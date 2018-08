Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b7a0af67-c264-4766-94ff-73da19bb8df9","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Hosszú ideje kísérletezik Watch nevű felületének széles körben való bevezetésével a Facebook. Amerikában régóta működik, s most itt a bejelentés: rövidesen mindenhol máshol fog. ","shortLead":"Hosszú ideje kísérletezik Watch nevű felületének széles körben való bevezetésével a Facebook. Amerikában régóta...","id":"20180829_facebook_watch_videok_hirado_sorozat_video_feltoltes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7a0af67-c264-4766-94ff-73da19bb8df9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbc6fa15-e7b5-4c43-b490-c57ee8a9d0a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180829_facebook_watch_videok_hirado_sorozat_video_feltoltes","timestamp":"2018. augusztus. 29. 20:02","title":"Magyarországon is elindul a Facebook tévéje, jönnek a sorozatok és a minihíradók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2d2e292-969d-4f46-afb3-172071832888","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"5,0-s erősségű földmozgást észleltek, az epicentrum az ország középső részén volt. Sérültekről egyelőre nem érkezett hír.","shortLead":"5,0-s erősségű földmozgást észleltek, az epicentrum az ország középső részén volt. Sérültekről egyelőre nem érkezett...","id":"20180831_Eros_foldrenges_volt_Gorogorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2d2e292-969d-4f46-afb3-172071832888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcae23a9-c317-411d-ba9a-9bcbad98f7a2","keywords":null,"link":"/vilag/20180831_Eros_foldrenges_volt_Gorogorszagban","timestamp":"2018. augusztus. 31. 10:59","title":"Erős földrengés volt Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1aabb2b-1002-468f-a2a7-4d212a92ba55","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Véglegesen rábólintottak a németek a mezőgazdaságban kötelező minimálbérekre, ráadásul semmiféle járulékot nem kell fizetniük az agrárvállalkozóknak. Így a „napszámosok” 2800 forintot kereshetnek óránként, míg nálunk az 1000 forintos órabért is kevesen kereshetik meg.","shortLead":"Véglegesen rábólintottak a németek a mezőgazdaságban kötelező minimálbérekre, ráadásul semmiféle járulékot nem kell...","id":"20180830_Csapast_mert_a_magyar_agrariumra_a_nemet_berpolitika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1aabb2b-1002-468f-a2a7-4d212a92ba55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00dd131c-640b-4c14-abeb-560de2c08e8b","keywords":null,"link":"/kkv/20180830_Csapast_mert_a_magyar_agrariumra_a_nemet_berpolitika","timestamp":"2018. augusztus. 30. 11:15","title":"Csapást mért a magyar agráriumra a német bérpolitika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52620b9f-910d-4f60-beb2-d6a94a942208","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201835_kiszoritosdi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52620b9f-910d-4f60-beb2-d6a94a942208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de53250f-6f4b-402a-9fd9-776b1b889666","keywords":null,"link":"/itthon/201835_kiszoritosdi","timestamp":"2018. augusztus. 30. 11:20","title":"Hamvay Péter: Kiszorítósdi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57214ce3-8087-4c6b-8897-fc35df95804c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rogán-Gaál Cecília barátnője, Hajdú Péter volt felesége újra férjhez ment.","shortLead":"Rogán-Gaál Cecília barátnője, Hajdú Péter volt felesége újra férjhez ment.","id":"20180831_Megvaltozott_Sarka_Kata_neve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57214ce3-8087-4c6b-8897-fc35df95804c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e87723e6-b982-47b8-b0f9-5e49a9016824","keywords":null,"link":"/elet/20180831_Megvaltozott_Sarka_Kata_neve","timestamp":"2018. augusztus. 31. 08:48","title":"Sarka Kata nem Sarka Kata többé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91b5c26d-6cae-49d2-95d4-94d3cdd52f67","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"A magyar kormányfő Milánóban is megviccelte a nyilvánosságot. Úgy tett, mintha a választók még beleszólhatnának, milyen Európai Bizottság alakul 2019 nyarán. Pedig a nagyok dolgába nem fog beleszólást engedni Orbán Viktor sem. Egyelőre nehezen látszik, hogyan tudná a 14 tagú néppárti \"frakciót\" megőrizni a bizottságon belül.","shortLead":"A magyar kormányfő Milánóban is megviccelte a nyilvánosságot. Úgy tett, mintha a választók még beleszólhatnának, milyen...","id":"20180830_Orban_szamara_kedvezobb_bizottsagot_szeretne_de_egyelore_vesztesre_all","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91b5c26d-6cae-49d2-95d4-94d3cdd52f67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1da56f5-52d1-475a-a9cd-4893f0cab069","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Orban_szamara_kedvezobb_bizottsagot_szeretne_de_egyelore_vesztesre_all","timestamp":"2018. augusztus. 30. 15:00","title":"Orbán számára kedvezőbb Bizottságról álmodozik, de egyelőre vesztésre áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A gázolaj és a benzin ára is emelkedett.","shortLead":"A gázolaj és a benzin ára is emelkedett.","id":"20180831_410_forint_a_gazolaj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e8419d5-9d13-4e85-87a7-59623cff8321","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180831_410_forint_a_gazolaj","timestamp":"2018. augusztus. 31. 05:06","title":"410 forint a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7247e54-3959-44fb-a62a-dec31d802448","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kancellár szerint nem ismétlődik meg a migrációs válság.","shortLead":"A német kancellár szerint nem ismétlődik meg a migrációs válság.","id":"20180831_Merkel_kifogja_Orban_vitorlajabol_a_szelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7247e54-3959-44fb-a62a-dec31d802448&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e8cd6a-0a97-48fd-b3cf-934e31a9b6e1","keywords":null,"link":"/vilag/20180831_Merkel_kifogja_Orban_vitorlajabol_a_szelet","timestamp":"2018. augusztus. 31. 05:52","title":"Merkel kifogja Orbán vitorlájából a szelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]