[{"available":true,"c_guid":"7d262aa8-4283-457b-9098-8b2381f6c3ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kutatóknak mesterséges intelligencia segítségével sikerült elérniük, hogy egy komplett mozdulatsort lemásoljon a rendszer, majd egy videót hozzon létre főszerepben egy olyan személlyel, aki valójában sosem végezte el az adott mozgást.","shortLead":"Kutatóknak mesterséges intelligencia segítségével sikerült elérniük, hogy egy komplett mozdulatsort lemásoljon...","id":"20180831_deepfake_video_mesterseges_intelligencia_mozgas_lemasolasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d262aa8-4283-457b-9098-8b2381f6c3ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f92efc0-81d3-438f-a735-2e82fb0c6d70","keywords":null,"link":"/tudomany/20180831_deepfake_video_mesterseges_intelligencia_mozgas_lemasolasa","timestamp":"2018. augusztus. 31. 08:03","title":"A mesterséges intelligencia végignéz 20 percnyi videót másról, majd megcsinálja önről ugyanazt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61b2daab-f6be-40da-9722-4ee344752b8f","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Szakmai és fogyasztói zsűri választotta ki az idei év legjobb porterét, a Soproni első sörversenyén. A megmérettetés tétje nem csupán a félmillió forintos fődíj volt: az aranyérmes főzet jövőre a Soproni Óvatos Duhaj család tagjaként kerül majd az áruházak polcaira.","shortLead":"Szakmai és fogyasztói zsűri választotta ki az idei év legjobb porterét, a Soproni első sörversenyén. A megmérettetés...","id":"20180831_Negyedik_emeleti_pesti_lakasban_foztek_az_orszag_legjobb_porteret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61b2daab-f6be-40da-9722-4ee344752b8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87778c43-bee8-4dd7-8935-c333ff4db565","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180831_Negyedik_emeleti_pesti_lakasban_foztek_az_orszag_legjobb_porteret","timestamp":"2018. augusztus. 31. 10:53","title":"Negyedik emeleti pesti lakásban főzték az ország legjobb porterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec772f42-26b8-43bf-8b09-1cdfbbbbe284","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nem játszik a portugál labdarúgó-válogatott soron következő két mérkőzésén.","shortLead":"Nem játszik a portugál labdarúgó-válogatott soron következő két mérkőzésén.","id":"20180829_ronaldo_a_valogatott_helyett_a_juventust_valasztja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec772f42-26b8-43bf-8b09-1cdfbbbbe284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcf9f9ba-9e84-4f4b-b130-fe4b861a61e6","keywords":null,"link":"/sport/20180829_ronaldo_a_valogatott_helyett_a_juventust_valasztja","timestamp":"2018. augusztus. 29. 16:22","title":"Ronaldo a válogatott helyett a Juventust választja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60eee7b-e660-458c-8517-ebf7c29189ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És exjobbikosok, ex-LMP-sek is jelentkeztek. Az Éjjeli Őrségnek még csak a híre létezik, de máris több csatornán rátámadtak. ","shortLead":"És exjobbikosok, ex-LMP-sek is jelentkeztek. Az Éjjeli Őrségnek még csak a híre létezik, de máris több csatornán...","id":"20180829_Exfideszesek_is_lesznek_a_Migration_Aid_uj_partjaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c60eee7b-e660-458c-8517-ebf7c29189ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7fa9f25-9c0c-473f-87c1-88105b608b2a","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Exfideszesek_is_lesznek_a_Migration_Aid_uj_partjaban","timestamp":"2018. augusztus. 29. 15:14","title":"Exfideszesek is lehetnek a Migration Aid új pártjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc181082-48e1-4e51-a783-59bcbc81de4a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A rendőrség vizsgálja az ügyet, egyelőre nem talált semmi gyanúsat – jelentették orosz hírügynökségek a világ egyik legnagyobb acélgyára alelnökének halálával kapcsolatban.","shortLead":"A rendőrség vizsgálja az ügyet, egyelőre nem talált semmi gyanúsat – jelentették orosz hírügynökségek a világ egyik...","id":"20180830_A_sztalini_terror_jelkepes_epuletenek_ablakabol_zuhant_ki_az_orosz_acelorias_belga_alelnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc181082-48e1-4e51-a783-59bcbc81de4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a992177-6c8c-4501-bbd7-317fe202ca52","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_A_sztalini_terror_jelkepes_epuletenek_ablakabol_zuhant_ki_az_orosz_acelorias_belga_alelnoke","timestamp":"2018. augusztus. 30. 11:17","title":"A sztálini terror jelképes épületének ablakából zuhant ki az orosz acélóriás belga alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82eb1528-d618-4b14-ba12-d911f5e3dfb3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak kevesen fogadtak volna arra, hogy pont a Microsoft használ majd Pentium processzort a Surface Góban. Állítólag visszautasíthatatlan ajánlatot kapott az Inteltől.","shortLead":"Csak kevesen fogadtak volna arra, hogy pont a Microsoft használ majd Pentium processzort a Surface Góban. Állítólag...","id":"20180829_microsoft_surface_go_intel_pentium_processzorral_arm_helyett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82eb1528-d618-4b14-ba12-d911f5e3dfb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4fa328f-9bd4-4281-a998-eaafaa3d88d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180829_microsoft_surface_go_intel_pentium_processzorral_arm_helyett","timestamp":"2018. augusztus. 29. 17:03","title":"Ez furcsa: pont a Microsoft nem bízik a Windows 10 on ARM sikerében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434514e4-18d5-42ce-9c17-bbb39c3255aa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ki tudja feltűnt-e volna neki valaha magától, hogy a rossz oldalon megy?","shortLead":"Ki tudja feltűnt-e volna neki valaha magától, hogy a rossz oldalon megy?","id":"20180831_szemben_forgalommal_94_eves_sofor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=434514e4-18d5-42ce-9c17-bbb39c3255aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6db0e746-012b-45ef-9cb4-32817bd1acac","keywords":null,"link":"/cegauto/20180831_szemben_forgalommal_94_eves_sofor","timestamp":"2018. augusztus. 31. 13:21","title":"Jó ideig üldözték a 94 éves nénit, aki szemben hajtott a forgalommal – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8698f4-75e2-4060-8598-365b850936b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A cél az, hogy a rabok leszokjanak a dohányzásról, ezért füstmentessé teszik az épületeket.","shortLead":"A cél az, hogy a rabok leszokjanak a dohányzásról, ezért füstmentessé teszik az épületeket.","id":"20180829_Ingyen_ecigit_kapnak_a_skot_bortonorok_mert_betiltjak_a_dohanyzast_az_intezmenyekben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff8698f4-75e2-4060-8598-365b850936b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bcc4f8f-3649-4c3f-ab57-d93546dbf3c0","keywords":null,"link":"/elet/20180829_Ingyen_ecigit_kapnak_a_skot_bortonorok_mert_betiltjak_a_dohanyzast_az_intezmenyekben","timestamp":"2018. augusztus. 29. 20:08","title":"Ingyen e-cigit kapnak a skót börtönőrök, mert betiltják a dohányzást az intézményekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]