531027","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szakszervezetek minden napra félóra fizetett pihenőt szeretnének, de a dolgozók ennél kevesebb munkára vágynak.","shortLead":"A szakszervezetek minden napra félóra fizetett pihenőt szeretnének, de a dolgozók ennél kevesebb munkára vágynak.","id":"20180829_Otoras_munkanaprol_almodnak_a_csehek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67b399fa-364f-4b63-a172-239396531027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"037615fb-7980-413b-8b49-61a6f932b128","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Otoras_munkanaprol_almodnak_a_csehek","timestamp":"2018. augusztus. 29. 13:28","title":"Ötórás munkanapról álmodnak a csehek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6773296-3a86-498f-a362-7ec5c668f5cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szabadfogás újraindul, csak más vendégekkel, visszatér a képernyőre Gajdics Ottó. A másik nagyágyú nevét nem árulta el Szikszai Péter.","shortLead":"A Szabadfogás újraindul, csak más vendégekkel, visszatér a képernyőre Gajdics Ottó. A másik nagyágyú nevét nem árulta...","id":"20180828_Hir_Tv_Puzser_sorsa_12_napon_belul_eldol_meglepetesek_is_lesznek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6773296-3a86-498f-a362-7ec5c668f5cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9739d9cd-cb74-468c-8b04-6bf7cf9f2be4","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Hir_Tv_Puzser_sorsa_12_napon_belul_eldol_meglepetesek_is_lesznek","timestamp":"2018. augusztus. 28. 11:26","title":"Hír Tv: Puzsér sorsa 1-2 napon belül eldől, meglepetések is lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a10d36f6-87c3-464f-8177-19bf16539f97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néha, amikor egy elérhető áru csúcsspecifikációjú telefonról hallunk, elronthatja a szájunk ízét, amikor kiderül, csak bizonyos országokban, például Kínában vagy Dél-Koreában fogják értékesíteni. A Xiaomi legújabb, remek specifikációkkal megspékelt telefonja üdítő kivétel.","shortLead":"Néha, amikor egy elérhető áru csúcsspecifikációjú telefonról hallunk, elronthatja a szájunk ízét, amikor kiderül, csak...","id":"20180829_xiaomi_pocophone_f1_csucstelefon_hol_kaphato_lista_hol_fogjak_arulni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a10d36f6-87c3-464f-8177-19bf16539f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a82300c4-90fc-4bdc-b16c-76a81d66915e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180829_xiaomi_pocophone_f1_csucstelefon_hol_kaphato_lista_hol_fogjak_arulni","timestamp":"2018. augusztus. 29. 10:03","title":"Megvan, hol fogják árulni a Xiaomi legújabb csúcsspecifikációjú, de olcsó telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce1dfaf-6bdc-40c1-be22-273f35eaaed5","c_author":"NN Biztosító","category":"brandchannel","description":"Ma már nem csak filmet „kölcsönözhetünk”, autót vagy lakást bérelhetünk online, hanem szinte bármilyen tevékenységet elintézhetünk okos alkalmazások vagy weboldalak segítségével. Lássuk, milyen területeken könnyíthetik meg az életünket az úgynevezett on-demand szolgáltatások.","shortLead":"Ma már nem csak filmet „kölcsönözhetünk”, autót vagy lakást bérelhetünk online, hanem szinte bármilyen tevékenységet...","id":"nnbiztosito_20180824_Kerheti_valogathat_es_meg_is_kapja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ce1dfaf-6bdc-40c1-be22-273f35eaaed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590fdea0-df3c-4f65-a464-e49c255a2b52","keywords":null,"link":"/brandchannel/nnbiztosito_20180824_Kerheti_valogathat_es_meg_is_kapja","timestamp":"2018. augusztus. 28. 07:30","title":"Kérheti, válogathat, és meg is kapja – Hogyan könnyítik meg az on-demand szolgáltatások az életünket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"NN Biztosító","c_partnerlogo":"8cffede0-887a-40b2-b925-304e2545c826","c_partnertag":"nnbiztosito"},{"available":true,"c_guid":"d2cbeb5d-a435-4655-9c95-053cca59117e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nehéz helyzetben várta az AEK Athén ellen a visszavágót a Mol Vidi: győznie kellett Görögországban ahhoz, hogy feljusson a Bajnokok Ligája főtáblájára. Mindezt ráadásul Huszti Szabolcs nélkül kellett volna teljesítenie, akit az első találkozón kiállítottak. ","shortLead":"Nehéz helyzetben várta az AEK Athén ellen a visszavágót a Mol Vidi: győznie kellett Görögországban ahhoz...","id":"20180828_vidi_aek_athen_bajnokok_ligaja_selejtezo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2cbeb5d-a435-4655-9c95-053cca59117e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"500fad83-ab7e-44e0-9201-a4256f9c248f","keywords":null,"link":"/sport/20180828_vidi_aek_athen_bajnokok_ligaja_selejtezo","timestamp":"2018. augusztus. 28. 21:05","title":"Döntetlennel kiesett a BL-ből a Vidi, az EL-ben folytatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]