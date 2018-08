Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ea720d3-05dd-41b3-a07e-3960017cf00e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gyanúsított neve, lakcíme, valamint az áldozat és a szemtanúk adatai is nyilvánosságra kerültek.","shortLead":"A gyanúsított neve, lakcíme, valamint az áldozat és a szemtanúk adatai is nyilvánosságra kerültek.","id":"20180830_Chemnitzi_tuntetesek_valaki_kiszivarogtatta_a_szelsojobboldali_csoportoknak_a_letartoztatott_iraki_ferfi_adatait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ea720d3-05dd-41b3-a07e-3960017cf00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df59b25d-f49e-4572-9fd0-7fffa36148d8","keywords":null,"link":"/vilag/20180830_Chemnitzi_tuntetesek_valaki_kiszivarogtatta_a_szelsojobboldali_csoportoknak_a_letartoztatott_iraki_ferfi_adatait","timestamp":"2018. augusztus. 30. 09:55","title":"Chemnitzi tüntetések: valaki kiszivárogtatta a szélsőjobboldali csoportoknak a letartóztatott iraki férfi adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e7851c-71c2-4fed-b0af-5fa1bbb1e254","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egyébként is egyre több nő jelentkezik járművezetőnek a BKV-hoz.","shortLead":"Egyébként is egyre több nő jelentkezik járművezetőnek a BKV-hoz.","id":"20180830_a_fovarosi_villamosvezetok_40_szazaleka_no","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1e7851c-71c2-4fed-b0af-5fa1bbb1e254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35fa4bba-fe16-4279-ad1a-bcca9ff5c438","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_a_fovarosi_villamosvezetok_40_szazaleka_no","timestamp":"2018. augusztus. 30. 06:55","title":"A fővárosi villamosvezetők 40 százaléka nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4375a1f-a835-441d-a82f-b34b372d94a5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Néhány nappal ezelőtt civilek rendeztek figyelemfelhívó akciót a belvárosi Shoah Cellar előtt, az önkormányzat már lépett is.","shortLead":"Néhány nappal ezelőtt civilek rendeztek figyelemfelhívó akciót a belvárosi Shoah Cellar előtt, az önkormányzat már...","id":"20180831_Bezartak_a_Wesselenyi_utcai_holokausztalmuzeumot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4375a1f-a835-441d-a82f-b34b372d94a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"368c232a-d20f-4dc0-9f5e-8db22d5a118a","keywords":null,"link":"/kultura/20180831_Bezartak_a_Wesselenyi_utcai_holokausztalmuzeumot","timestamp":"2018. augusztus. 31. 14:24","title":"Bezárták a Wesselényi utcai holokauszt-álmúzeumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19761c69-ffd7-448b-a117-d7e9f56a62c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, hogy az egyik online térképszolgáltató automatikája ugyan jelezte a moderátoroknak, hogy valaki átnevezte New Yorkot, az emberi ellenőrök mégsem tettek semmit.","shortLead":"Úgy tűnik, hogy az egyik online térképszolgáltató automatikája ugyan jelezte a moderátoroknak, hogy valaki átnevezte...","id":"20180831_mapbox_new_york_jewtropolis_antiszemitizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19761c69-ffd7-448b-a117-d7e9f56a62c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c42922ae-294e-4782-9dff-7c6ce7b45987","keywords":null,"link":"/tudomany/20180831_mapbox_new_york_jewtropolis_antiszemitizmus","timestamp":"2018. augusztus. 31. 06:03","title":"\"Zsidopolisz\": egy ember tévedése elég volt ahhoz, hogy valaki milliók előtt zsidózzon a netes térképen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8139714f-e2be-4fe6-a027-0fa7c040bad0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb piros pontot kapott a mediterrán étrend.\r

","shortLead":"Újabb piros pontot kapott a mediterrán étrend.\r

","id":"20180831_Az_olivaolaj_jobb_mint_a_Viagra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8139714f-e2be-4fe6-a027-0fa7c040bad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15065a10-e5c0-48f3-8209-04f42b9105d0","keywords":null,"link":"/elet/20180831_Az_olivaolaj_jobb_mint_a_Viagra","timestamp":"2018. augusztus. 31. 11:50","title":"Az olívaolaj jobb, mint a Viagra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95616ac4-39ad-40f4-a493-3fc1cec6e704","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt hónapokban megkérdezték az unió polgárait, és mivel ők az évente kétszer esedékes óraátállítás ellen foglaltak állást, ezért Jean-Claude Juncker még ma az Európai Bizottság elé viszi ennek megszüntetését – mondta el a testület elnöke a német közszolgálati televízióban.","shortLead":"Az elmúlt hónapokban megkérdezték az unió polgárait, és mivel ők az évente kétszer esedékes óraátállítás ellen...","id":"20180831_Juncker_dontott_az_EUban_eltorlik_a_teli_oraallitast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95616ac4-39ad-40f4-a493-3fc1cec6e704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"256e1446-9664-4ea6-b10e-c406b2448734","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_Juncker_dontott_az_EUban_eltorlik_a_teli_oraallitast","timestamp":"2018. augusztus. 31. 09:20","title":"Juncker javasolja, hogy az EU-ban vezessék be az állandó nyári időszámítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80d9241e-31ac-49d7-b565-0ec3b17753c6","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Kőbánya egyre több utcáján „a tudatmódosító szert használó, illetve annak hatása alatt álló személyek tömegesen vannak jelen a közterületeken, ahol gyakran nyilvánosan követik el a tudatmódosító szer fogyasztását, garázdaságot, sértik a közerkölcsöt és a köztisztaságot”. Ezt állítja a fideszes polgármester, ezzel kvázi elismerve: miután a Hős utcában és környékén a megemelt rendőri jelenlét csak eltakarta a problémát, a kábítószer terjesztői és fogyasztói más helyeket kerestek maguknak. A kerületvezető kétségbeesett előterjesztést nyújtott be a képviselő-testületnek: belügyminiszteri és rendőri intézkedést kérne a drogválság miatt.","shortLead":"Kőbánya egyre több utcáján „a tudatmódosító szert használó, illetve annak hatása alatt álló személyek tömegesen vannak...","id":"20180831_Kobanya_fideszes_polgarmestere_behivna_a_rendorseget_a_drogvalsag_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80d9241e-31ac-49d7-b565-0ec3b17753c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458e54bb-25de-4376-8d56-9f88b5fe49df","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_Kobanya_fideszes_polgarmestere_behivna_a_rendorseget_a_drogvalsag_miatt","timestamp":"2018. augusztus. 31. 08:00","title":"Kőbánya fideszes polgármestere behívná a rendőrséget a drogválság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30e05225-162c-48e8-bf18-604b08012319","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A vörös szőnyeget borzalmasnak tartja, a premiereket lehetőleg kerüli. Prágában lesifotósok vadásznak rá, a nevével adják el a cseh filmeket, itthon viszont még csak most osztottak rá főszerepet magyar mozifilmben. Igaz, rögtön kettőben is. A Hab című romkom forgatásán találkoztunk a felvidéki származású színésznővel. Interjú Kerekes Vicával.\r

","shortLead":"A vörös szőnyeget borzalmasnak tartja, a premiereket lehetőleg kerüli. Prágában lesifotósok vadásznak rá, a nevével...","id":"20180830_Csehorszagban_filmsztar_itthon_meg_csak_most_fog_berobbanni__interju_Kerekes_Vicaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30e05225-162c-48e8-bf18-604b08012319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cedb52f-403b-4b05-8129-d43c12af27fd","keywords":null,"link":"/kultura/20180830_Csehorszagban_filmsztar_itthon_meg_csak_most_fog_berobbanni__interju_Kerekes_Vicaval","timestamp":"2018. augusztus. 30. 20:00","title":"Csehországban filmsztár, itthon még csak most fog berobbanni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]