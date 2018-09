Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ab40ccd-aef5-4749-aa16-3aff831dd63d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vecsei H. Miklós és Csapó Attila akciójáról videó is készült. ","shortLead":"Vecsei H. Miklós és Csapó Attila akciójáról videó is készült. ","id":"20180903_Sztarszineszek_osztogattak_zsebkonyveket_a_metron_hogy_ne_a_mobilt_nyomkodjak_a_fiatalok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ab40ccd-aef5-4749-aa16-3aff831dd63d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da5a4bb-66ca-4bbd-8f7b-da6b9a28d0aa","keywords":null,"link":"/kultura/20180903_Sztarszineszek_osztogattak_zsebkonyveket_a_metron_hogy_ne_a_mobilt_nyomkodjak_a_fiatalok","timestamp":"2018. szeptember. 03. 16:00","title":"Sztárszínészek osztogattak zsebkönyveket a metrón, hogy ne a mobilt nyomkodják a fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85da7c86-5f4e-43ae-a365-c43b2a34a48f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A koncerten társadalomkritikus, politikailag is aktív német zenekarok lépnek fel, többek között a Die Toten Hosen is. ","shortLead":"A koncerten társadalomkritikus, politikailag is aktív német zenekarok lépnek fel, többek között a Die Toten Hosen is. ","id":"20180903_50_ezren_mentek_el_a_rasszizmus_elleni_oriaskoncertre_Chemnitzben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85da7c86-5f4e-43ae-a365-c43b2a34a48f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec61273a-caed-4032-b373-83365b179927","keywords":null,"link":"/kultura/20180903_50_ezren_mentek_el_a_rasszizmus_elleni_oriaskoncertre_Chemnitzben","timestamp":"2018. szeptember. 03. 18:42","title":"50 ezren mentek el a rasszizmus elleni óriáskoncertre Chemnitzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egészségügyi árak a két és félszeresükre nőttek 2000 óta, de nem csak ezeknél a termékeknél mértek nagy drágulást.","shortLead":"Az egészségügyi árak a két és félszeresükre nőttek 2000 óta, de nem csak ezeknél a termékeknél mértek nagy drágulást.","id":"20180903_Nalunk_dragult_a_legnagyobbat_az_egeszsegugy_egesz_Europaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0127508-926f-4bd9-8b4b-72a8029d1f39","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180903_Nalunk_dragult_a_legnagyobbat_az_egeszsegugy_egesz_Europaban","timestamp":"2018. szeptember. 03. 10:32","title":"Nálunk drágult a legnagyobbat az egészségügy egész Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e72ca2-42db-4186-9a92-1e2919d49623","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oktatáskutató szerint a helyzet nagyon rossz, de az oktatás nem tud összeomlani.","shortLead":"Az oktatáskutató szerint a helyzet nagyon rossz, de az oktatás nem tud összeomlani.","id":"20180903_Rado_Peter_a_kormanyt_nem_erdekli_az_oktatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4e72ca2-42db-4186-9a92-1e2919d49623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf454d5-4267-453e-8b69-5bd402e59013","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Rado_Peter_a_kormanyt_nem_erdekli_az_oktatas","timestamp":"2018. szeptember. 03. 09:20","title":"Radó Péter: A kormányt nem érdekli az oktatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da34bafb-bd1c-4408-a206-c890b71b6540","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Na jó, nem Vona Gábort, hanem Matteo Salvinit, ám az európai politika ismeretében a kettő szinte ugyan az. A magyar kormányfő ugyanis annak az olasz politikusnak a kampányát segítette kettejük májusi megmérettetése előtt, aki ellenfele lesz a Fidesz pártcsaládjának. Ez a hvg.hu heti belpolitikai összefoglalója a forró ősz előtt.","shortLead":"Na jó, nem Vona Gábort, hanem Matteo Salvinit, ám az európai politika ismeretében a kettő szinte ugyan az. A magyar...","id":"20180902_Orban_Viktor_hosomnek_nevezte_Vona_Gabort","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da34bafb-bd1c-4408-a206-c890b71b6540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0700c23e-2694-4263-889e-19af464ffca8","keywords":null,"link":"/itthon/20180902_Orban_Viktor_hosomnek_nevezte_Vona_Gabort","timestamp":"2018. szeptember. 02. 10:00","title":"Orbán Viktor a hősének nevezte \"Vona Gábort\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65854ce9-c66a-49c2-993b-09008c27c22d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180902_nasa_legszennyezettseg_muholdkep_uj_viber_youtube_videok_atugrasa_gboard_matrica_orosz_tank_double_tap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65854ce9-c66a-49c2-993b-09008c27c22d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40e1f8b-af8f-46d2-8882-f06eec8b6a2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_nasa_legszennyezettseg_muholdkep_uj_viber_youtube_videok_atugrasa_gboard_matrica_orosz_tank_double_tap","timestamp":"2018. szeptember. 02. 12:00","title":"Ez történt: 2x gyorsabb lett a Viber, már kipróbálhatja a telefonján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0007d577-5f9b-4944-b444-fda3e6508dd8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"2-2,5 nap alatt egy átlagos szeptemberi egy-másfél havi mennyiségnek megfelelő eső esett. ","shortLead":"2-2,5 nap alatt egy átlagos szeptemberi egy-másfél havi mennyiségnek megfelelő eső esett. ","id":"20180903_extrem_mennyisegu_eso_esett_a_dunantulon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0007d577-5f9b-4944-b444-fda3e6508dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95867daf-e62d-40c8-b7d6-c7d8b2693092","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_extrem_mennyisegu_eso_esett_a_dunantulon","timestamp":"2018. szeptember. 03. 12:10","title":"Extrém mennyiségű eső esett a Dunántúlon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Magyarországon is elérhető online videokölcsönző alapból nem sorolja fel az összes elérhető kategóriát. Most olyan Chrome-bővítményeket mutatunk, amelyek felfedik e titkot.","shortLead":"A Magyarországon is elérhető online videokölcsönző alapból nem sorolja fel az összes elérhető kategóriát. Most olyan...","id":"20180902_netflix_rejtett_kategoriak_chrome_bovitmeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7bdf59e-5825-43a5-800c-b9916902d2e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_netflix_rejtett_kategoriak_chrome_bovitmeny","timestamp":"2018. szeptember. 02. 17:03","title":"Tipp: így találhatja meg a legegyszerűbben az elrejtett kategóriákat a Netflixen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]