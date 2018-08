Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f12be3c7-c20e-4051-af0e-2f26c4da9f1e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fél éven át 20 ember dolgozott azon, hogy elkészüljön a világ legvadabb autójának 1:1 arányú változata – Legóból. A kocsi rádásul nemcsak tökéletes másolat, de még működik is.","shortLead":"Fél éven át 20 ember dolgozott azon, hogy elkészüljön a világ legvadabb autójának 1:1 arányú változata – Legóból...","id":"20180831_lego_bugatti_chiron_lego_technic","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f12be3c7-c20e-4051-af0e-2f26c4da9f1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24e52075-f865-4675-b5f8-1be8deec2086","keywords":null,"link":"/cegauto/20180831_lego_bugatti_chiron_lego_technic","timestamp":"2018. augusztus. 31. 06:41","title":"1 millió darabból készült minden férfi álma: megcsinálták a működő Lego Bugatti Chiront – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12950fca-dbdd-440a-9971-f2311749c57a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Méghozzá azért, mert az önkormányzat szerint előfordulhat, hogy a névválasztás esetleg sérti a péceliek valamely jogát.","shortLead":"Méghozzá azért, mert az önkormányzat szerint előfordulhat, hogy a névválasztás esetleg sérti a péceliek valamely jogát.","id":"20180831_pecelen_hallottam_facebook_csoport_polgarmester","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12950fca-dbdd-440a-9971-f2311749c57a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4db7347b-0ead-4691-a57b-a4265ba973d6","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_pecelen_hallottam_facebook_csoport_polgarmester","timestamp":"2018. augusztus. 31. 09:54","title":"A polgármester megtiltotta, hogy Pécelen hallottamnak nevezzenek egy Facebook-csoportot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a779e0ab-8327-4d2b-ab5d-3cc7bb8d3f11","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A túl sok cukor és koffein rengeteg egészségügyi problémát okozhat, a britek meghagynák ezt a felnőtteknek.","shortLead":"A túl sok cukor és koffein rengeteg egészségügyi problémát okozhat, a britek meghagynák ezt a felnőtteknek.","id":"20180830_Megtiltanak_NagyBritanniaban_hogy_a_gyerekek_energiaitalt_vasarolhassanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a779e0ab-8327-4d2b-ab5d-3cc7bb8d3f11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd99552c-0568-4c04-ab44-9060cdef75f5","keywords":null,"link":"/vilag/20180830_Megtiltanak_NagyBritanniaban_hogy_a_gyerekek_energiaitalt_vasarolhassanak","timestamp":"2018. augusztus. 30. 10:38","title":"Megtiltanák Nagy-Britanniában, hogy a gyerekek energiaitalt vásárolhassanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f48036-fd0a-45f2-b44c-4e51e4621a50","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A Czeglédy Csabáról több lejárató riportot készítő Tv2 a börtönviselt exszocialistával akarta bizonyítani az igazát, ami duplán elbaltázott ötletnek tűnik. A szerdai tárgyaláson tanúvallomást tevő Zuschlag ugyanis vagy nem emlékezett a Czeglédyre, illetve Gyurcsány Ferencre nézve negatív információkra, vagy csak úgy \"hallott\" dolgokat, de a konkrét részleteket firtató kérdéseknél is inkább csak mellébeszélt. A legszebb viszont az volt, amikor véletlenül a hvg.hu újságírója előtt hívta fel a Tv2 hírigazgatóját, hogy elmesélje neki, mi történt egy másik perben – ami nem is Andy Vajna csatornája, hanem az elvileg független Origo ellen zajlott.

","shortLead":"A Czeglédy Csabáról több lejárató riportot készítő Tv2 a börtönviselt exszocialistával akarta bizonyítani az igazát...","id":"20180831_Baki_a_NERmediaban_Zuschlag_Janos_veletlenul_lebuktatta_a_Tv2_hirigazgatojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98f48036-fd0a-45f2-b44c-4e51e4621a50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838ade04-a4a3-486a-bbb4-e5f533e88672","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_Baki_a_NERmediaban_Zuschlag_Janos_veletlenul_lebuktatta_a_Tv2_hirigazgatojat","timestamp":"2018. augusztus. 31. 06:30","title":"Baki a NER-médiában: Zuschlag véletlenül lebuktatta a Tv2 hírigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d262aa8-4283-457b-9098-8b2381f6c3ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kutatóknak mesterséges intelligencia segítségével sikerült elérniük, hogy egy komplett mozdulatsort lemásoljon a rendszer, majd egy videót hozzon létre főszerepben egy olyan személlyel, aki valójában sosem végezte el az adott mozgást.","shortLead":"Kutatóknak mesterséges intelligencia segítségével sikerült elérniük, hogy egy komplett mozdulatsort lemásoljon...","id":"20180831_deepfake_video_mesterseges_intelligencia_mozgas_lemasolasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d262aa8-4283-457b-9098-8b2381f6c3ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f92efc0-81d3-438f-a735-2e82fb0c6d70","keywords":null,"link":"/tudomany/20180831_deepfake_video_mesterseges_intelligencia_mozgas_lemasolasa","timestamp":"2018. augusztus. 31. 08:03","title":"A mesterséges intelligencia végignéz 20 percnyi videót másról, majd megcsinálja önről ugyanazt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffabef95-053d-44ea-8e79-f96c51605be8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"23 iskola diákjai kapták meg a füzetcsomagot, az akció az önkormányzatnak 8 millió forintjába került.","shortLead":"23 iskola diákjai kapták meg a füzetcsomagot, az akció az önkormányzatnak 8 millió forintjába került.","id":"20180831_Turulmadaras_nagymagyarorszagos_fuzetet_kaptak_a_kisdiakok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffabef95-053d-44ea-8e79-f96c51605be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d505029c-2d14-4d59-a5f1-6583e3230490","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_Turulmadaras_nagymagyarorszagos_fuzetet_kaptak_a_kisdiakok","timestamp":"2018. augusztus. 31. 08:09","title":"Turulmadaras, nagymagyarországos füzetet kaptak a kisdiákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8658d69-f11a-4f74-9dfa-156e1b781803","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az űrhajósok nem kerültek veszélybe, de az állomással nemrég összekapcsolt Szojuz léket kapott. ","shortLead":"Az űrhajósok nem kerültek veszélybe, de az állomással nemrég összekapcsolt Szojuz léket kapott. ","id":"20180830_Mikrometeor_csapodott_a_Nemzetkozi_Urallomasba_lett_egy_lyuk_rajta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8658d69-f11a-4f74-9dfa-156e1b781803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e597bb57-746f-4dd6-806a-05a38a830c2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180830_Mikrometeor_csapodott_a_Nemzetkozi_Urallomasba_lett_egy_lyuk_rajta","timestamp":"2018. augusztus. 30. 20:55","title":"Mikrometeor csapódott a Nemzetközi Űrállomásba, lett egy lyuk rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56aa3c3e-715b-4284-972c-837d852388a5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nyolcszoros olimpiai bajnok síkfutó barátságos mérkőzésen mutatkozott be az ausztrál Central Coast Mariners labdarúgócsapatában, amelynél próbajátékon szerepel.","shortLead":"A nyolcszoros olimpiai bajnok síkfutó barátságos mérkőzésen mutatkozott be az ausztrál Central Coast Mariners...","id":"20180831_usain_bolt_eloszor_focizott_igazi_meccsen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56aa3c3e-715b-4284-972c-837d852388a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69cbd458-e18f-419d-b924-97169dbbe3e4","keywords":null,"link":"/sport/20180831_usain_bolt_eloszor_focizott_igazi_meccsen","timestamp":"2018. augusztus. 31. 19:04","title":"Usain Bolt először focizott igazi meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]