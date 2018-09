Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd289e17-d7aa-44d1-8b77-a012ec23e3dd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nem a vérprofi szakmabelieknek ajánlják, hanem annak a „középrétegnek”, amelynek tagjai képesek felismerni és értékelni a felszolgálás körülményeiből fakadó különbségeket. ","shortLead":"Nem a vérprofi szakmabelieknek ajánlják, hanem annak a „középrétegnek”, amelynek tagjai képesek felismerni és értékelni...","id":"201835_hazi_robotsommelier","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd289e17-d7aa-44d1-8b77-a012ec23e3dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37dbaac9-e035-4637-a585-a3699da2f1b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/201835_hazi_robotsommelier","timestamp":"2018. szeptember. 01. 08:30","title":"Gondolkodott már azon, hogy legyen egy saját sommelier-je? Itt az alkalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rómában mindenképpen hasznos közlekedési eszköz egy ilyen.","shortLead":"Rómában mindenképpen hasznos közlekedési eszköz egy ilyen.","id":"20180902_Egyedi_Vespat_kapott_a_papa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4660b02-76ae-4fe6-a6cb-14c37bc6a58b","keywords":null,"link":"/elet/20180902_Egyedi_Vespat_kapott_a_papa","timestamp":"2018. szeptember. 02. 16:56","title":"Egyedi Vespát kapott a pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d327f6-9eee-4746-aa53-c28308068dc2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Totális állami kontrol következik Egyiptomban a digitális és közösségi médiában, az is börtönbe kerülhet, aki tiltott oldalakat olvasgat.\r

\r

","shortLead":"Totális állami kontrol következik Egyiptomban a digitális és közösségi médiában, az is börtönbe kerülhet, aki tiltott...","id":"20180902_Egyiptom_ket_ev_borton_is_jarhat_egy_alhir_posztolasaert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30d327f6-9eee-4746-aa53-c28308068dc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"561f84d4-792c-4efb-9398-7d0db7c876f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_Egyiptom_ket_ev_borton_is_jarhat_egy_alhir_posztolasaert","timestamp":"2018. szeptember. 02. 08:53","title":"Egyiptom: két év börtön is járhat egy álhír posztolásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180902_Oriasi_magyar_diplomaciai_siker_megfigyelok_vagyunk_a_turk_akademiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c59a32d3-4a21-44bb-9497-13a89af099f8","keywords":null,"link":"/itthon/20180902_Oriasi_magyar_diplomaciai_siker_megfigyelok_vagyunk_a_turk_akademiaban","timestamp":"2018. szeptember. 02. 10:32","title":"Óriási magyar diplomáciai siker: megfigyelők vagyunk a türk akadémiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8ced140-87ce-4e25-bcae-0266af58279b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hárman megsebesültek, egy ember pedig meghalt, amikor egy lengyel nő egy múzeumban késes ámokfutásba kezdett.\r

\r

","shortLead":"Hárman megsebesültek, egy ember pedig meghalt, amikor egy lengyel nő egy múzeumban késes ámokfutásba kezdett.\r

\r

","id":"20180902_Halalos_aldozata_is_van_a_muzeumi_keselesnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8ced140-87ce-4e25-bcae-0266af58279b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea6ef2e9-be46-44e2-b5a7-931f7c6a9c4b","keywords":null,"link":"/kultura/20180902_Halalos_aldozata_is_van_a_muzeumi_keselesnek","timestamp":"2018. szeptember. 02. 08:11","title":"Halálos áldozata is van a múzeumi késelésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a3479a-45b3-47b5-ac6a-7691d314291a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A napokban készített videót egy férfi arról, hogy a Tesla Model 3 hogyan viselkedik, ha a robotpilóta be van kapcsolva. A kommentelők viszont szétszedték az \"észrevételét\".","shortLead":"A napokban készített videót egy férfi arról, hogy a Tesla Model 3 hogyan viselkedik, ha a robotpilóta be van kapcsolva...","id":"20180901_tesla_model_3_elektromos_auto_robotpilota_onvezeto_auto_onvezeto_mod_robotpilota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31a3479a-45b3-47b5-ac6a-7691d314291a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53a0b57c-5027-4eb5-a568-16dad8953688","keywords":null,"link":"/cegauto/20180901_tesla_model_3_elektromos_auto_robotpilota_onvezeto_auto_onvezeto_mod_robotpilota","timestamp":"2018. szeptember. 01. 08:16","title":"Íme a tökéletes példa arra, hogy nem való mindenkinek a Tesla – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f73d75c-1122-4b4c-bd5e-5f906a9cc327","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Életét vesztette Olekszandr Zaharcsenko kelet-ukrajnai szakadár vezető pénteken, miután pokolgép robbant egy donyecki kávéházban. Moszkva szerint Kijev a felelős, a szakadár országrészben rendkívüli állapotot hirdettek.","shortLead":"Életét vesztette Olekszandr Zaharcsenko kelet-ukrajnai szakadár vezető pénteken, miután pokolgép robbant egy donyecki...","id":"20180831_megoltek_az_oroszbarat__szakadarok_vezeret_olekszandr_zaharcsenko","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f73d75c-1122-4b4c-bd5e-5f906a9cc327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d98486a8-323d-4281-9215-40bb374fa0f6","keywords":null,"link":"/vilag/20180831_megoltek_az_oroszbarat__szakadarok_vezeret_olekszandr_zaharcsenko","timestamp":"2018. augusztus. 31. 18:28","title":"Megölték az oroszbarát ukrán szakadárok vezérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Honvédkorház sürgősségi osztályának volt vezetője szerint csak akkor fog megjavulni a magyar egészségügy, ha bedől a rendszer, és ehhez most közel vagyunk.","shortLead":"A Honvédkorház sürgősségi osztályának volt vezetője szerint csak akkor fog megjavulni a magyar egészségügy, ha bedől...","id":"20180901_Zacher_Gabor_Az_egyik_leggazabb_a_magyar_orvostarsadalom_ami_letezik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737b6fc7-e783-4e60-b7dc-1569bd8a5e24","keywords":null,"link":"/elet/20180901_Zacher_Gabor_Az_egyik_leggazabb_a_magyar_orvostarsadalom_ami_letezik","timestamp":"2018. szeptember. 01. 09:38","title":"Zacher Gábor: Az egyik leggázabb a magyar orvostársadalom, ami létezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]