[{"available":true,"c_guid":"349f40fa-85a1-4d9f-bd82-4acb265014af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Éjjel történt a baleset.","shortLead":"Éjjel történt a baleset.","id":"20180831_Tobb_auto_utkozott_harman_meghaltak_a_4es_uton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=349f40fa-85a1-4d9f-bd82-4acb265014af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3b508d5-099f-4bfb-af62-449d884d0de5","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180831_Tobb_auto_utkozott_harman_meghaltak_a_4es_uton","timestamp":"2018. augusztus. 31. 05:25","title":"Több autó ütközött, hárman meghaltak a 4-es úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffabef95-053d-44ea-8e79-f96c51605be8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A címéből is látszik, hogy ez még csak tervezet. Radikálisan nem csökken a diákok terhelése, a tanárok szabadsága sem nő a tervezet alapján. ","shortLead":"A címéből is látszik, hogy ez még csak tervezet. Radikálisan nem csökken a diákok terhelése, a tanárok szabadsága sem...","id":"20180831_kijott_az_uj_nemzeti_alaptanterv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffabef95-053d-44ea-8e79-f96c51605be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15038a94-1c11-4d86-96e3-055bd066e9b5","keywords":null,"link":"/kultura/20180831_kijott_az_uj_nemzeti_alaptanterv","timestamp":"2018. augusztus. 31. 21:37","title":"Kijött az új Nemzeti alaptanterv, a kormány kedvenc szava kimaradt belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eca2889-f50f-4d2e-bb82-e9c7a08a0335","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hódmezővásárhely korábban megegyezett Orbán Viktorral, hogy valamikor bontani fogják a szalagházat, így nem engedélyezik a városnak, hogy a már megürült lakásokat bérbe adja az önkormányzat. Ezt Márki-Zay Péter polgármester szerette volna elérni, a Miniszterelnökség most válaszolt neki.","shortLead":"Hódmezővásárhely korábban megegyezett Orbán Viktorral, hogy valamikor bontani fogják a szalagházat, így nem...","id":"20180831_Nem_engedi_a_Miniszterelnokseg_hogy_raszorulok_koltozzenek_ures_lakasokba_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8eca2889-f50f-4d2e-bb82-e9c7a08a0335&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20032d88-2de8-4f44-a5a3-1ef53b1f5d68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180831_Nem_engedi_a_Miniszterelnokseg_hogy_raszorulok_koltozzenek_ures_lakasokba_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2018. augusztus. 31. 15:46","title":"Márki-Zay kérte, de a kormány nem segít a vásárhelyi rászorulókon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6401ef-4073-4e3f-b13e-d285e62aa8ad","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Záporoznak az egycsillagos értékelések a Messenger alkalmazására, miután a Facebook egy idegesítő hibával adta ki az üzenetküldő androidos appjának frissítését. Nem ott, ahol sokan gondolnák, de ki lehet kapcsolni a kéretlen csipogást.","shortLead":"Záporoznak az egycsillagos értékelések a Messenger alkalmazására, miután a Facebook egy idegesítő hibával adta ki...","id":"20180831_facebook_messenger_ertesitesek_beallitas_csipogas_kikapcsolasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be6401ef-4073-4e3f-b13e-d285e62aa8ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93ae453-7b2f-43da-8724-a60d76cdcb5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180831_facebook_messenger_ertesitesek_beallitas_csipogas_kikapcsolasa","timestamp":"2018. augusztus. 31. 16:38","title":"Ez az a péntek, amikor rengeteg embert idegesít fel a Facebook Messenger csipogós hibája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8bb59d-ed6f-4643-bec7-49f98651a9e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jamie Olivernek villámgyorsan kellett több milliárd forintot utalnia vállalkozása számlájára. Máig nem érti, hogyan történhetett ez.","shortLead":"Jamie Olivernek villámgyorsan kellett több milliárd forintot utalnia vállalkozása számlájára. Máig nem érti, hogyan...","id":"20180901_Csak_nehany_ora_valasztotta_el_a_brit_sztarsefet_a_teljes_csodtol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a8bb59d-ed6f-4643-bec7-49f98651a9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f54d1a3-f689-4857-abe5-f235e1548700","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180901_Csak_nehany_ora_valasztotta_el_a_brit_sztarsefet_a_teljes_csodtol","timestamp":"2018. szeptember. 01. 07:45","title":"Csak néhány órán múlt, hogy üzletileg nem kozmált oda a brit sztárséf ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffabef95-053d-44ea-8e79-f96c51605be8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"23 iskola diákjai kapták meg a füzetcsomagot, az akció az önkormányzatnak 8 millió forintjába került.","shortLead":"23 iskola diákjai kapták meg a füzetcsomagot, az akció az önkormányzatnak 8 millió forintjába került.","id":"20180831_Turulmadaras_nagymagyarorszagos_fuzetet_kaptak_a_kisdiakok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffabef95-053d-44ea-8e79-f96c51605be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d505029c-2d14-4d59-a5f1-6583e3230490","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_Turulmadaras_nagymagyarorszagos_fuzetet_kaptak_a_kisdiakok","timestamp":"2018. augusztus. 31. 08:09","title":"Turulmadaras, nagymagyarországos füzetet kaptak a kisdiákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a740da3-2e29-4df8-a36e-a6a0a59ef671","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi oldal nagyon nem tudja, mit kezdjen a meztelenséggel.","shortLead":"A közösségi oldal nagyon nem tudja, mit kezdjen a meztelenséggel.","id":"20180831_A_mualkotasok_utan_az_oslakosok_fedetlen_melleit_is_konyortelenul_cenzurazza_a_Facebook","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a740da3-2e29-4df8-a36e-a6a0a59ef671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"901154e2-7757-4518-9da1-ab484f910917","keywords":null,"link":"/tudomany/20180831_A_mualkotasok_utan_az_oslakosok_fedetlen_melleit_is_konyortelenul_cenzurazza_a_Facebook","timestamp":"2018. augusztus. 31. 18:30","title":"Rubens aktjai után az őslakosok fedetlen melleit is könyörtelenül cenzúrázza a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a020f5fc-eafb-4e50-8f97-e9400066f8bb","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A Huawei a világon elsőként mutatott be 7 nanométeres csíkszélességű mobil chipkészletet, mely az ígéretek szerint minden riválisát könnyedén verni fogja. Amikor hamarosan telefonba kerül.","shortLead":"A Huawei a világon elsőként mutatott be 7 nanométeres csíkszélességű mobil chipkészletet, mely az ígéretek szerint...","id":"20180901_huawei_mindent_veronek_igert_apro_mobil_chipje_kirin_980_snapdragon_845_apple_iphone_mate_20_pro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a020f5fc-eafb-4e50-8f97-e9400066f8bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db3737ac-15db-4d76-8671-5abe8edead16","keywords":null,"link":"/tudomany/20180901_huawei_mindent_veronek_igert_apro_mobil_chipje_kirin_980_snapdragon_845_apple_iphone_mate_20_pro","timestamp":"2018. szeptember. 01. 08:03","title":"+75% gyorsaság, +58% hatékonyság: itt a Huawei mindent verő chipje, melyet az új telefonokba tesznek majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]