Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"884cc02c-9408-41db-bc0e-b40d569d9279","c_author":"Szabó Yvette","category":"gazdasag","description":"Van mitől félni a részben éghajlati okokból Magyarországon megjelenő új állatfajok miatt, de a kormány épp most rekvirálja el a pénzt az alapkutatásoktól.\r

","shortLead":"Van mitől félni a részben éghajlati okokból Magyarországon megjelenő új állatfajok miatt, de a kormány épp most...","id":"20180829_Jol_taplalt_migransok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=884cc02c-9408-41db-bc0e-b40d569d9279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"622c4675-7f6d-4278-94c0-177e40364689","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180829_Jol_taplalt_migransok","timestamp":"2018. augusztus. 29. 11:21","title":"Jól táplált migránsok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c92e60-cf59-4bde-993d-440fd14cb1cd","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Az előmenetel szempontjából előnynek számít a besúgás és a feljelentés – ez is állhatna mostantól Handó Tünde bíróságoknak kiküldött kalauzában. Az Országos Bírósági Hivatal elnöke ugyanis újabb frontot nyitott az Országos Bírói Tanács elleni harcában: az általa kinevezett elnökök feladatává tette, hogy törvénysértésen érjék az OBT-t. Közben szolgálati titkok megszellőztetésével is támadják Handó belső ellenzékét.","shortLead":"Az előmenetel szempontjából előnynek számít a besúgás és a feljelentés – ez is állhatna mostantól Handó Tünde...","id":"20180830_hando_tunde_obh_obt_level_torvenyesseg_torvenytelenseg_makai_lajos_hilbert_edit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94c92e60-cf59-4bde-993d-440fd14cb1cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f3e3ee-cc00-4c73-905f-f0b8aeca88d3","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_hando_tunde_obh_obt_level_torvenyesseg_torvenytelenseg_makai_lajos_hilbert_edit","timestamp":"2018. augusztus. 30. 06:30","title":"Handó Tünde parancsa: mindenki írja le bírósági ellenzékének három bűnét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f856218-5159-4ebd-af71-869ce9e2ad88","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180828_Hipnotikus_latvany_ahogy_a_brit_miniszterelnok_tancol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f856218-5159-4ebd-af71-869ce9e2ad88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b022403-ee4b-4643-ba0d-551ecd58a03e","keywords":null,"link":"/elet/20180828_Hipnotikus_latvany_ahogy_a_brit_miniszterelnok_tancol","timestamp":"2018. augusztus. 28. 13:10","title":"Hipnotikus látvány, ahogy a brit miniszterelnök táncol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42f89130-e47a-4403-bab5-6c8209b44c76","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi a nyílt utcán esett neki a nőnek, amiért az nem hagyta, hogy a zaklató szexuális megjegyzéseket tegyen rá. A támadó elmenekült, de nemrég elkapták.","shortLead":"A férfi a nyílt utcán esett neki a nőnek, amiért az nem hagyta, hogy a zaklató szexuális megjegyzéseket tegyen rá...","id":"20180828_Elkaptak_a_zaklatot_aki_felpofozott_egy_not_Parizsban_mert_az_elutasitotta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42f89130-e47a-4403-bab5-6c8209b44c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b400cef6-68ae-4d90-9dc0-77e55d05ea03","keywords":null,"link":"/elet/20180828_Elkaptak_a_zaklatot_aki_felpofozott_egy_not_Parizsban_mert_az_elutasitotta","timestamp":"2018. augusztus. 28. 19:08","title":"Elkapták a zaklatót, aki felpofozott egy nőt Párizsban, mert az elutasította","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új Nemzeti Alaptanterv tervezetét pár napon belül hozzák nyilvánosságra, néhány elemről már terjednek a hírek. ","shortLead":"Az új Nemzeti Alaptanterv tervezetét pár napon belül hozzák nyilvánosságra, néhány elemről már terjednek a hírek. ","id":"20180828_nat_kasler_altalanos_iskola_termeszettudomany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c170370f-7b2f-46ad-9cdc-7e6ccfc65763","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_nat_kasler_altalanos_iskola_termeszettudomany","timestamp":"2018. augusztus. 28. 16:43","title":"Szivárognak a hírek az új alaptantervről: Már általánosban elsorvasztanák a fizikát, biológiát és kémiát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8d158fa-94d8-4a54-8431-86cb122bf3f9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az öt év feletti óvodásokat és az alsó tagozatosokat oktatják a Műjégen.","shortLead":"Az öt év feletti óvodásokat és az alsó tagozatosokat oktatják a Műjégen.","id":"20180830_ingyen_tanulhatnak_korizni_a_budapesti_gyerekek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8d158fa-94d8-4a54-8431-86cb122bf3f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ede4affa-91ee-4043-961b-ba4e778cf33c","keywords":null,"link":"/elet/20180830_ingyen_tanulhatnak_korizni_a_budapesti_gyerekek","timestamp":"2018. augusztus. 30. 11:56","title":"Ingyen tanulhatnak korizni a budapesti gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab71d5a1-dca8-4b74-8f83-62d42ff2b25f","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Az MSZP – Összefogás Zuglóért Egyesület frakciójának támogatásával átment, hogy az ARC plakátkiállítást Zuglóban, az Örs vezér útján tartsák meg idén – tudta meg a hvg.hu. Erről csütörtök reggel döntött a bizottság, amelynek fideszes frakciója azért még megpróbálta megfúrni a javaslatot előterjesztési problémákra hivatkozva. Szeptember végén így idén is nyit a rendezvény, amely korábban is bátran, kemény politikai véleményeknek is helyt adva hozta a legjobb alkotásokat.\r

\r

","shortLead":"Az MSZP – Összefogás Zuglóért Egyesület frakciójának támogatásával átment, hogy az ARC plakátkiállítást Zuglóban...","id":"20180830_Eldolt_Zuglo_rabolintott_az_ARC_plakatkiallitas_helyszinere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab71d5a1-dca8-4b74-8f83-62d42ff2b25f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbe883c7-1b01-407c-a74c-c749c26a7a7b","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Eldolt_Zuglo_rabolintott_az_ARC_plakatkiallitas_helyszinere","timestamp":"2018. augusztus. 30. 10:43","title":"Eldőlt: Zugló rábólintott az ARC plakátkiállítás helyszínére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a547316f-ec00-4d8e-beae-fdaa40bdd54f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jackson vagyonkezelői több pénzhez jutnak a jogdíjakból és a merchandise termékekből most, mint amennyi pénze volt a popsztárnak az utolsó hónapjaiban.","shortLead":"Jackson vagyonkezelői több pénzhez jutnak a jogdíjakból és a merchandise termékekből most, mint amennyi pénze volt...","id":"20180829_Michael_Jackson_meg_most_is_milliokat_keres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a547316f-ec00-4d8e-beae-fdaa40bdd54f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a06b13d0-91d2-48cc-aefb-db062ac65e7e","keywords":null,"link":"/kultura/20180829_Michael_Jackson_meg_most_is_milliokat_keres","timestamp":"2018. augusztus. 29. 16:30","title":"Jacko óriási adósságot halmozott fel élete végére, örökösei viszont fürdenek a milliókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]