[{"available":true,"c_guid":"26e8abbf-2206-41f5-8104-0244ed77b5d8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megfejtették a kolerabaktérium titkát: legfőbb ellensége, az amőba elleni védekezésként annak belsejében bújik meg, így él túl nedves környezetben.","shortLead":"Megfejtették a kolerabaktérium titkát: legfőbb ellensége, az amőba elleni védekezésként annak belsejében bújik meg...","id":"20180829_kolera_terjedese_kolerajarvany_kolerabakterium_tulelese_vibrio_cholerae_amoba_elleni_vedekezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26e8abbf-2206-41f5-8104-0244ed77b5d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4114b42c-09fe-490a-9b07-ad7c1d4c4b6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180829_kolera_terjedese_kolerajarvany_kolerabakterium_tulelese_vibrio_cholerae_amoba_elleni_vedekezes","timestamp":"2018. augusztus. 29. 16:03","title":"Megfejtették a kolerabaktérium túlélésének titkát: főellensége belsejében bújik meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8df96338-2fcf-4930-9b90-21d738449a39","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Spiegel szerint az európai konzultáción válaszolók 80 százaléka azt kérte, hogy ne legyen több óraátállítás.","shortLead":"A Spiegel szerint az európai konzultáción válaszolók 80 százaléka azt kérte, hogy ne legyen több óraátállítás.","id":"20180829_Egy_lepessel_kozelebb_kerultunk_ahhoz_hogy_eltoroljek_az_oraatallitast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8df96338-2fcf-4930-9b90-21d738449a39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aec13fa-155e-4944-8198-56f6205a00a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Egy_lepessel_kozelebb_kerultunk_ahhoz_hogy_eltoroljek_az_oraatallitast","timestamp":"2018. augusztus. 29. 14:59","title":"Egy lépéssel közelebb kerültünk ahhoz, hogy eltöröljék az óraátállítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45e421fb-2fec-48f6-ae89-1a5b175d235d","c_author":"Z. B.","category":"gazdasag","description":"Míg a magára a Római-partra tervezett mobilgát még mindig a tervezés fázisában áll, Tarlósék a parttól északra található pünkösdfürdői gát magasítására ítéltettek meg pluszforrást a fővárosi közgyűléssel. A civilek és a Párbeszéd szerint a gátmagasítás a legkevésbé fontos a Rómain, inkább a patakpartok árvízvédelmét kellene megoldani.","shortLead":"Míg a magára a Római-partra tervezett mobilgát még mindig a tervezés fázisában áll, Tarlósék a parttól északra...","id":"20180829_Romai_Punkosdfurdo_gat_kozgyules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45e421fb-2fec-48f6-ae89-1a5b175d235d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"066e31f4-e085-4e94-b1fe-073f55b14a10","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Romai_Punkosdfurdo_gat_kozgyules","timestamp":"2018. augusztus. 29. 11:48","title":"Újabb gátépítés jöhet a Római közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a39f9b-148c-4fee-b8a9-e55f3c73cd52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Putnok Zsolt ellen gyermekbántalmazás, illetve kiskorú veszélyeztetése miatt korábban eljárást indított a rendőrség. ","shortLead":"Putnok Zsolt ellen gyermekbántalmazás, illetve kiskorú veszélyeztetése miatt korábban eljárást indított a rendőrség. ","id":"20180828_Nevelotanar_lett_a_gyerekveresi_ugybe_keveredett_volt_iskolaigazgatobol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08a39f9b-148c-4fee-b8a9-e55f3c73cd52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b749a416-ba4a-4b2c-a64e-c6ff9603a1a3","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Nevelotanar_lett_a_gyerekveresi_ugybe_keveredett_volt_iskolaigazgatobol","timestamp":"2018. augusztus. 28. 17:41","title":"Nevelőtanár lett a gyerekverési ügybe keveredett volt iskolaigazgatóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60eee7b-e660-458c-8517-ebf7c29189ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És exjobbikosok, ex-LMP-sek is jelentkeztek. Az Éjjeli Őrségnek még csak a híre létezik, de máris több csatornán rátámadtak. ","shortLead":"És exjobbikosok, ex-LMP-sek is jelentkeztek. Az Éjjeli Őrségnek még csak a híre létezik, de máris több csatornán...","id":"20180829_Exfideszesek_is_lesznek_a_Migration_Aid_uj_partjaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c60eee7b-e660-458c-8517-ebf7c29189ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7fa9f25-9c0c-473f-87c1-88105b608b2a","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Exfideszesek_is_lesznek_a_Migration_Aid_uj_partjaban","timestamp":"2018. augusztus. 29. 15:14","title":"Exfideszesek is lehetnek a Migration Aid új pártjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7eb53cd-aae4-48aa-99c1-d6ff11b89491","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gianni Infantino a 2026-os labdarúgóvébé miatt tett látogatást az Ovális Irodában, de ha már ott volt, ajándékokat is vitt az amerikai elnöknek.","shortLead":"Gianni Infantino a 2026-os labdarúgóvébé miatt tett látogatást az Ovális Irodában, de ha már ott volt, ajándékokat is...","id":"20180829_A_FIFA_elnoke_piros_lapot_vitt_Trumpnak_majd_azzal_viccelodott_hogy_az_meg_jol_johet_neki_az_ujsagirokkal_szemben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7eb53cd-aae4-48aa-99c1-d6ff11b89491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ae444f-040c-4ce4-bfe3-519c38a18813","keywords":null,"link":"/vilag/20180829_A_FIFA_elnoke_piros_lapot_vitt_Trumpnak_majd_azzal_viccelodott_hogy_az_meg_jol_johet_neki_az_ujsagirokkal_szemben","timestamp":"2018. augusztus. 29. 13:52","title":"A FIFA elnöke piros lapot vitt Trumpnak, majd azzal viccelődött, hogy az még jól jöhet neki az újságírók ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6871aaa-42df-48ce-a409-80c94d28ebfd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Újabb mérföldkőhöz értek az európai részecskefizikai kutatóintézet, a CERN tudósai az isteni részecskeként emlegetett Higgs-bozon vizsgálatában: először sikerült bizonyítaniuk a szétbomlását úgynevezett b-kvarkokra.","shortLead":"Újabb mérföldkőhöz értek az európai részecskefizikai kutatóintézet, a CERN tudósai az isteni részecskeként emlegetett...","id":"20180829_cern_lhc_atlas_kiserlet_reszecskegyorsito_isteni_reszecske_kutatasa_higgs_bozon_szetbomlas_b_kvarkok_nagy_hadronutkozteto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6871aaa-42df-48ce-a409-80c94d28ebfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e9bda4c-d59c-4649-a408-8b0a44eada14","keywords":null,"link":"/tudomany/20180829_cern_lhc_atlas_kiserlet_reszecskegyorsito_isteni_reszecske_kutatasa_higgs_bozon_szetbomlas_b_kvarkok_nagy_hadronutkozteto","timestamp":"2018. augusztus. 29. 12:03","title":"Mérföldkőhöz érkeztek a tudósok az \"isteni részecske\" kutatásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b23f6559-e597-4b94-926c-a77df7d56d68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"36 éve dolgozott a BKV-nál. A társaság közlése szerint a haláleset nem forgalmi tevékenység közben történt.","shortLead":"36 éve dolgozott a BKV-nál. A társaság közlése szerint a haláleset nem forgalmi tevékenység közben történt.","id":"20180829_Rosszul_lett_majd_meghalt_egy_buszsofor_az_Ors_vezer_teren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b23f6559-e597-4b94-926c-a77df7d56d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cee66a5-c02d-419c-b1cd-828b5f1d6083","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Rosszul_lett_majd_meghalt_egy_buszsofor_az_Ors_vezer_teren","timestamp":"2018. augusztus. 29. 11:33","title":"Rosszul lett, majd meghalt egy buszsofőr az Örs vezér terén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]