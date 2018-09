Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9082d192-4973-4d18-873d-a23fd112b14b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Ezen a héten is folytatódik a változékony időjárás, többször várhatók záporok, zivatarok. Nem okoznak komoly lehűlést, többfelé 25, másutt továbbra is 30 fok közeli maximumok várhatók.","shortLead":"Ezen a héten is folytatódik a változékony időjárás, többször várhatók záporok, zivatarok. Nem okoznak komoly lehűlést...","id":"20180903_ketteszakitja_az_orszagot_az_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9082d192-4973-4d18-873d-a23fd112b14b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b87403f4-d2c1-4b20-bf4c-525337b4c0cb","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_ketteszakitja_az_orszagot_az_idojaras","timestamp":"2018. szeptember. 03. 05:08","title":"Kettészakítja az országot az időjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbc1b5c-ba92-4616-a61a-51d5d20d3cd4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a Fidesz – kutatta ki a Nézőpont Intézet.","shortLead":"Csak a Fidesz – kutatta ki a Nézőpont Intézet.","id":"20180903_A_nagykoruak_41_szazaleka_fideszes_az_MSZPP_nem_jutna_be","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7dbc1b5c-ba92-4616-a61a-51d5d20d3cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b104a2db-6d76-4943-a35b-818687764786","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_A_nagykoruak_41_szazaleka_fideszes_az_MSZPP_nem_jutna_be","timestamp":"2018. szeptember. 03. 11:40","title":"A Nézőpont bemérte, amit kell: a nagykorúak 41 százaléka fideszes, az MSZP-P nem jutna be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8442f98-bef1-446c-82ff-a338c10bd8c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feltételesen szabadlábra kerülhetnek, a bíróság szerint mintarabok voltak.","shortLead":"Feltételesen szabadlábra kerülhetnek, a bíróság szerint mintarabok voltak.","id":"20180903_Jo_magaviseletuk_miatt_hamarosan_szabadulhatnak_a_baratjukat_megolo_kaposvari_fiatalok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8442f98-bef1-446c-82ff-a338c10bd8c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8f6133-9923-4c2e-bfa1-f944f70b4dfa","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Jo_magaviseletuk_miatt_hamarosan_szabadulhatnak_a_baratjukat_megolo_kaposvari_fiatalok","timestamp":"2018. szeptember. 03. 10:00","title":"Jó magaviseletük miatt hamarosan szabadulhatnak a barátjukat megölő kaposvári fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe090b09-d1dd-4d23-974c-01781ab1a6bc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Ruhák, cipők és mobiltelefonok is kerültek az aprítóba.","shortLead":"Ruhák, cipők és mobiltelefonok is kerültek az aprítóba.","id":"20180903_Hihetetlen_mennyisegu_hamisitott_arut_semmisitettek_meg_Thaifoldon__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe090b09-d1dd-4d23-974c-01781ab1a6bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00fcad5c-efd6-44cf-929e-9daae7b89eb8","keywords":null,"link":"/elet/20180903_Hihetetlen_mennyisegu_hamisitott_arut_semmisitettek_meg_Thaifoldon__fotok","timestamp":"2018. szeptember. 03. 11:12","title":"Hihetetlen mennyiségű hamisított árut semmisítettek meg Thaiföldön – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"153dcaf2-3405-4265-a484-03df508d3276","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi látványos koncepcióvideót a Huawei Mate RS Porsche Design telefon ihlette.","shortLead":"Az alábbi látványos koncepcióvideót a Huawei Mate RS Porsche Design telefon ihlette.","id":"20180902_koncepciovideo_huawei_mate_rs_turbo_porsche_design","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=153dcaf2-3405-4265-a484-03df508d3276&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a1495bb-5237-43ea-a8f1-f9602db2d6e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_koncepciovideo_huawei_mate_rs_turbo_porsche_design","timestamp":"2018. szeptember. 02. 15:03","title":"Látványos: ilyen lehetne a Huawei csúcsmobiljának Turbo Porsche-kiadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5aff146-df7d-463c-a075-697b8805dcf7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hagyományos, naplementés klisék helyett az Audi meglepő hirdetéssel rukkolt ki.","shortLead":"A hagyományos, naplementés klisék helyett az Audi meglepő hirdetéssel rukkolt ki.","id":"20180901_audi_a8_video_reklam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5aff146-df7d-463c-a075-697b8805dcf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1a0b161-f8db-4625-a292-87d029e8ff6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180901_audi_a8_video_reklam","timestamp":"2018. szeptember. 01. 16:33","title":"Videó: Jó kis hongkongi karatés film az új Audi A8 reklámja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"431a40ae-347b-4ed0-8d9b-1b56bfe77323","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava értesülései szerint Burány Béla, a mentőszolgálat korábbi főigazgatója lehet a Honvédkorház sürgősségi osztályának új vezetője.

","shortLead":"A Népszava értesülései szerint Burány Béla, a mentőszolgálat korábbi főigazgatója lehet a Honvédkorház sürgősségi...","id":"20180901_Egykori_fomentos_lehet_Zacher_Gabor_utodja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=431a40ae-347b-4ed0-8d9b-1b56bfe77323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c15738b3-b7e0-4189-8b28-15a52ad52bef","keywords":null,"link":"/itthon/20180901_Egykori_fomentos_lehet_Zacher_Gabor_utodja","timestamp":"2018. szeptember. 01. 14:01","title":"Egykori főmentős lehet Zacher Gábor utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b539e8af-972d-44a3-ae0f-201a23bd9baf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belföldi állomány 40 százalékát elküldhetik.","shortLead":"A belföldi állomány 40 százalékát elküldhetik.","id":"20180903_Komoly_leepites_johet_a_kulugynel_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b539e8af-972d-44a3-ae0f-201a23bd9baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a40aea-531a-4af0-8a75-e1693bbdad31","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Komoly_leepites_johet_a_kulugynel_is","timestamp":"2018. szeptember. 03. 08:33","title":"Komoly leépítés jöhet a külügynél is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]