Szinte egyszerre lett apuka hét rendőr, és anyuka egy rendőrnő egy kentuckyi rendőrőrsön.

Mint mondták, vicces hónapokon vannak túl, egyre csak jöttek a bejelentések, hogy "hú, gyerekem lesz", aztán "nekem is", "nekem is", és "nekem is".

A rendőrök most egy közös fotón pózolnak csemetéikkel. "Lehetett valami a csapvízben" – mondták.

