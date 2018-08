Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a779e0ab-8327-4d2b-ab5d-3cc7bb8d3f11","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A túl sok cukor és koffein rengeteg egészségügyi problémát okozhat, a britek meghagynák ezt a felnőtteknek.","shortLead":"A túl sok cukor és koffein rengeteg egészségügyi problémát okozhat, a britek meghagynák ezt a felnőtteknek.","id":"20180830_Megtiltanak_NagyBritanniaban_hogy_a_gyerekek_energiaitalt_vasarolhassanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a779e0ab-8327-4d2b-ab5d-3cc7bb8d3f11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd99552c-0568-4c04-ab44-9060cdef75f5","keywords":null,"link":"/vilag/20180830_Megtiltanak_NagyBritanniaban_hogy_a_gyerekek_energiaitalt_vasarolhassanak","timestamp":"2018. augusztus. 30. 10:38","title":"Megtiltanák Nagy-Britanniában, hogy a gyerekek energiaitalt vásárolhassanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cbef158-43fc-4e31-a536-4134e6b16047","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nagyrészt budapesti munkahelyekről küld el embereket a Posta.","shortLead":"Nagyrészt budapesti munkahelyekről küld el embereket a Posta.","id":"20180830_Szaz_dolgozot_kirugnak_a_Magyar_Postatol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cbef158-43fc-4e31-a536-4134e6b16047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6102bd4d-d4fa-4000-ae0a-0382431880e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_Szaz_dolgozot_kirugnak_a_Magyar_Postatol","timestamp":"2018. augusztus. 30. 17:44","title":"Száz dolgozót kirúgnak a Magyar Postától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82c81111-f0d1-469f-88f7-57ee773ad655","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Heim Pál gyermekkórház a Facebookon azt írta: a látogatók vihették be a rovarokat.","shortLead":"A Heim Pál gyermekkórház a Facebookon azt írta: a látogatók vihették be a rovarokat.","id":"20180829_agyi_poloska_kisbaba_heim_pal_gyermekkorhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82c81111-f0d1-469f-88f7-57ee773ad655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25a11cae-027c-48bd-ab72-f67fb5fe4ac0","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_agyi_poloska_kisbaba_heim_pal_gyermekkorhaz","timestamp":"2018. augusztus. 29. 20:04","title":"Ágyi poloskák csíphettek össze egy kisbabát egy budapesti gyermekkórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf8b8dc-b723-4580-a10c-574a00cabbd1","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Ma lenne 60 éves Michael Jackson, aki ellentmondásos élete során nemcsak a könnyűzenére hatott elemien, de felforgatott mindent, amit előtte a videóklip műfajáról gondoltunk. 