A nyári labdarúgó-világbajnokságon robbant a hír, hogy a dél-koreaiak sztárjára is ugyanúgy vonatkozik a 21-24 hónapos, kötelező sorkatonai szolgálat, ám ha Szon Hung Min országa jól teljesít a játékokon, talán felmentésben részesül. Nem így lett, Dél-Koreának távoznia kellett a vébéről, így már csak az augusztusi Ázsiai Játékok jelentik az utolsó menekülési lehetőséget Szon számára: ha a szombati döntőt megnyerik Japán ellen, a 26 esztendős labdarúgó elkerülheti a "kényszerintézkedést".

A Koreai Köztársaság 1948-as alkotmányában és az egy évvel későbbi, 1949-es honvédelmi törvényében is kimondja: Dél-Koreában minden férfinak kötelező sorkatonai szolgálatra kell jelentkeznie 28 éves kora előtt. A Tottenham Hotspur csatára idén júliusban töltötte be 26. életévét, vagyis a szabályok szerint neki is be kell vonulnia, akárcsak honfitársainak.

A kiemelkedő sportteljesítmény persze lehetőséget biztosít a kibúvóra, ám Szon esetében Dél-Korea gyenge vb-szereplése miatt szigorú feltételhez kötötték azt: aranyérmet kell nyernie most szombaton Japán ellen, vagy irány a barakk.

Egy másik, nem hivatalos kitétel is létezik, amely révén Szon megmenekülhet attól, hogy katonai zubbonyban masírozzon hosszú hónapokon át, véget vetve ezzel remek sportteljesítményének. Ez azonban már nem annyira kellemes, igaz, aranyat nem kell hozzá nyerni: ha például komolyan megsérül, úgy a hadsereg biztosan nem tartana rá igényt.

