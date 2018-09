Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4522a99f-00dc-4153-bb41-6241c07533ab","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket, akikre felfigyelhettünk már filmekben vagy tévésorozatokban. Húsz feltörekvő színésznőnek szegeztük neki ugyanazokat a kérdéseket, és mozgóképes tapasztalataik alapján sorba rendezve mutatjuk be őket hétről hétre.","shortLead":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket...","id":"20180831_A_legmenobb_magyar_fiatal_szinesznok_11_Waskovics_Andrea","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4522a99f-00dc-4153-bb41-6241c07533ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f4da19-2fc4-4996-b7d4-0e4f263a1695","keywords":null,"link":"/kultura/20180831_A_legmenobb_magyar_fiatal_szinesznok_11_Waskovics_Andrea","timestamp":"2018. augusztus. 31. 19:40","title":"Waskovics Andrea: Évekbe telt, mire mertem kérni egy szendvicset a büfében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f09292-a8e6-4efa-a7f5-73b66d4aff3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök részt vesz a Sargentini-jelentés vitáján.","shortLead":"A miniszterelnök részt vesz a Sargentini-jelentés vitáján.","id":"20180831_Orban_sargentini_vita_jelentes_ep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50f09292-a8e6-4efa-a7f5-73b66d4aff3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98bcad3-4e99-4f20-85b7-527d295327e5","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_Orban_sargentini_vita_jelentes_ep","timestamp":"2018. augusztus. 31. 08:28","title":"Orbánnak személyesen olvassák fejére a magyar jogállam hiányosságait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8139714f-e2be-4fe6-a027-0fa7c040bad0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb piros pontot kapott a mediterrán étrend.\r

","shortLead":"Újabb piros pontot kapott a mediterrán étrend.\r

","id":"20180831_Az_olivaolaj_jobb_mint_a_Viagra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8139714f-e2be-4fe6-a027-0fa7c040bad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15065a10-e5c0-48f3-8209-04f42b9105d0","keywords":null,"link":"/elet/20180831_Az_olivaolaj_jobb_mint_a_Viagra","timestamp":"2018. augusztus. 31. 11:50","title":"Az olívaolaj jobb, mint a Viagra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf3e59e-5433-4f39-bc38-4f0e990de17b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A rendőrség tájékoztatása szerint nyolcan megsérültek. Az üzem környékén lakó mintegy 1800 embernek elővigyázatosságból átmenetileg el kellett hagynia az otthonát, de a füst eloszlásával már visszatérhettek.","shortLead":"A rendőrség tájékoztatása szerint nyolcan megsérültek. Az üzem környékén lakó mintegy 1800 embernek elővigyázatosságból...","id":"20180901_Robbanas_es_tuz_az_ingolstadti_olajfinomitoban_meg_nem_tudni_mi_okozta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abf3e59e-5433-4f39-bc38-4f0e990de17b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e472c55-e43f-43ea-aa42-ed3db27928a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180901_Robbanas_es_tuz_az_ingolstadti_olajfinomitoban_meg_nem_tudni_mi_okozta","timestamp":"2018. szeptember. 01. 09:42","title":"Robbanás és tűz az ingolstadti olajfinomítóban, még nem tudni, mi okozta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15c5905f-8fe8-4958-8efd-5d5d1cc1d0e8","c_author":"Gáti Júlia","category":"itthon","description":"Hatalmas elszántság, jó fizikai erőnlét és megfelelő informáltság kell ahhoz, hogy egy beteget a hozzátartozói otthon ápoljanak. Megnéztük, mit jelent ez, ha csak forintban mérjük. ","shortLead":"Hatalmas elszántság, jó fizikai erőnlét és megfelelő informáltság kell ahhoz, hogy egy beteget a hozzátartozói otthon...","id":"201835__otthoni_betegapolas__eszkoztelenseg__informaciohiany__kolcsonagy_visszajar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15c5905f-8fe8-4958-8efd-5d5d1cc1d0e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58206c3a-2725-4df2-974e-17886c2b9bba","keywords":null,"link":"/itthon/201835__otthoni_betegapolas__eszkoztelenseg__informaciohiany__kolcsonagy_visszajar","timestamp":"2018. szeptember. 01. 07:00","title":"Az emberi méltóság ára: mennyibe kerül az otthoni betegápolás? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f30b652e-0018-4090-850f-309ebb372ba8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180901_Allatkinzassal_vadoljak_a_not_aki_vegetarianus_dietara_fogta_a_kutyajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f30b652e-0018-4090-850f-309ebb372ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd36d99-5fdc-458a-8fca-6ccb8a8c0e63","keywords":null,"link":"/elet/20180901_Allatkinzassal_vadoljak_a_not_aki_vegetarianus_dietara_fogta_a_kutyajat","timestamp":"2018. szeptember. 01. 11:41","title":"Állatkínzással vádolják a nőt, aki vegetariánus diétára fogta a kutyáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa5283b-6c45-42e7-81e4-d9bbe88fc2a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zacher Gábor a mai nappal adta be felmondását, tervei szerint október végéig dolgozott volna a kórházban. A miniszter máshogy döntött.","shortLead":"Zacher Gábor a mai nappal adta be felmondását, tervei szerint október végéig dolgozott volna a kórházban. A miniszter...","id":"20180831_Zachert_a_miniszter_felmentette_a_munkavegzes_alol_ejfelig_dolgozik_a_Honvedkorhazban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fa5283b-6c45-42e7-81e4-d9bbe88fc2a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2241782-c2a0-4770-a694-de9ade6bd775","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_Zachert_a_miniszter_felmentette_a_munkavegzes_alol_ejfelig_dolgozik_a_Honvedkorhazban","timestamp":"2018. augusztus. 31. 18:58","title":"Azonnal elzavarta Zachert a miniszter: éjféltől már nem dolgozik a kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70162ea1-525e-4945-bb8d-bdb44673b689","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Senki nem tudott róla, hogy a rapper új lemezen dolgozik. ","shortLead":"Senki nem tudott róla, hogy a rapper új lemezen dolgozik. ","id":"20180831_Meglepetes_Eminem_uj_albummal_jelentkezett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70162ea1-525e-4945-bb8d-bdb44673b689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ae5fd4-06fb-4688-bad7-6b0c152c1af3","keywords":null,"link":"/kultura/20180831_Meglepetes_Eminem_uj_albummal_jelentkezett","timestamp":"2018. augusztus. 31. 15:19","title":"Meglepetés: Eminem új albummal jelentkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]